液晶画面＆8ボタン搭載の多機能エルゴマウス発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、接続状態がわかる液晶画面とボタン割り当てに対応した「ワイヤレスマウス 400-MAWB234」を発売しました。

ワイヤレスマウス エルゴノミクス 8ボタン 多機能 割り当て 液晶画面 Bluetooth / 2.4GHzレシーバー 充電式 ブラック

型番：400-MAWB234

販売価格：5,891円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB234

おすすめポイント

・手首の負担を軽減し、長時間でも快適なエルゴノミクス形状。

・接続状態やバッテリー残量が一目でわかる液晶画面を搭載。

・作業効率を高める8ボタン仕様で、便利な機能の割り当てが可能。

動画で確認

マウスの状態が一目でわかる「液晶画面」を搭載

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zHadLj3Rs_s ]

マウス本体に液晶画面を搭載しており、現在の接続モードやバッテリーの残量、選択しているカウント数（DPI）などのステータスをリアルタイムで確認できます。PCの画面上で専用ソフトを開く手間がなく、使用環境や電池切れのタイミングを一目で把握できるため、毎日のデスクワークをストレスフリーに支えます。

自由なボタン割り当てで作業効率を高める「8ボタン」仕様

左右のクリックやスクロールホイールに加え、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンなど、計8つのボタンを搭載しています。専用ソフトを使用することで、よく使うショートカットキーや機能を各ボタンに自由に割り当て可能。自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズでき、業務効率が劇的に向上します。

手首のひねりを軽減する人間工学「エルゴノミクス」形状

人間工学に基づき、手で横から軽く添えるように自然な角度で握れるエルゴノミクスデザインを採用しました。一般的なマウスに比べて手首のひねりや腕への負担を大幅に軽減できるため、長時間のパソコン作業でも疲れにくく、デスクワークによる手首の痛みや疲労感に悩む方に最適な、身体に優しい設計です。

Bluetoothと2.4GHzの2方式に対応したワイヤレス接続

電波障害に強い2.4GHzワイヤレス接続（USBレシーバー使用）と、Bluetooth接続の2つの無線方式に対応しています。パソコンやタブレットなど、複数の機器を使用している場合でもスマートに使い分けることが可能です。煩わしいケーブルから解放され、デスクの上をいつでもすっきりと広く使うことができます。

乾電池不要で繰り返し使える、便利な「USB充電式」

繰り返し使える充電式バッテリーを内蔵しているため、面倒な乾電池の交換や買い置きの手間が一切不要です。付属のケーブルで充電しながらマウスを操作することもできるため、万が一のバッテリー切れの際も作業を中断する心配がありません。経済的かつ環境にも優しい、実用性に優れたワイヤレスマウスです。

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-MAWB234

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/400-mawb234/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/400-mawb234.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5P45L9Z

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

https://direct.sanwa.co.jp

サンワダイレクト公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式Instagram

https://www.instagram.com/sanwadirect

サンワダイレクト公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/sanwadirect/

サンワダイレクト公式LINEアカウント

https://page.line.me/?accountId=jgl3920e

サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い





■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-3311

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：hansoku@sanwa.co.jp



※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。