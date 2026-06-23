【夏季限定】F CHOCOLATから「爽やかに楽しむ夏」をお届け。レモンテリーヌとレモンスムージーが登場！

株式会社アイフォレスト

株式会社アイフォレスト（本社：東京都、ブランド名：F CHOCOLAT）は、2026年夏の限定商品として、レモンをテーマにした2種類の季節限定メニューを発売いたします。

2026年6月22日（月）より「瀬戸内レモンのアイステリーヌ」、

2026年7月9日（木）より「瀬戸内レモンのホワイトチョコスムージー」を順次販売開始。

濃厚なショコラ体験を大切にしてきたF CHOCOLATが、この夏提案するのは、“爽やかに楽しめるカカオ”。

レモンの酸味とホワイトチョコのまろやかさを掛け合わせた、暑い季節にこそ、むしろ食べたくなる

食べたくなる新しいスイーツ体験をお届けします。

■夏でも『軽やかに楽しめるショコラ』を目指して

F CHOCOLATではこれまで、『満たす』ショコラテリーヌをテーマに、濃厚で奥深いカカオ体験を提案してきました。

一方で夏は、「暑い日に重たいチョコレートは少し食べづらい」「もっと爽やかに楽しめるショコラが欲しい」というお客様の声も。

そこで今回、『レモン』を主役にした2つの商品を開発。

レモンの爽やかな酸味と、ホワイトチョコレートのコクを組み合わせることで、夏でも軽やかに楽しめるショコラスイーツを目指しました。

■6/22発売｜瀬戸内レモンのアイステリーヌ

『爽やかな酸味』と『なめらかな口どけ』を両立した夏限定テリーヌが復活

瀬戸内レモンのアイステリーヌ

6月22日（月）より発売した「瀬戸内レモンのアイステリーヌ」は、レモンの爽やかな香りとホワイトチョコの濃厚な口どけを掛け合わせた、夏限定のショコラテリーヌです。2025年7月に発売し、夏限定だったことから幻のテリーヌとされ、「また食べたい」という声が多かったテリーヌ。今年は少し早めに限定復活します。

しっとりとなめらかな口どけの中に、レモン特有のフレッシュな酸味が広がり、暑い季節でも軽やかに楽しめる一口ごとに涼しくなる味わいに仕上げました。

■瀬戸内レモンのアイステリーヌのこだわり

1｜夏の光を閉じ込めた、一筋の「涼」

目の前に置かれた瞬間、心がすっと澄んでいくような、艶やかで美しいレモンカラー。

シンプルを極めた凛とした佇まいは、大切な方へ「涼やかな時間」を贈る夏の手土産にも、美しく映えます。

2｜ひんやりと溶けて心を満たす、酸味とコクの黄金比

ひとくち含めば、凍ったテリーヌが体温でゆっくりとほどけ、レモンのキリッとした酸味が鮮烈に弾けます。

続いて広がるのは、ホワイトチョコレートのまろやかで奥深いコク。

濃厚なのに、驚くほど軽やか。まさに「暑い夏にこそ、焦がれるように食べたくなる」至福のショコラです。

3｜瀬戸内の潮風が育んだ、無垢な素材の重なり

瀬戸内レモンの高貴な香りを引き立てるのは、有機カカオバターや有機砂糖など、選び抜かれたオーガニック素材で作られたホワイトチョコレート。香料や添加物に一切頼らず、レモン皮の自然な苦味と、豊かな生乳だけで仕立てました。

余計なものを一切加えない、引き算のレシピだからこそ、素材本来の香りと瑞々しさが一つの美しいハーモニーとなって響き合います。

【商品情報】

■商品名：瀬戸内レモンのアイステリーヌ

■価格・内容量

フルサイズ：5,940円（税込）、約300～350g（4～6カット分）

ハーフサイズ：3,780円（税込）、約150～175g（2～3カット分）

■保存方法：冷凍（－18℃以下）

■賞味期限：製造日より21日（冷凍保存）

■7/9発売｜瀬戸内レモンのホワイトチョコスムージー

瀬戸内レモンのホワイトチョコスムージー『ひんやり喉を滑り落ちる』夏のショコラスムージー

7月9日（木）より発売する 『瀬戸内レモンのホワイトチョコスムージー』は、『暑い日に飲みたくなるショコラドリンク』をテーマに開発しました。

ホワイトチョコとレモンカードを贅沢に使うことで、レモンの酸味と濃厚な味わいを表現。さらにヨーグルトを使うことでコクとなめらかさを残しつつも後味は驚くほどすっきり。夏にこそむしろ飲みたい、やみつきの一杯です。

