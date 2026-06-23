体験ギフト・マーケットプレイス「anatae（あなたへ）」、全国のローソン店舗でギフトカードの販売を開始（一部店舗を除く）

ANATAE株式会社

ANATAE株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：堀田 栄利康）は、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae（あなたへ）」のギフトカードを、2026年6月23日（火）より全国のローソン店舗（一部店舗を除く）にて販売開始することをお知らせいたします。

■体験ギフト市場の拡大と、「贈り方」の多様化

近年、日本のギフト市場では「モノを贈る」から「体験を贈る」へのシフトが加速しています。記念日や季節のイベントにおいて、旅行・グルメ・サウナといった「特別な時間」を贈る体験ギフトへの需要は年々高まっており、ギフトの選択肢としての認知も広がりつつあります。

一方で、体験ギフトはこれまでオンラインが主な購入チャネルであり、「知っている人が使うもの」という側面も残っていました。今回のローソン店頭での販売開始は、日常の買い物のついでに誰でも気軽にギフトカードを手に取れる環境を実現するものです。コンビニエンスストアというあらゆる生活圏に根ざした販路を通じて、体験ギフトの裾野をさらに広げてまいります。

■「anatae ギフトカード」について

「anatae ギフトカード」は、購入時に\1,000から\100,000の範囲で金額を自由に設定できるギフトカードです。カードを受け取った方は、「anatae」のウェブサイト上で宿泊カタログギフトや体験ギフトなど、豊富なラインナップの中から好みのギフトを自由に選ぶことができます。

主な特徴：

- 全国のローソン店舗で購入可能（一部店舗を除く）- 金額は\1,000～\100,000の範囲で自由に設定- 「anatae」掲載の全商品に利用可能（宿泊カタログギフト・体験ギフト）- スマートフォンひとつで予約まで完結■選べる体験カテゴリー

「anatae ギフトカード」を通じて、以下をはじめとする多彩なカテゴリーのギフトにアクセスできます。

ホテル・旅館(https://anatae.co.jp/trip)

全国約18,000の宿泊施設を網羅。高級旅館から都市型ホテルまで、贈る相手に合わせた一泊を選べます。

グルメ(https://anatae.co.jp/gourmet)

特別なひとときを演出するレストランや食体験を厳選掲載。記念日のディナーから気軽なランチギフトまで対応。

サウナ(https://anatae.co.jp/sauna)

全国各地の話題のサウナ施設を掲載。日常の疲れを癒す、こだわりのウェルネス体験を贈れます。

その他多彩な体験カテゴリー(https://anatae.co.jp/all?category=all)

スパ・エステ、アクティビティ、カフェなど、約5,000ヶ所以上の体験スポットから自由に選択可能です。

■ご利用方法（簡単4ステップ）

「anatae ギフトカード」は、スマートフォンひとつで手軽にご利用いただけます。

- ローソン店頭でカードを購入 - ご希望の金額を選択してレジにてお支払いください- 「anatae」アカウントにログイン / 新規登録 - anataeのウェブサイトまたはアプリからアカウントをご用意ください- 16桁のPINコードを入力 - カード裏面に記載されたPINコードを入力してチャージ完了- ホテルまたは体験を予約 - 画面の案内に従い、ご希望の施設・体験をお選びください■メッセージ

ANATAE株式会社

堀田 栄利康 代表取締役社長

「anatae」のギフトカードが、全国のローソン店舗（一部店舗を除く）で手に取れるようになりました。これは私たちにとって、大きな節目です。

これまで体験ギフトは「知っている人が使うもの」という側面がありました。しかし本来、旅の思い出や特別な食体験は、誰かへの贈り物として最もふさわしい選択のひとつだと私は信じています。

近所のローソンで立ち寄った帰り道に、ふと「そういえばあの人に何か贈りたかった」と思ったとき、そのままギフトカードを手に取れる--そんな、贈り物のハードルを下げることが今回の取り組みの本質です。

一枚のカードが、誰かの旅のはじまりになる。そんな瞬間を全国各地で生み出していけることを、心から楽しみにしています。

■Blackhawk Network Japanとの連携について

本ギフトカードのローソン店頭での販売・有効化は、グローバルブランド決済プロバイダーであるBlackhawk Network Japan株式会社（以下「BHN」）との連携により実現しています。BHNは、プリペイド決済商材・テクノロジー・パートナーネットワークを基盤に、ブランドと消費者をつなぐ決済ソリューションを提供する企業であり、国内外の主要ブランドのギフトカードをコンビニエンスストアなどの小売チャネルで流通・有効化する実績を持ちます。今回の提携により、「anatae」のギフトカードをローソン店頭での購入時に有効化する仕組みを実現し、より多くのお客様に体験ギフトを手軽にお届けできる環境が整いました。

■「anatae」について

「anatae」は、友人、知人、パートナー、家族、同僚、上司などお世話になった方や親しい人に気軽に「特別な時間」や「思い出」を贈る、体験ギフト・マーケットプレイスです。「anatae」には、レストラン・カフェ、宿泊、サウナ、スパ、エステ、映画鑑賞などのさまざまな「体験ギフト」が用意されています。SNSやメールを通して気軽に、環境に配慮した形でギフトが贈れる「eギフト」や、オリジナルデザインのラッピングで特別感を演出しながらギフトが贈れる「ギフトBOX」の2種類から選べます。さらに、ギフトを受け取った方は、体験を自分の好みに合わせて変更・アップグレードも可能です。ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクし、記憶に残る最高の「体験」をお届けします。

■「ANATAE株式会社」について

ANATAE株式会社は、欧州体験ギフト業界の第一人者で、欧州の体験ギフト市場の70%以上を占めるSmartboxグループ創業者であるピエール・エドワール・ステリンの支援を受け2024年1月に堀田栄利康、欧陽景麟（アレクシス・オウヨウ）、リチャード・フィンガー、高尾信栄の4名によってスタートした体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」の運営会社です。同社は、欧州最大の体験ギフト・マーケットプレイス「Smartbox」にくわえ、米国のGiftory、中東のWondergiftsなどグループ総売上1,000億円以上の実績があるパートナーベンダーとのネットワークを活用し、ギフトを贈る側、贈られる側双方がワクワクするような最高の「体験」を、体験ギフト・マーケットプレイス「anatae」を通して提供しています。

会社名：ANATAE株式会社

代表取締役社長：堀田 栄利康

本社所在地：東京都目黒区青葉台4-7-4

設立：2024年1月

URL：https://anatae.co.jp/

【本件に関するANATAEへのお問い合わせ先】

アレクシス・オウヨウ（alexis@anatae.co.jp）