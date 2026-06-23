もう現場でポートも電源も困らない！三菱電機FA機器対応「インタフェースコンバータフルセットバッグ」に産業用ハブとUSB充電器が標準セットのイーサネットモデルが新登場

ダイヤトレンド株式会社

FA機器ハーネス・産業用ネットワーク製品を提供するダイヤトレンド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：宮下清哉）は、三菱電機FA機器対応の大人気セット品の進化系として、現場での拡張性を大幅に強化したインタフェースコンバータフルセットバッグ【イーサネットモデル】「DIFC-FSB4EC」を2026年7月3日に発売いたします。高い接続性はそのままに、近年のFA現場で急増するイーサネット接続ニーズに応えるため、「産業用 5ポート ギガビットイーサネットスイッチングハブ」と「高出力67W USB PD対応充電器」を新たに標準セット化。現場でのポート不足やパソコンのバッテリー切れの不安を解消し、ネットワーク環境下での保全・立ち上げ作業をこれひとつで強力にサポートします。

●製品ページ

https://www.diatrend.com/IFcable/difc-fsb4ec.php

新製品開発の背景

当社の「インタフェースコンバータフルセットバッグ」シリーズは、2008年の初代発売以来、累計2万セット以上を販売してきた現場の定番製品です。2025年12月にはパソコン側をUSB Type-Cに対応させた「DIFC-FSB4C」を発売し、多くのエンジニアにご愛用いただいております。近年、スマートファクトリー化の進展に伴い、産業用ネットワーク（イーサネット接続）市場は2025年から2030年にかけ年平均成長率（CAGR）7.7％（HMS Networks社「産業用ネットワークシェアレポート2025」による）と高い水準が予測されています。FA現場でもネットワーク化が加速する一方、エンジニアからは「現場でLANポートが足りない」「出張先でノートPCの電源確保に苦労する」というリアルな課題が浮き彫りになっていました。そこで当社は、従来の各種ケーブル一式に加え、ネットワーク通信とPC電源までを網羅した、シリーズ最高峰のシステムインテグレーションバッグ「DIFC-FSB4EC」を開発しました。

新製品の特長

・出張・現場作業の味方、高出力「67W USB PD対応充電器」：最大出力67WのCIO製USB PD充電器を採用。Type-C充電対応のノートPCを急速充電できるため、長時間の立ち上げ作業でも、重いPC純正アダプタを持ち歩く必要がありません。

・現場で便利な産業用5ポートハブを同梱：セット品のハブ（DEH-G5M）は、FA現場におけるネットワーク環境下の作業に便利な産業用5ポートハブです。コンパクト設計ながらも、強力な耐ノイズ性能を備え、USB Type-C給電（PCからの電源供給）に対応。現場でのコンセント探しが不要になります。

・取り回しを極める、3種の長さのLANケーブルを標準装備：現場の状況や制御盤との距離感に合わせて柔軟に使い分けられるよう、カテゴリ6対応のLANケーブル（1m/3m/5m）を各1本ずつ同梱。現場の「届かない」「邪魔になる」ストレスを解消します。

・三菱電機の新旧FA機器にこれ一つでフル対応：最新のMXコントローラ（MX-R/MX-F）やMELSEC iQ-R/iQ-Fから、シリアル通信のA/FXシリーズまで幅広くカバー。全機種で安心の通信確認済みです。

・ハブ・充電器もスマートに収まる「新設計専用キャリーバッグ」：収納構造を最適化し、内ポケットの取り外し(インナーバッグの分離)を可能にしました。「必要なケーブルだけをサッと抜き出して現場へ持ち込む」というスマートな運用を実現します。

今後の展望

当社は今後も、進化を続ける三菱電機製FA機器および産業用ネットワークの最新トレンドに迅速に対応し、現場のエンジニアがより安全・確実・効率的に作業できるソリューションの開発に取り組んでまいります。また、本製品を通じて、製造業におけるスマートファクトリー化およびDX推進の足元を支えるインフラを提供してまいります。

●製品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/123038/table/30_1_c4638a38d4dbcafe513c631d2a7ad65e.jpg?v=202606231151 ]

●製品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/123038/table/30_2_d12967e06d1a66a586680bfab09c71ac.jpg?v=202606231151 ]

●他にもFA機器に便利なソリューションを多数ご用意しています

https://www.diatrend.com/seihin_interfacetop.htm



●ダイヤトレンドについて

・社名：ダイヤトレンド株式会社

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3－1 グランフロント大阪タワーB28F

・代表者：宮下 清哉

・設立：1971年

・事業内容：三菱電機機器販売（特約店）、ネットワークソリューション機器販売

・HP：https://www.diatrend.com/