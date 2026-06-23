ノーコードでAIアプリ開発を加速する「Maira」提供のGigalogy、「TECH BEAT Shizuoka 2026」に出展

Gigalogy株式会社

Gigalogy株式会社(https://gigalogy.com/ja)（本社：東京都台東区、代表取締役 ウッディン・エムディー・モスレ、以下ギガロジ）は、2026年7月23日(木)から25日(土)までグランシップ（静岡県静岡市）で開催される「TECH BEAT Shizuoka 2026(https://techbeat.jp/)」に出展することをお知らせいたします。

当社ブースでは、生成AIを活用した統合AIプラットフォーム「Maira（マイラ）(https://gigalogy.com/maira-platform/ja)」をご紹介します。企業が保有する独自データや業務知識を活用したAI活用を、企画・開発から運用まで一貫して支援するソリューションとして、多様な業種・業務での活用事例をご紹介する予定です。

TECH BEAT Shizuoka 2026について

TECH BEAT Shizuoka(https://techbeat.jp/)は、静岡県内企業と国内外のスタートアップとの共創を促進することを目的とした大規模マッチングイベントです。8回目となる今回は、AIをはじめとする先端技術を持つ約190社のスタートアップが集結し、技術展示や商談会に加え、各分野の有識者による講演・セッションが開催されます。

開催概要

日時： 2026年7月23日(木)～ 7月25日(土)

会場： グランシップ（静岡県静岡市駿河区東静岡２丁目３-１）

イベント公式サイト：https://techbeat.jp/

ギガロジ 出展情報

出展日：7月24日(金)

ブース番号：F09

場所：1F 中ホール「大地」

Maira について

「Maira（マイラ）(https://gigalogy.com/maira-platform/ja)」は、生成AIを活用した統合AIプラットフォームです。ノーコードでAIアプリケーションを構築できるため、専門的なプログラミング知識がなくても、企業ごとの業務課題やニーズに応じたAIソリューションを短期間で開発・運用できます。

直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ性を兼ね備えており、企業が保有する独自データやナレッジを活用したAI活用を支援します。業務効率化や生産性向上に加え、顧客対応の高度化や新たなサービス創出など、幅広い用途で利用可能です。

さらに、Maira(https://gigalogy.com/maira-platform/ja)のラインアップとして、完全ローカル環境での運用を実現する「MairaHub」を提供しています。機密性の高い情報を扱う企業や組織においても、セキュリティ要件に応じたAI活用が可能です。

また、法人向けサービスに加え、個人向けAIサービスの提供も開始しており、より幅広いユーザーが生成AIの価値を活用できる環境づくりを進めています。

静岡県での取り組み

ギガロジ(https://gigalogy.com/ja)は2026年1月、静岡県三島市に「Maira Innovation Lab」を開設しました。

同拠点を通じて、静岡県内企業の皆さまと連携しながら、地域課題の解決や新たな事業創出に取り組んでいます。

今回のTECH BEAT Shizuoka 2026(https://techbeat.jp/)への出展を、地域企業とのさらなる交流・共創の機会と位置付け、静岡県におけるAI活用の推進と地域経済の発展に貢献してまいります。

ギガロジ(https://gigalogy.com/ja)は、AI技術をより身近で実践的なものとして企業活動へ定着させることを目指しています。今後も静岡県をはじめとする地域企業との連携を深めながら、AIを活用した新たな価値創出と持続的な成長を支援してまいります。

Gigalogy株式会社

住所 東京都台東区上野3丁目24番6号



電話 03-4500-7914



メール info@gigalogy.com



HP https://gigalogy.com/ja