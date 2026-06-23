博報堂ＤＹホールディングス　厚生労働省後援「第15回日本HRチャレンジ大賞」にて「大賞」を受賞

博報堂ＤＹホールディングス

株式会社博報堂ＤＹホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：西山泰央、以下 博報堂ＤＹホールディングス）は、厚生労働省、独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）、HR総研（ProFuture）が後援する「第15回日本HRチャレンジ大賞」において、最高賞である「大賞」を受賞しました。

博報堂ＤＹホールディングスは、従来の広告会社グループの枠を超え、グループ内外の「人・企業・アイデア・テクノロジー」を広くつなぎ新たな関係価値を創出する「クリエイティビティ・プラットフォーム」へと進化していくことを目指しています。コンサルティングやテクノロジーなどへ事業領域が拡大する中、グループの持続的な成長を支えるのは、クリエイティビティの源泉である「人」の力と位置付け、取り組みを推進してきました。

■ 受賞のポイント

本取り組みは、データとAI、対話を融合し社員の自律的な成長を支援する独自のシステムを構築することで、育成の再現性を追求し、組織カルチャーの変革を実現したものです。独自のキャリア支援・データ分析AIによる助言と、全50部門での「人の成長戦略会議」を組み合わせ、キャリアを運任せにしない仕組みを確立。その結果、キャリアへの期待スコアが2.6から3.2へ上昇したほか、成長実感も69.0%から76.3%へ大幅に向上。テクノロジーと対話を高度に融合させ、自律的な挑戦を促すことで事業成長を人的資本面から牽引する、優れた取り組みであると高く評価されました。

博報堂ＤＹホールディングスは、今後も個人の自律的な成長による持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

＜参考＞

■ 日本HRチャレンジ大賞について

“人材領域の果敢なチャレンジが日本社会を元気にする”をキャッチフレーズに、人材領域で優れた新しい取り組みを積極的に行っている企業を表彰するものです。経営層や人事部門等が人材領域で積極的にチャレンジする企業を表彰することで、日本社会の活性化促進を目的としています。2012年にスタートし、今年で15回目。自社の社員に向けた取り組みを対象とした人事部門、顧客企業に向けて提供するサービスを対象とした人材サービス部門の2つから構成されます。

https://www.hrpro.co.jp/award/challenge/