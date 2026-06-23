povo、Yahoo!ショッピングにおいてデータeSIM「ギガチャージカード」を販売開始

KDDI Digital Life株式会社

KDDI、沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは2026年6月23日から、Yahoo!ショッピングにおいて、povoのデータ容量を手軽に追加できるデータeSIM「ギガチャージカード」の販売を開始します。

Yahoo!ショッピングでのお支払いには、クレジットカードやPayPay等(注1)がご利用可能です。「データ使い放題(24時間) (注2)」「3GB(30日間)」「30GB(30日間)」の3種類から、お客さまのご利用シーンに応じてお選びいただけます。

■ギガチャージカードについて

1．購入可能なトッピング

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128076/table/245_1_b9a9f024715b957d4ea9e578c1c76d90.jpg?v=202606230152 ]

※非課税

2．利用方法

Yahoo!ショッピングでのご購入後、Yahoo!ショッピングにご登録のメールまたはご指定のメールアドレス宛に、PINコードおよび専用URLが記載されたメールが届きます。

その後の手順は、ご利用状況により異なります。

▼povo2.0未加入の方

・専用ページにアクセスしてください。

※必ずSafariまたはChromeのブラウザを新たに立ち上げて、アクセスしてください。

https://povo.jp/service/gift_card/#yahoo?tab01

・ページ下部の「ギガチャージカードを利用する」をタップし、「povo2.0に加入されていない方」を選択してください。

・画面の案内に従ってPINコードを入力のうえ、新規契約の手続きを進めてください。

※詳しい手順は、同ページ内の「利用方法」をご確認ください。

▼povo2.0をご利用中の方

・povo2.0アプリにアクセスし、画面下部の「ギガチャージカード」をタップしてください。

・画面の案内に従ってPINコードを入力してください。

※povo2.0アプリをお持ちでない場合は、専用ページからもご利用いただけます。

「ギガチャージカード」をタップの上、「ログイン」を選択し、画面の案内に従ってPINコードを入力してください。

※必ずSafariまたはChromeのブラウザを新たに立ち上げて、アクセスしてください。

https://povo.jp/service/gift_card/#yahoo?tab02

「ギガチャージカード」の購入はこちら(https://shopping.geocities.jp/digitalcodeofficial/povo/povo_top.html)

「ギガチャージカード」の詳細はこちら(https://povo.jp/service/gift_card/)

(注1)お支払い方法は変更になる可能性があります。詳しくはYahoo!ショッピングページをご確認ください。

(注2)ネットワークの混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があります。

※会社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※トピックスに記載された情報は、発表日現在のものです。