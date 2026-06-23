ミルシートDXを実現する三菱商事「Mill-Box」、野村建設工業の（仮称）四谷一丁目計画新築工事に導入

三菱商事株式会社

三菱商事株式会社マテリアルソリューショングループ産業素材DX チーム（以下、三菱商事）が提供するクラウド型ミルシート※電子管理システム「Mill-Box（ミルボックス）」が、大阪市中央区に本社を置く総合建設業、野村建設工業株式会社（以下、野村建設工業）の（仮称）四谷一丁目計画新築工事に導入されたことをお知らせいたします。

※鋼材の品質を証明する書類

これにより、従来紙と手作業が中心で行われていたミルシートの管理、鉄筋のメタルタグとの照合、検査資料の作成などの業務がデジタル化され、現場の作業負担軽減と業務効率化が大幅に進みました。

背景

野村建設工業は、昭和20年（1945 年）の創業以来、建築・土木の両面で数多くの実績を積み重ねてきた総合建設業者です。「誠実・確実・迅速」をモットーに、長年培われた伝統を大切にしながらも、常に現場の効率化と品質管理の向上を目指して新しい技術の導入にも積極的に挑戦しています。

一方、建設現場におけるミルシートの管理は紙と手作業が中心であり、煩雑な手作業と膨大な書類の保管が現場での大きな負担となっていました。届いた鉄筋のメタルタグをミルシートと照合し、現物と紙のミルシートをファイリングする作業は、平常時はもちろん、検査時にも負担が大きかったといいます。

導入のきっかけ

今回導入された（仮称）四谷一丁目計画新築工事の現場は、同社初のMill-Box導入現場です。導入の背景には、Mill-Boxのような新しい技術やツールに対して「便利になる可能性があるなら、まずは試してみる」という現場の前向きな姿勢がありました。

「便利かどうかは使ってみないと分からないので、『まずはやってみよう』と考えました。もし駄目だったら現場でやめればいいだけの話です。今は色々な新しい技術が出てきているので、これまでの古い考えのままではやっていけないと感じています。」（野村建設工業 栖原様）

導入効果

- パソコンで完結するデータ管理により、現場の負担を大幅軽減- 検査資料のまとめ作業がわずか 2 日で完了- 現場の「紙文化」からの脱却と効率化を実現

Mill-Box導入により、ミルシート管理は大きく効率化され、同時に現場における品質管理のデジタル化が進みました。写真撮影からデータ確認、PDF化までの一連の作業がデジタルで完結できるようになり、現場の負担が大幅に軽減されています。

「データ上で管理できるのは非常に助かります。写真撮影から確認、PDF化まで、すべて自分の机のパソコンで完結できるのはとても楽ですね。」（野村建設工業 神谷様）

特に、検査に向けた資料のまとめ作業において、その効果を実感していると言います。以前は検査に向けて資料をまとめて準備する作業に時間がかかっていましたが、Mill-Boxの導入により大幅に作業時間が短縮されました。

「前回の検査では2回分の床のデータをまとめて見せる必要があったのですが、Mill-Boxを導入したことによって資料をまとめる作業が丸2日ほどで終わってしまいました。」（野村建設工業 神谷様）

まとめ・今後の展望

野村建設工業では、Mill-Boxへの今後の要望として、フープ・高強度補強筋・生コンへの拡充や、納品書の管理機能にも大きな期待を寄せています。これらが実現すれば、検査時の完全デジタル化、ひいては建設業界全体で「紙文化」からの脱却に繋がると期待されています。

「すべてがデジタル化されれば、集計も楽になるし、検査機関の方も確認がスムーズです。同じ画面で確認できれば、検査員にとってもメリットが大きい。このまま進んでいけば、最終的には書類の印刷も不要になるはずなので、早くそこまでたどり着いてほしいです。」（野村建設工業 栖原様）

三菱商事は、今後も現場のフィードバックを継続的にプロダクトに反映し、建設会社・商社・メーカー・検査機関など、鉄鋼流通に関わる関係者が連携しやすいミルシート管理の仕組みづくりを支援することで、業界全体の生産性向上に貢献してまいります。

Mill-Box について

Mill-Box（ミルボックス）は、鉄鋼流通・建設現場におけるミルシート（使用鋼材の品質証明書）の管理を電子化するクラウド型ミルシート管理システムです。鉄筋タグとの照合、数量・寸法等の集計、検索・保管、検査関連資料の作成支援といった一連の業務をオンライン上で効率化し、紙を前提とした従来の運用負荷を大幅に軽減します。

また、現場の実運用に合わせたシンプルで直感的な操作性により、マニュアルが不要で導入後すぐに現場で活用できる点も特長です。

ミルシート管理における業務の属人化・紙作業・手入力ミスの削減を通じて、建設現場の業務効率化と品質管理の高度化を支援します。

公式サイト：https://millbox.mc-imdx.com/

本件に関するお問い合わせ

三菱商事株式会社

マテリアルソリューショングループ 産業素材 DX チーム

メールアドレス：toru.urasawa@mitsubishicorp.com

電話：080-5029-1250

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