累計販売15万台突破のセラーブランド「Lefier」と氷温熟成日本酒ブランド「°Ondo」を展示。イズミセがJFEXプレミアム食品EXPOに出展

株式会社イズミセ

酒類専門の通販店舗を50店舗以上展開し、酒類の商品開発やWEB制作を手掛ける株式会社イズミセ（本社：京都市下京区、代表取締役：戸塚尚孝）は、2026年6月24日（水）から26日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「JFEX［国際］食品・飲料商談Week」内の「プレミアム食品EXPO」に出展します。

ブースでは、累計販売台数15万台を突破したセラーブランド「Lefier（ルフィエール）」と、氷温熟成日本酒ブランド「°Ondo（オンド）」を展示します。Lefierの各種セラー製品の展示に加え、°Ondoでは商品の試飲も実施し、それぞれのブランドの取り組みや商品を実際にご覧いただける機会を提供します。

業界初の20年超長期保証サービスを展開するセラーブランド「Lefier」

Lefier（ルフィエール）は、2011年より販売を開始したセラーブランドです。2026年現在、累計販売台数15万台を突破しています。

商品ラインナップは、12本収納の小型モデルから171本収納の大型モデルまで幅広く展開。ワインセラーを中心に、日本酒セラーやビルトイン対応モデルなど全18機種を取り揃えています。

2024年11月には、業界初（※自社調べ）の20年超長期保証サービス「Lefier 20-Years Edition」を開始しました。長期間にわたって安心して利用できる環境づくりを通じて、家庭用から業務用まで幅広いニーズに対応しています。

会場では、各種セラー製品を展示し、ワインセラー・日本酒セラーの導入をご検討されている皆様に最適なモデルをご紹介します。

熟成温度に着目し、日本酒の新たな可能性を探求する「°Ondo」

ワインセラー ルフィエール BUILT132+ワインセラー ルフィエール TwoTime40+ワインセラー ルフィエール GALLERY88ワインセラー ルフィエール BUILT21日本酒セラー ルフィエール -5℃ SAKE23+(W)日本酒セラー ルフィエール -5℃ SAKE23+(B)

°Ondo（オンド）は、「熟成温度」を探求する日本酒ブランドです。

一般的に日本酒の熟成は、時間の経過による変化として語られることが多くあります。しかし°Ondoでは、「本当に日本酒の価値を高めるのは時間なのか」という問いから出発し、熟成における温度の役割に着目してきました。

－5℃から0℃の氷温帯で日本酒を保管することで、酸化による変化を抑えながら、味わいの調和や円熟を追求。時間の経過だけに頼らない、日本酒の新たな熟成の可能性を探求しています。

日本酒は熟成によって色が濃くなり、香味が変化していくものと考えられてきました。一方で°Ondoは、氷温という環境を活用することで、日本酒本来の魅力を保ちながら味わいの変化を引き出すことを目指しています。

会場では、氷温熟成によって生まれた味わいを体験いただけるよう、商品の展示と試飲を実施します。

JFEXプレミアム食品EXPO 出展概要

000 Vintage Sake Perpetual Style －2℃ 1年以上熟成 純米大吟醸°Ondo 001Re. Sparkling Sake －2℃ 2021 純米大吟醸 720ml°Ondo 002 Vintage Sake －1℃ 2022 純米大吟醸 720ml°Ondo 005 Vintage Sake 2024 純米大吟醸 720ml

展示会名

JFEX [国際]食品・飲料商談Week プレミアム食品EXPO

日程

2026年6月24日（水）～26日（金）10:00～17:00

会場

東京ビッグサイト 南展示棟4階（〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

小間番号

19-22 イズミセ ※東京ビッグサイト南展示棟の4階、「通路No. 19」を直進した場所

出展ブランド

Lefier（ルフィエール）、°Ondo（オンド）

会場案内図

https://www.jfex.jp/doc_map_s/



公式HP

https://www.jfex.jp/jfex/ja-jp.html



来場事前登録（招待）

https://www.jfex.jp/sum/ja-jp/register.html?code=1687640700056295-F2A



弊社ブース紹介ページ

https://www.jfex.jp/sum/ja-jp/search/2026m125/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%9F%E3%82%BB.org-43f9d45e-8161-47d8-86cb-d8a67080ba9d.html#/

【ブランド公式ページ】

Lefier（ルフィエール）：https://lefier.jp/

°Ondo（オンド）：https://ondosake.com/

【会社概要】

会社名：株式会社イズミセ

代表者：代表取締役 戸塚尚孝

所在地：京都府京都市下京区四条通東洞院東入立売西町６０

日本生命四条ビル 7階

URL： https://www.izumise.co.jp/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

TEL：075-255-6112

MAIL：lmtsuhan@likaman.co.jp