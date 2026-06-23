現役消防設備士が開発した点検管理システム「AI’mリンカーン」ー札幌市の企業で業務改善を実現

株式会社タイガーコーポレーション

株式会社タイガーコーポレーション（所在地：北海道札幌市、代表取締役社長：原田弘樹）は、消防設備業界におけるスケジュール管理や情報共有の課題を解決することを目的に、現役消防設備士が開発した点検管理システム「AI’mリンカーン」を全国の消防設備会社向けに提供しております。

本システムは、実際の現場での運用と改善を重ねた結果、商品化されたクラウドサービスです。

現在、札幌市内の消防設備会社に導入されており、情報共有の効率化や業務負担の軽減に寄与しています。

■ 開発の背景：現場の実情に合ったシステムへの需要

人手不足や技術者の高齢化が進む消防設備業界において、企業の多くが点検スケジュールや顧客情報を紙やExcelで管理しており、その結果として情報共有の遅れや業務の属人化が発生しています。このような状況は業務効率を低下させ、責任の所在を曖昧にする要因ともなっています。業界全体でのデジタル化（DX）の必要性が高まる中、現場の実情に即したシステムが求められるようになりました。

■ 現役消防設備士だからこそ生まれたシステム

当社グループ会社に所属する現役消防設備士は、日々の業務において紙やExcelによる管理の煩雑さや、情報共有の難しさといった課題を感じていました。

業務改善のため既存システムの導入も検討しましたが、導入コストの高さや機能の複雑さ、現場で必要な機能が不足していること、逆に不要な機能が多いことなどから、理想的なシステムを見つけることができませんでした。

そこで、「現場がもっとスムーズに回らないか」「少しでも業務を楽にできないか」という思いから、現役消防設備士が中心となって独自にシステム開発を開始しました。 その後、グループ会社の実際の業務で活用を続ける中で、情報共有の効率化や業務負担軽減に効果が確認されたことから、より多くの消防設備会社の業務改善に役立てたいと考え、株式会社タイガーコーポレーションが「AI'mリンカーン」として商品化しました。

開発にあたって重視したのは、高機能であることではなく、現場で本当に必要な機能だけを誰でも使いやすく提供することでした。

■札幌市内の消防設備会社で業務改善を実現

現在、札幌市内の消防設備会社に導入され、業務改善に活用されています。

導入企業「株式会社リプロ」よりコメント

「消防設備の点検業務では、スケジュール管理や物件ごとの対応状況を複数人で共有する必要があります。AI'mリンカーンを導入してからは、必要な情報をすぐ確認できるようになり、社内での情報共有がしやすくなりました。 操作もシンプルで、特別な説明がなくても使いやすい点が助かっています。今後も活用を続けながら、より効率的な業務体制づくりにつなげていきたいと考えています。」

株式会社リプロの社内写真

【導入企業について】

株式会社リプロは、消防用設備の点検・保守・工事を手掛ける消防設備会社です。建物の安全を支える消防設備の維持管理を通じて、地域の安心・安全に貢献しています。現場品質の向上と業務効率化の両立を目指し、デジタル活用にも積極的に取り組んでいます。

■ 現場目線で開発された「AI'mリンカーン」の主な機能

「AI'mリンカーン」は、現場経験から生まれたシステムとして、消防設備会社の日常業務を支援する以下の機能を搭載しています。

・点検スケジュール、物件情報、点検員情報を一元管理

・アラート機能による点検漏れ・対応漏れ防止

・スマートフォンでスケジュール確認・登録・調整が可能

・現場・事務所間のリアルタイムな情報共有

■ 導入しやすい料金体系（税別）

スケジュール確認画面(PC)スケジュール作成画面(PC)スケジュール確認画面(スマートフォン)

月額利用料：17,500円～（※最小構成の場合）

■ 株式会社タイガーコーポレーション 代表取締役社長 原田弘樹のコメント

「AI'mリンカーンは、現場で働く消防設備士が日々感じていた課題から生まれたシステムです。

消防設備業界では、人手不足や技術者の高齢化への対応がますます重要になっています。

今後も現場の声を取り入れながら、防災業界のDX化を支援してまいります。」

【株式会社タイガーコーポレーションについて】

会社名：株式会社タイガーコーポレーション

所在地：北海道札幌市中央区南19条西15丁目3-15

代表者：代表取締役社長 原田弘樹

設立：2025年9月19日

事業内容：防災DXソフト開発・販売 / 防災関連商品の販売 / 弱電工事全般

URL：株式会社タイガーコーポレーションホームページ(https://kkyasima.jp/taiger/)

AI’ｍリンカーン商品紹介ページ(https://aim-lincoln.jp/)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1NnFP-ypqIM ]

AI’ｍリンカーン概要動画