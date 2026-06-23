【7月1日～3日開催】日本最大級の製造業の展示会「ものづくりワールド［東京］」に出展！生産・販売・在庫管理を1本化できるソリューションを紹介

株式会社ジェイテック

ソフトウェアを通して様々な情報サービス事業を展開する株式会社ジェイテック（以下「ジェイテック」）は、7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される、日本最大級の製造業の展示会「ものづくりワールド［東京］」に出展いたします。

製造業のDX推進と生産性向上を強力に後押しする「J's Works Solution」をご紹介します。当ブースでは、具体的な導入実績とともに、革新的なソリューションの概要を詳しくご案内します。実際にデモ画面を操作し、その直感的な操作性と効果を体験してください。貴社の課題解決のヒントが見つかります。ご来場を心よりお待ちしております。

ブース出展のご案内

主な出展内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134923/table/58_1_e7f2e2151caa404da30073d7290deca8.jpg?v=202606231151 ]

ハイブリッド型生産管理パッケージ「J's Works ERP」

https://www.j-tech.jp/solution/jwe/

品目の特性に応じた計画、手配、在庫管理を行うことが可能な生産管理・販売管理ソリューションです。受注生産、見込生産、製番管理、 MRP、安全在庫等々、品目特性に応じた手法で管理を行うことで、業務の効率化を実現します。

柔軟性を極めた新時代の生産スケジューラ「FLEXSCHE」

https://www.j-tech.jp/solution/flexsche/

設備や人材といった限られたリソースを最適化し、誰でも簡単に高度な計画立案を可能にする生産スケジューラです。多種多様な製造業のニーズに適応するための圧倒的な柔軟性と、見やすい「複合ガントチャート」や「負荷チャート」による軽快な操作性が特徴です。ベテランの経験と感覚に依存していた計画立案の属人化・脱Excelを推進し、現場の生産効率向上を後押しします。

来場されるお客様へ

ご来場には、お一人様ずつ事前登録が必要です。

下記URLよりご登録いただき、事前に来場者バッジを印刷いただくことで当日スムーズにご入館いただけます。

▼来場事前登録はこちら

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+RFZNF8uGbnT/bDosth6cyYYBqgyi+864=&ct=U2FsdGVkX1+QSQgnNLGmBx7EXJoo9VQTtr8kbcVUlGs=&p=U2FsdGVkX18XNLz/FbCcCxwNlg9L5IiwpJrzY5QVbI0QA4N5YaPXl3r7XHt4U+Y/=?co=web(https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+RFZNF8uGbnT/bDosth6cyYYBqgyi+864=&ct=U2FsdGVkX1+QSQgnNLGmBx7EXJoo9VQTtr8kbcVUlGs=&p=U2FsdGVkX18XNLz/FbCcCxwNlg9L5IiwpJrzY5QVbI0QA4N5YaPXl3r7XHt4U+Y/=?co=web)

ジェイテックは共に働く仲間を募集しています

常に進化し続けるテクノロジーの世界で、お客様のビジネス課題を解決するソリューション事業を展開しています。私たちは、最先端の技術と豊富な経験を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なシステム開発、コンサルティング、運用サポートを提供しています。経験やスキルを活かし、私たちと共に未来を創造しませんか？

採用情報はこちら

https://www.j-tech.jp/recruit/

報道関係お問い合わせ先

株式会社ジェイテック 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル12F

連絡先： 06-6445-0071 /06-6445-0072(FAX) Email：public_relations@j-tech.jp

担 当： 西村 （広報）

製造業向け生産ソリューション「J's Works Solution」

自社製品である生産管理・販売管理パッケージ「J's Works ERP」を生産スケジューラと併せて「J's Works Solution」と称し、お客様の課題を把握・分析し最適なソリューションの提案を行っています。

導入の際にはコンサルティングから設計・開発、保守運用までの一貫したサポートを行い、製造現場のDX課題を解決しています。

https://www.j-tech.jp/solution/

クラウドソリューション

内製化支援、マイグレーション、アプリケーション開発、運用・保守を中心とした4種を提供しております。最新技術やサービスの導入にも積極的に取り組んでおり、導入・活用支援に関するご相談も承ります。

私たちが提供するソリューションの品質は、技術力向上への継続的な投資と、社員の専門性を高める体制によって支えられています。

以下のAWS認定を受けていますので、安心してお任せいただけます。

企業実績

・AWSアドバンストティアパートナー

・AWS 200 APN Certification Distinction

・「AWS Japan Certification Award 2024」において「Rising Star of the Year」を受賞

・「Foundational Technical Review (FTR) for Service Offerings (SO) 」に合格

(マイグレーション&モダナイゼーション)

(クラウドアプリケーション開発サービス)

個人実績

・2025 Japan AWS Top Engineers

・2024-2025 Japan All AWS Certifications Engineers

・2025 Japan AWS Jr. Champions

＜対象クラウドサービス＞

・AWS（Amazon Web Services）

・Microsoft Azure

・Google Cloud

※上記以外のクラウドサービスもご相談可能です

https://www.j-tech.jp/service/cloud-solution/

受託開発

お客様からお預かりした案件や受託開発プロジェクトを通じて確かな信頼関係を築いてきました。設立当初から長年にわたるお付き合いを続けているお客様も多く、これまで培ってきた豊富な実績は大きな強みです。

お客様の課題を深く理解し、最適なソリューションを提供することで継続的な信頼関係を創出しています。今後も事業を拡大し、より多くのお客様のビジネス成長に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

https://www.j-tech.jp/service/contract-development/

システムエンジニアリングサービス

お客様のプロジェクトに、豊富な実績を持つジェイテックのエンジニアが常駐し、技術面からプロジェクトの成功を支援します。業務系システム開発、AI・IoTなどの組込・制御、サーバー・ネットワーク構築まで、各分野の専門家がお客様のチームに加わり、開発や運用を力強く推進します。

プロジェクト体制の強化や技術的な課題解決、内製化支援など、お客様の様々なニーズに合わせて最適な技術を提供します。最新技術の導入支援も、ぜひご相談ください。

株式会社ジェイテックについて

「J_TECH」という社名は、Japan（日本）とTechnology（技術）からできており、日本社会が直面する高齢化やグローバル化などの課題を理解し、技術力で貢献していくことが私たちの存在意義です。

私たちの活動の土台には、人々がより快適になりますようにという「人への想い」があります。創業以来、お客様との信頼関係を第一に考え、技術力の向上に努めてまいりました。この想いは、企業スローガンである「ヒトを想う、テクノロジー。」に込められています。

私たちはこれからも、最先端の技術と革新的な手法を駆使し、お客様に安心感と優れたソリューションを提供し続けてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社ジェイテック

本社所在地：大阪府大阪市西区江戸堀

会社設立：1997年2月27日

資本金：3,000万円

代表取締役会長：應谷 大

代表取締役社長：中川 優介

URL：https://www.j-tech.jp/