■瀬戸内レモンのホワイトチョコスムージーの特徴

濃厚な自家製レモンカードと瀬戸内レモン果汁をふんだんに使用した夏限定ドリンク

『デザート感』と『飲みやすさ』を両立した夏限定ドリンク

レモンカードのコク、ヨーグルトの爽やかさ、ホワイトチョコのまろやかな甘み。

それぞれの素材を重ねることで、『飲むスイーツ』としての満足感と、暑い日でも楽しめる軽やかさを両立しました。

さらに、レモンゼストを加えることで、口に入れた瞬間に爽やかな香りが広がりを楽しんでいただけます。

1｜爽やかなレモンとヨーグルトの酸味とはちみつのまろやかさの黄金比

すっきりとしたレモン果汁に、まろやかなヨーグルトと牛乳、そして優しい甘みの「はちみつ」を優しくブレンド。ひんやりと軽やかで、夏の渇いた身体を心地よく潤します。

2｜濃厚な味わいの「自家製レモンカード」

レモン果汁、コクのある卵黄、芳醇なバターを丁寧に練り上げた、濃厚なレモンペースト（レモンカード）をふんだんに使いました。一口ごとに、レモンの鮮烈な酸味とバターのコクが弾け、味わいの美しいアクセントとなります。

3｜コク深く滑らかな「ホワイトショコラベース」

F CHOCOLATが誇る濃厚な「ホワイトチョコレート」を贅沢に使用。そこに甘酸っぱいレモン果汁をブレンドすることで、甘いだけではない、華やかで奥行きのある大人のホワイトショコラドリンクに仕立てました。

【商品情報】

商品名：瀬戸内レモンのホワイトチョコスムージー

価格：950円（税込）

販売場所：F CHOCOLAT 新宿弁天町店（テイクアウト限定）

発売日：2026年7月9日（木）

■この夏、F CHOCOLATが提案する『爽やかな満たされ方』

濃厚なショコラだけではなく、季節に合わせて心地よく楽しめる体験もまた、“満たされる時間”のひとつ。

レモンの香りとともに気持ちが軽くなる瞬間。

暑い日に、冷たいスイーツやドリンクでほっとひと息つく時間。

F CHOCOLATの夏限定メニューが、この季節を少し特別にするきっかけになれば幸いです。

■販売概要

瀬戸内レモンのアイステリーヌ

販売開始日：2026年6月22日（月）

瀬戸内レモンのホワイトチョコスムージー

販売開始日：2026年7月9日（木）

※店頭テイクアウト限定

「満たすショコラテリーヌ」F CHOCOLAT（エフショコラ）

F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店

“満たす”をコンセプトにしたチョコレートブランド。

F CHOCOLAT の『F』は Fullness の頭文字をとっています。

ひとくち食べただけで満たされる、カカオ濃度70％のショコラテリーヌは、約1年かけて様々なショコラティエやパティシエから知恵をもらい、試行錯誤の末にたどりついたものです。

F CHOCOLAT（エフショコラ）だけの大人味あふれる濃厚なカカオ体験をぜひご堪能下さい。





【F CHOCOLAT（エフショコラ）新宿弁天町店 概要】

住所 ：〒162-0851 東京都新宿区弁天町30 1階

営業時間：11:30～19:00

営業日 ：月・木・金（※第1土曜・第3日曜は営業）

公式オンラインストア：https://fchocolat.com/

メールアドレス：contact@ai-forest.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/f_chocolat_tokyo/