【ご取材案内】バックオフィス World ／　マーケティング・セールス World 7.8(水)-10(金) 東京ビッグサイトで同時開催　AI特化の展示会を新設

エバーリッジ株式会社

バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会は、2026年7月8日(水)～7月10日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて、企業のバックオフィス部門（総務・人事・経理・法務・経営者など）に向けた総合展示会「バックオフィス World 2026 夏 東京」、フロントオフィス部門（マーケティング・営業・CS・CXなど）に向けた総合展示会「マーケティング・セールス World」を同時開催いたします。

現在、企業の持続的な成長や人手不足解消に向けて、バックオフィス・フロントオフィスそれぞれのDX推進やAI活用が急務となっています。

本展では、メディアの皆様に現在のバックオフィス・フロントオフィス業務の最前線と、今後のビジネストレンドをご取材いただける機会をご用意しております。

メディア各社様のご来場を心よりお待ちしております。

バックオフィス World :https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyoマーケティング・セールス World :https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo

【本展示会の見どころ】

1. 【注目トレンド】新設エリア「AIバックオフィス活用 EXPO」「AI マーケティング・営業活用 EXPO」

本年よりAI製品に特化した新エリアを設置。

バックオフィス、マーケティング・セールス業務それぞれに特化した最新のAIソリューションやツールが多数出展され、AIが実際の業務をどう変えるのか、現場のリアルな声と最新技術をご取材いただけます。

AIバックオフィス活用 EXPO :https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo-ai-back-officeAIマーケティング・営業活用 EXPO :https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo-ai-marketing-sales

2.【AI活用実践セミナー】即戦力型のセミナー 東京初開催！

AI活用に特化した実践型のセミナーを全12講演開催いたします。

「明日から使える」即戦力型の内容。先月5月に開かれた「DX 総合EXPO 2026 春 大阪」以来となり、東京では初開催となります。

AI活用実践セミナー :https://www.bizcrew.jp/lp/cp3

3. 業界リーダーが登壇！全30以上の「特別講演」

企業における変革の実践プロセスや最新の業界動向について、業界を牽引するリーダーたちによる全30以上の特別講演を実施します。

今後の働き方や企業経営のヒントとなる情報が満載です。

※特別講演のお申し込みは順次受付中です。特別講演のタイムテーブルをみる :https://expo.bizcrew.jp/event/15428/module/timetable/442446?_gl=1%2a1ky5ubd%2a_ga%2aMTU3MDM5MzQ1NC4xNzc3NTk1NTgw%2a_ga_4G876DV5VE%2aczE3ODIxMTAxNjckbzE2NSRnMSR0MTc4MjExMjIxOSRqNTkkbDAkaDA.

【ご取材のお申し込みについて】

本展示会のご取材をご希望の報道関係者様は、以下のフォームよりご連絡をお願いいたします。

取材のお申込みはこちら :https://www.bizcrew.jp/press

当日、会場でのご取材（出展企業へのインタビュー、会場風景の撮影など）も大歓迎です。

個別のご要望がございましたら、お気軽に広報担当までお問い合わせください。

---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------

バックオフィス World 2026 夏 東京

【構成展】

人事支援 EXPO 法務支援 EXPO

経理支援 EXPO 総務支援 EXPO

バックオフィス業務改革 EXPO

AIバックオフィス活用 EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo

〈 同時開催展 〉

マーケティング・セールス World 2026 夏 東京

【構成展】

マーケティング支援 EXPO 販促支援 Week

広告支援 EXPO 営業支援 Week

CS・CX支援 EXPO EC通販支援 EXPO

フロントオフィス業務改革 EXPO

AIマーケティング・営業活用 EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo

会 期：2026年7月8日(水)～7月10日(金) 10時～17時

会 場：東京ビッグサイト 南1～4ホール

主 催：バックオフィス World／マーケティング・セールス World 実行委員会（エバーリッジ株式会社内）

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