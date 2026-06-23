日本AIセンター、企業向け「AIエージェント導入支援事業」を開始 ― 自社の経営・採用・開発で運用してきたAIエージェント内製のノウハウを提供

日本AIセンター株式会社

AI人材育成・AIコンサルティングを手がける日本AIセンター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：石田 陽希）は、2026年6月より、企業向けの新規事業「AIエージェント導入支援事業」を正式に開始します。自社の経営・採用・開発の現場をAIエージェントで実際に動かしてきた内製ノウハウを、そのまま企業のAIエージェント導入として提供します。

■ 背景：「SIerからAIerへ」。AIエージェントと人が協働して会社を動かす時代

生成AIの実務活用は「ツールを導入する」段階から「AIエージェントに業務そのものを任せ、人と協働させる」段階へ移行しつつあります。一方で多くの企業は、どの業務を、どの粒度で、どうエージェントに任せれば成果が出るのか――その設計と現場実装ができる人材を欠いています。当社はこの実装を、外部に発注するのではなく自社の経営現場で日々実践してきました。

■ 当社が「自社で」動かしてきたAIエージェント

・業務システムの内製：稼働・契約・顧客管理を統合したSES業務管理システムを、AIエージェント（Claude Code等）で全工程実装・運用（Cloudflare Workers + D1構成）

・バックオフィスの自動化：メール配信や業界ニュースの朝次配信などをエージェントで自動運用

・経営判断の補助：事業・採用・法務など領域別のAIエージェント群を構築し、意思決定を日常的に支援

■ 新事業の内容

本事業では、この「自社で回してきた」プロセスを企業に移植します。業務の棚卸しと「エージェントに任せる業務」の設計、自社内製エージェントの構築・現場実装の伴走、運用定着と社内に“AIで動かす人材”を残すための内製化支援を行います。ご支援は、業務の棚卸しから内製化の定着までを一気通貫で伴走する個別契約型とし、企業ごとの要件に応じてご提案します（個別見積もり）。本事業は、従来のSES事業（AI活用人材の送り出し＝「送り出す」）、AI研修事業（未経験育成＝「育てる」）と並ぶ、当社の第3の柱「導入する」として位置づけます。

■ 代表取締役CEO 石田 陽希よりメッセージ

AIエージェントは“導入して終わり”の道具ではなく、会社の動かし方そのものを変えるものです。私たちはまず自分の会社で、経営も採用も開発もエージェントと協働して動かしてきました。その実践知を、評論ではなく実装としてお渡しします。SIerからAIerへ。AIエージェントと人が協働して会社を動かす最初の伴走者になります。

■ 今後の展開

当社はまず自社の経営・採用・開発の現場でAIエージェント運用を実証してきました。本事業ではこの自社実証を起点に、IT・SES領域の企業から順次、あらゆる業種の業務のエージェント化を支援していきます。

■ 会社概要

会社名：日本AIセンター株式会社

代表者：代表取締役CEO 石田 陽希

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂ビル2階-C

事業内容：AI導入コンサルティング、システムエンジニアリングサービス（SES）、AI研修事業、AIエージェント導入支援事業

URL：https://ai-center.co.jp/