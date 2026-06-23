廃棄物の収集運搬業務を、受付から請求までひとつにつなぐ「SANPACHI」、ベータ版を公開

株式会社サンパチ

株式会社サンパチ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：松田美和子）は2026年6月23日、廃棄物の収集運搬事業者向けの業務管理システム「SANPACHI」のベータ版を公開しました。案件の登録から見積書・契約書の作成、配車、請求書の発行まで、工程ごとに分断されていた一連の業務が、ひとつのデータでつながります。さらに、最も属人化しやすい配車を、AIが自動で提案します。

サービスページ：https://sanpachi.io

サービスの背景

廃棄物の収集運搬業は、工場から出る産業廃棄物や家庭から出る一般廃棄物を運ぶ、暮らしと産業を支えるインフラです。にもかかわらず、その現場管理は電話・紙・ホワイトボードによる手作業が今も標準的で、デジタル化が最も遅れた産業のひとつです。そこへ人手不足と高齢化が重なり、ベテランに業務が集中する「属人化」が、そのまま事業継続のリスクになっています。

こうしたなか、国の資源循環政策は加速し、データに基づく業務管理の重要性はむしろ高まっています。この高まる要請と、遅れたままの現場とのギャップを埋めるために生まれたのが、SANPACHIです。

サービス詳細

「SANPACHI」は、廃棄物の収集運搬事業者向けの業務管理システムです。特長は大きく3つあります。

1. 受付から請求までひとつに ── 工程ごとの転記がなくなる

電話やメールで受けた依頼を登録すると、見積書・契約書の自動作成、スマホでのワンタップ承認、配車、ドライバーへの通知、作業完了報告、請求書の発行までがひとつのシステムでつながります。工程ごとに手書きメモ・Excel・紙伝票へ転記し直す手間がなくなります。

案件詳細画面で案件のステータス、次のアクションを確認

2. AI配車最適化 ── 配車係の判断を、AIが支える

最も属人化しやすい配車を、AIが支援します。車両と廃棄物の適合性、混載ルール、積載量、希望時間帯などの制約をふまえ、最適な配車案を自動で提案。配車係は提案を確認し、判断するのみです。これまでゼロからルートを組んでいた手間が、大きく軽くなります。

配車ボード上で、自動提案された内容を手動で調整可能

3. 知見が会社の資産になる ── 担当者が代わっても、現場の判断は残る

「この顧客は土日搬入NG」「ここは裏口から入る」 ── 現場には、マニュアルに載らずベテランの頭の中だけにある判断が無数にあります。SANPACHIはこうした知識を記録・蓄積し、会社で使える資産に変えます。次に同じ現場へ向かうとき、蓄積された記憶が活かされ、担当者が異動・退職しても知識は会社に残ります。

ベータ版の申し込み

配車の変更理由を学習し、たまった記憶を見直せる

現在、SANPACHIのベータ版利用者を募集しています。ベータ期間中は無料でご利用いただけます。下記よりお申し込みください。

※ベータ登録いただいた方から、順次ご案内をお送りいたします。

※パソコン・スマートフォンのWebブラウザからご利用いただけ、専用ソフトのインストールは不要です。

代表コメント

ベータ版申し込み :https://sanpachi.io

前職で物流の現場に関わる中で、技術が進んでいるはずなのに、それを一番必要としている現場ほど変わっていないことに気づきました。実家が廃棄物の収集運搬・中間処理業を営んでおり、この業界はその最たるものでした。

SANPACHIは、受付から請求までをひとつのデータでつなぎ、ベテランの判断をAIが学習して会社に残す仕組みです。暮らしを支えている現場にこそ、ちゃんとした技術を届けたい。それがサンパチの出発点です。（株式会社サンパチ 代表取締役 松田美和子）

会社概要

会社名｜株式会社サンパチ

所在地｜〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-18-15 マガザン三軒茶屋2 3F-3

代表者｜代表取締役 松田美和子

設立｜2026年6月

事業内容｜廃棄物収集運搬事業者向け業務管理システム「SANPACHI」の開発・提供

URL｜https://sanpachi.io

本件に関するお問い合わせ先

株式会社サンパチ

メール｜info@sanpachi.io