【MYTREX】前回好評のPOPUPが銀座ロフトにて開催決定｜ペン型美顔器を中心とした美容機器の体験ができる期間限定イベント

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市、代表取締役社長：薛 明鶴)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」 は、2026年6月25日（木）から7月12日（日）まで銀座ロフトにてPOPUP イベントを開催いたします。

『顔、あげてこ。』がコンセプトの本イベント は、3月3日に発売したペン型美顔器「SHAPE POINTER」を中心に、その他美容機器も展開。

「朝の鏡に映る自分で1日の気分が変わる20代女性」をメインターゲットに、朝のコンディションなどの美容悩みに対して、片手間5分で自分を取り戻す“レスキュールーム体験”を提供します。

本イベントは3月に開催した渋谷ロフトでのPOPUPイベントに続く開催となります。前回は多くのお客様にご来場いただきご好評をいただきました。今回も、POPUP限定の購入特典をご用意してお待ちしております。

■POPUP イベント限定購入特典特典

【購入特典】

・VIDO／HEAD SPA DEEP X／SHAPE POINTERのいずれかをご購入の方に、軽量アイマスク「Eye Air」とオリジナルポーチをプレゼント。

・オールインワン光美顔器「MiRAY ONE」をご購入の方に、ペン型美顔器「SHAPE POINTER」、オリジナルポーチ、コットンをプレゼント。

※特典はなくなり次第終了となります。

※都合により企画内容は変更する可能性がございます。

※詳細はMYTREX公式SNSにてご確認ください。

■POPUP イベント開催概要

◆開催期間

2026年6月25日（木）～2026年7月12日（日）

◆開催場所

銀座ロフト 2階 美と健康雑貨売場

♦営業時間

月～土・祝日 11:00～21:00、日曜日 11:00～20:00

■POPUPイベント展開商品

SHAPE POINTER

ピンポイント刺激を叶えるシェイプポイントヘッドと､肌を整えるマイクロカレントヘッドを搭載したペン型美顔器。圧力を２段階で切り替えられるため､部位に合わせたケアが可能。ソーラーパネル搭載で充電の手間もかかりません｡

https://mytrex.jp/shape-pointer/

MiRAY ONE

エイジングケア*¹に必要な5つの機能で､肌へ総合的にアプローチするオールインワン光美顔器。フォト美容による「透明ハリ感*²」､EMSによる「リフトケア*³」､イオン導入導出による「うるおい」を叶えます｡

¹：年齢に応じたケアのこと ²：汚れ除去による肌の見え方

*³：機器を上に向かって動かすこと

https://mytrex.jp/miray-one/

VIDO

筋肉のこわばりを3秒でときほぐす横振動モーションブラシ。“マッサージガン”と“ヘッドスパ”の2つのプロダクトから導き出された「横振動」で､頭皮×筋肉をWケア｡いつでもどこでも頭皮をスピーディーにリフレッシュします｡

https://mytrex.jp/vido/

HEAD SPA DEEP X

人気のヘッドスパシリーズに「イオン導入・導出」機能を搭載した新モデル。美顔器としての性能を高めるボール形状のアタッチメントを新採用し、頭皮や顔のコンディションを保ちます。

https://mytrex.jp/headspa-deepx/

※在庫状況により取扱商品変更の可能性がございます

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2026年3月にはシリーズ累計出荷台数350万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/