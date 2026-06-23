大佛次郎×ねこ写真展2027 作品募集！！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

「猫は僕の趣味ではない。いつの間にか生活になくてはならない優しい伴侶になっているのだ。」

と、書き残した大佛次郎にちなんだ公募写真展が、今回で第11回目の開催を迎えます。

チョウチョ～!! (けにち) （大佛次郎×ねこ写真展2026 一番人気賞）

「一般部門」に加え、「テーマ部門」を新設しました。今回のテーマは「Green×ねこ」です。

「Green」を連想させるものなら、色、花、植物、環境、エコロジー、信号機、洋服、公園、抹茶など、自由な発想で何でも応募可能です。

「一般部門」と、新設の「テーマ部門」、いずれかまたは両方に合計2点までご応募いただけます。応募締切は11月23日（月・祝）です。皆さまからの、たくさんのご応募を心よりお待ちしております。

厳しい世界で母は私が守るから。(はるまき) （大佛次郎×ねこ写真展2026応募作品より）

応募条件

参加費等 無料（写真の送付料金は応募者負担）

応募締切 2026年11月23日（月・祝）必着

応募資格 アマチュアの方限定

応募点数 「一般部門」または新設の「テーマ部門」、いずれかまたは両方に合計2点まで

写真規格 2Ｌサイズ（178mm×127mm） カラー／モノクロ ともに可

応募詳細（チラシ裏面）

https://osaragijiro-museum.jp/wp-content/uploads/2026/06/215104a4127a4087ff100ba7c84efcc4.pdf

二獣一菜(Black Tiger) （大佛次郎×ねこ写真展2026応募作品より）展覧会概要

会 期 2027年1月23日（日）～2027年4月18日（日）

開催場所 大佛次郎記念館 １階ロビー

入 館 料 一般200円 中学生以下無料

開館時間 1～3月 10:00～17:00 4月 10:00～17:30(最終入館は閉館の30分前)

休 館 日 月曜日（祝休日の場合は翌平日）

いちご狩りに行きましょう。(ゆずなつ)（大佛次郎×ねこ写真展2026応募作品より）人気投票

毎回好評の会場とＷＥＢでの人気投票。

前回も10,000票を超える投票がありました。

今回も、会場、公式ブログ、Instagram、Facebookでの投票を実施します。

展覧会期(2027/1/23-4/18)終了後、人気投票と審査により、各賞ごとに賞品進呈を予定しています。子どもから大人まで初心者も上級者のみなさまも、奮ってのご応募お待ちしています！