カーシェアリングサービス「タイムズカー」へ「落とし物クラウドfind」 導入！

株式会社find

株式会社find（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高島 彬、以下「find」）は、「落とし物クラウドfind」をタイムズモビリティ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：川上 紀文、以下「タイムズモビリティ」）が運営するカーシェアリングサービス「タイムズカー」および「タイムズカーレンタル」に導入します。

6月30日（火）より、タイムズカーおよびタイムズカーレンタルの車両や店舗内で発生したお忘れ物は、「落とし物クラウドfind」のチャットにてお問い合わせが可能となります。また、遺失物対応を行うスタッフ向けの業務アプリの導入によりスタッフの業務負担軽減を図り、お問い合わせにスムーズに対応できるよう支援します。

◆タイムズモビリティからのコメント

タイムズモビリティが運営する「タイムズカー」および「タイムズカーレンタル」に、このたび「落とし物クラウドfind」を導入します。

本サービスの導入により、お客さまはお忘れ物について24時間いつでもチャットでお問い合わせいただけるようになります。これにより、お忘れ物の特定から返還までの対応スピードの向上と、利便性の一層の向上を図ります。また、情報管理の一元化と業務のデジタル化を推進することで、対応業務の効率化およびスタッフの負担軽減にもつなげてまいります。

今後もお客さまにより安心で快適にご利用いただけるモビリティサービスの提供に努めてまいります。

◆多言語に対応した「find chat」

日本にお住まいの方や日本を訪れるすべての方に向けた、素敵なおもてなしを目指した機能です。アプリのインストール不要で、メールアドレスによるシンプルな認証を経て、ブラウザ上ですぐにチャットを開始できます。

また、日本語・英語・中国語（簡体）・韓国語の主要言語に対応しており、言語の壁を越えたお問い合わせに対応することが可能になります。

- サービスの利用開始日2026年6月30日（火）- ご利用時間受付時間：24時間対応時間：9:00～22:00 ※21:00以降の新規お問い合わせは、翌朝9:00以降に順次回答いたします- 対象のお忘れ物タイムズカーおよびタイムズカーレンタルの車両や店舗内でお預かりしたお忘れ物- ご利用方法タイムズカー公式サイト内（https://share.timescar.jp/）のホーム > よくあるご質問 > 利用について > 忘れ物をしたときはどうすればよいですか？よりアクセスしてくださいURL: https://share.timescar.jp/faq/use/return/06.html◆「落とし物クラウドfind」について

「落とし物クラウドfind」は、落とし主の「連絡するだけでも大変」「探しても見つからない」という悩み・不安を、テクノロジーの力によって解決するサービスです。常に最先端の技術を取り入れ、様々なサービスと連携することでアップグレードし、利便性の向上を図っています。また、遺失物管理だけでなく、返却率向上や管理者の業務効率化をはじめ、ユーザーとのコミュニケーションから警察署への連携まで、ワンストップで利用できる仕組みを提供しています。

鉄道会社や商業施設、テーマパークなど、多くの人が集まる場所で必ず発生する「落とし物」を、迅速かつ効率的に見つけられる環境づくりを支援し、ユーザーの満足度向上に貢献することで、導入企業と利用者の信頼関係を築き、安心して日常生活を送ることができる社会の構築に貢献します。

＜落とし物クラウドfind＞ https://service.finds.co.jp/

◆タイムズモビリティ 会社概要

会社名：タイムズモビリティ株式会社

代表者：代表取締役社長 川上 紀文

本社所在地：東京都品川区西五反田2丁目20番4号

資本金：1億円

事業内容：カーシェアリング・レンタカー・自動車（中古車）販売

コーポレートサイト：https://www.timesmobi.co.jp/

◆find 会社概要

会社名：株式会社find

代表者：代表取締役CEO 高島 彬

本社所在地：東京都港区西新橋3丁目13番3号 BIZCORE西新橋11階

資本金：1,000万円

事業内容：「落とし物クラウドfind」を中心とした、落とし物DX・管理受託・リユース事業

コーポレートサイト：https://www.finds.co.jp/

公式X：https://x.com/find_otoshimono