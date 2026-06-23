「PicoCELA Fes 2026 in 関西」を開催。製造・建設現場のDXを加速する無線メッシュ技術と最新ソリューションを一挙公開

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：古川浩、以下「PicoCELA」）は、2026年6月17日（水）、TKPガーデンシティ大阪梅田において、販売店およびパートナー企業向けプライベートイベント「PicoCELA Fes 2026 in 関西」を開催いたしました。

本イベントでは、独自の無線メッシュ技術を活用した最新の通信ソリューションの展示や移動体デモンストレーションに加え、専門的な知見から通信の未来を紐解く特別セミナーを実施いたしました。当日は製造業、建設業、ITインフラ関係者など多くの方々にご来場いただき、満席となるセミナーセッションも出るなど、盛況のうちに幕を閉じました。

■ 特別セミナー：無線通信の現状と未来、そして現場DXの成功事例

セミナー会場（8B会場）では、定員45名で実施した各セッションに多くのお客様が参加され、満席となる講演も出るなど、受講者が熱心に耳を傾ける姿が見られました。

基調講演（登壇：代表取締役 古川浩） 無線工学の権威であり研究者としての顔も持つ古川より、「通信の現状と未来」と題した講演を行いました。2026年現在のWi-Fiトレンドを独自の視点で解説するとともに、PicoCELAのコア製品である「PCWLシリーズ」に搭載されたエッジコンピューティング機能が、今後の通信環境をいかにインテリジェンスな基盤へと進化させるか、技術的な裏付けとともに未来像を語りました。

事例紹介（登壇：Partner Sales Div. マネージャー 恩田純也） 「現場DXを加速させるPicoCELAの技術と最新導入事例2026」と題し、建設現場や物流倉庫、広域施設など、これまで通信環境の構築が困難だった場所を劇的に変えた最新のユースケースを紹介。セールス最前線のノウハウを交えた具体的な導入効果やスピードについて解説しました。

■ 展示・デモエリア：次世代モビリティの安定稼働と新管理システムを体感

展示会場（8D会場）では、PicoCELAの最新テクノロジーを間近で体感できる多様なコンテンツを用意し、終日活発な情報交換が行われました。

移動体デモンストレーション 物流・製造現場で導入が進むAGV（無人搬送車）やAMR（自律走行搬送ロボット）の安定稼働を、PicoCELAの無線エンジン「PBE」で実現する実機デモを実演。移動中も通信が途切れない高い堅牢性に、多くの来場者が注目しました。

TOA株式会社との協業ソリューション展示 TOA株式会社とPicoCELAの両社の強みを連携し、無線環境下でカメラとスピーカーを利活用するユースケースを実演。業務効率化や安全管理の向上に寄与する次世代ソリューションとして、多くの関心を集めました。

PicoManager(R) V2（クラウド管理システム） リニューアルされた新しいUIを参考出展。ネットワークの状態監視や設定変更を直感的に操作できる操作性を、来場者が実際にデモ機を触りながら体感しました。

その他の展示 バックホール用モジュールのPoCモデル「PicoMesh」の参考展示や、個別相談コーナーを設け、導入を検討中のお客様へ向けた具体的な個別提案を行いました。

■ 代表取締役 古川浩のコメント

「この度、関西圏のパートナーの皆様に直接、私たちの最新ソリューションをお届けできたことを大変嬉しく思います。現在、製造や建設をはじめとする多くの産業現場において、DXの基盤となる『途切れない無線環境』への需要はかつてないほど高まっています。今回のイベントを通じていただいた現場のリアルな声を真摯に受け止め、今後も独自の無線メッシュ技術とエッジソリューションに磨きをかけ、産業界の通信課題の解決に貢献してまいります」

PicoCELA株式会社について

PicoCELA（ピコセラ）は、「LANケーブルが引けない場所」に独自のワイヤレス技術で安定した通信インフラを届ける、九州大学発のディープテック企業です。2025年1月に米国Nasdaq（ナスダック）へ上場。一般的なメッシュWi-Fiの限界を克服した独自の通信プラットフォーム技術により、有線LAN配線を90%以上削減し、工事コストの大幅な削減とスピード導入を実現します。国内外の工場や物流倉庫、建設現場、社会インフラ等で幅広く活用されているほか、国連（UNIDO）を通じてウクライナの通信インフラ復興支援にも採択されています。今後はWi-Fi機器の枠を超え、ドローンや自動搬送ロボット、スマートシティなど、次世代のワイヤレス通信基盤としてグローバル展開を推進しています。

法人名称: PicoCELA株式会社 住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年:WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択