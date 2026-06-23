アイエスエフネットジョイ、23期目を迎えて

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイは、2026年6月23日をもちまして第23期目を迎えました。日頃からご愛顧いただいている企業さまをはじめ、利用者さまとそのご家族の皆さまのおかげでございます。心から感謝申し上げます。

法定雇用率が2.7%へと引き上げられる本年、障がい者雇用の現場は「採用枠の確保」から「長期的な定着と戦力化」へと大きなパラダイムシフトを迎えています。この激動の環境下において、アイエスエフネットジョイは「ITと福祉の融合」を強力に推し進めてまいりました。当事者の特性に配慮したサポート体制のもと、独自のAWS研修を通じたクラウドエンジニア育成プロジェクトを展開するなど、従来の業務の枠を超え、市場価値の高い専門職へのキャリアパスを切り拓いております。

また、2025年10月に新設された「就労選択支援」制度においても、アイエスエフネットジョイは制度開始と同時にいち早く指定を受け、先駆的なアセスメント支援を展開してまいりました。本年度からは特別支援学校の生徒の皆さまも利用対象となったことを受け、教育現場と福祉の連携を深め、お一人おひとりの希望に沿った意思決定を地域全体で支える架け橋としての役割をさらに強化しております。

さらに、企業の皆さまが抱える障がい者雇用の課題解決に向けて、専門スタッフが常駐するハイブリッド型のサテライトオフィス「沼津チャレンジドオフィス」の展開、また、アイエスエフネットジョイが培ってきた実践的な支援ノウハウを体系化し、外部企業さま向けに提供する「障害福祉総合支援コース」の実施など、社会全体の受け入れ体制構築と業界の品質向上にも貢献してまいりました。

就労意欲のあるすべての方々が、安心できる就労環境で最大限に能力を発揮できるよう、社員一丸となって一層努力を重ねてまいる所存です。

私たちはこれからも、グループの哲学である「ダイバーイン雇用」の理念のもと、障がいの有無で能力を区別することなく、すべての人が多様な働き方で「働く喜び」や「生きがい」を感じられる社会の実現を目指してまいります。

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援と企業の障がい者雇用支援を総合的に提供しています。利用者さまには、IT企業グループの強みを活かした実践的なスキル指導や、個々のペースに合わせた就労移行・定着支援を実施。企業さまへは、法定雇用率達成に向けたコンサルティングや復職・リワーク支援、社内理解を深めるセミナー等を通じて、誰もが安心して働き続けられる環境づくりを推進しています。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/

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