【ユーザーの声にお応えして】テレビや雑誌で話題の「ALTENA 高速製氷機 ICE-C01」に待望の専用別売パーツ（氷ケース・排水キャップ）が新登場！

愛用者様の「もっと長く、安心して使いたい」に応えて

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

ALTENA（アルティーナ）の「コンパクト高速製氷機（ICE-C01）」は、スイッチを入れてから最短6分でスピード製氷ができるコンパクトな高速製氷機です。

家族での日常使いや毎日の水筒準備、急な来客対応、さらにはポータブル電源を用いたキャンプや釣りなどのアウトドアシーンにいたるまで、幅広いユーザー層にご愛用いただいております。

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice2200/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice2200.html

日々多くのお客様にご活用いただく中で、カスタマーサポートには「パーツをうっかり紛失してしまった」「より衛生的に保つためにパーツだけ新調したい」といったお問い合わせをいただく機会が増えてまいりました。

家電製品を「ワンシーズン限りの使い捨て」にすることなく、お気に入りのアイテムとして末永く安心して愛用していただきたいという想いから、このたび消耗・紛失しやすい主要パーツの単体販売を決定いたしました。

テレビ・雑誌でも話題！多くの人に選ばれる理由

本製品は、その圧倒的な製氷スピードと利便性から、現在までに数多くの主要メディアで紹介され、大きな反響を呼んでいます。

テレビ紹介実績

「バナナマンの早起きせっかくグルメ!!」（TBSテレビ）、「めざましテレビ」（フジテレビ）、「あさパラS」（読売テレビ）など、多数の番組で登場。

雑誌・新聞掲載

モノ系批評雑誌「MONOQLO」や「日経MJ」、「DAIGOも台所」の誌面等にも掲載されました。

ランキング3冠達成

楽天市場の売れ筋ランキングにおいて、「リアルタイム」「デイリー」「ウィークリー」の3部門で1位を獲得する3冠を達成しています。

平均レビューも4.0以上と高く、多くのユーザーから確かな信頼をいただいている大ヒットモデルです。

新発売となる「ICE-C01専用」別売パーツ一覧

今回発売となるのは、当店が販売する「ALTENA コンパクト高速製氷機 ICE-C01」の規格に合わせた専用パーツです。

氷ケース（ICE-C01専用）

製氷された氷がストックされる本体内部の専用カゴです。丸洗いして衛生的に保ちたい方の予備用として、また万が一の破損時の交換用としてご活用いただけます。

排水キャップ（排水栓）（ICE-C01専用）

使用後に残った水を抜くための、本体底面に設置されている重要な排水栓パーツです。「お手入れの際にうっかり排水口から流して失くしてしまった」「何度も使用して劣化してしまった」というお客様からのご要望が多かったパーツであり、待望の単体販売となります。

パーツ購入：楽天市場 :https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E3%80%90ICE-C01-OP%E3%80%91/?sid=275973パーツ購入：Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/search.html?p=%E3%80%90ICE-C01-OP%E3%80%91#CentSrchFilter1

※本パーツは「ALTENA コンパクト高速製氷機 ICE-C01」専用です。他社製品や異なるモデルにはご使用いただけませんのでご注意ください。

「使いやすさ」と「アフターサポ―ト」で選ばれる製氷機へ

ALTENAのコンパクト高速製氷機 ICE-C01は、「片手で運べる持ち手（ハンドル）付き」や「直感的に操作できるシンプルパネル」など、実際に使うユーザーの視点で、日々の生活における便利な使いやすさを最重視した設計となっています。

今回の別売パーツのラインナップ化により、購入時の「1年間保証」という安心期間が終わった後でも、パーツを交換しながら何年も長くお使いいただけるサステナブルな環境をご提供できるようになりました。「お気に入りの便利家電を、いつでも新品同様の清潔さで使い続けられる」という新しいベネフィットをお届けします。

ALTENA

コンパクト高速製氷機／ICE-C01

＜カラー＞

マットブラック、ピュアホワイト、アイスグレイ

＜セット内容＞

- 製氷機 本体

- アイススコップ

- 氷ケース

- WEB説明書QRコード(保証書付)

楽天市場 :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/ice2200/Yahoo!ショッピング :https://store.shopping.yahoo.co.jp/mtkshop/ice2200.html

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)