【7/7開催】LEAN PATH、国際送金・決済サービスのRemitAidと共催で海外取引企業向け無料オンラインセミナーを開催

LEAN PATH株式会社

既存事業の利益を最大化するLEAN PATH株式会社（本社：東京都豊島区、CEO：吉田 武史、読み：リーンパス）は、国際送金・決済サービスを提供する株式会社RemitAid（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小川 裕大）と合同で、海外取引企業向け無料オンラインセミナー「海外取引企業の利益を守る『送金コスト削減 × 発注最適化』実践セミナー」を2026年7月7日（火）12:00~13:00に開催します。

セミナー申し込みページ：https://rakuyasu-pay.com/event/8(https://rakuyasu-pay.com/event/8)

開催背景

近年、円安の進行や地政学リスクの高まり、物流コストの上昇などにより、海外取引を行う企業を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。特にASEANをはじめとする海外拠点を持つ企業では、国際送金や為替交換にかかるコスト、在庫の過多や発注業務の非効率、拠点間オペレーションの複雑化などが利益を圧迫する要因となっています。

こうした状況を受け、LEAN PATH株式会社と株式会社RemitAidは、企業の利益改善に直結する「モノの流れ」と「お金の流れ」の最適化をテーマに、実践的なノウハウを共有するオンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、発注・在庫管理の最適化を支援するLEAN PATHと、国際送金・為替コストの削減を支援するRemitAidが、それぞれの専門領域から具体的な改善手法や導入事例をご紹介します。

セミナー内容

こんな方におすすめ

・海外取引や国際送金のコストが利益を圧迫していると感じている経営者・責任者

・現場の実務課題を解決できるソリューションを検討している経営者・責任者

・ASEANを中心に海外拠点を持ち、拠点間取引を行っている責任者・担当者

・在庫管理・発注業務の非効率を改善し、利益率を上げたい責任者・担当者

※本セミナーはオンライン（ウェビナー）での実施となります。

※本イベントへの事前登録を以て、主催社および共催社のプライバシーポリシーへの同意とみなします。

※法人様対象のセミナーのため、個人でのお申し込みは受け付けておりません。

※主催企業および共催企業と事業が競合する企業からのお申し込みは、お断りさせていただきます。

※セミナー内容と講師は予告なく変更になる場合がございます。

プログラム

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180163/table/2_1_c7d761a619dea25815862d2e37fc078e.jpg?v=202606230152 ]

開催日時 2026年7月7日（火）12:00～13:00

参加費 無料

開催形式 オンライン開催（ご都合の良い場所からご参加ください）

視聴方法 Zoomによるオンライン配信

セミナー申し込みページ：https://rakuyasu-pay.com/event/8(https://rakuyasu-pay.com/event/8)

※動画視聴方法につきましては、お申し込みいただいた方へご案内します。

※ご案内メールが届かない方は sales@remitaid.co.jp までご連絡くださいませ。

株式会社RemitAidについて

「RemitAid」は海外企業とのお取引でご活用いただける、クロスボーダー決済プラットフォームであり、これまでの国際送金とは異なる2つの決済手段をご提供しています。海外企業との取引には様々なリスクやコストが存在しています。商品の破損や紛失、債権の未回収、契約条件の調整、運送時の費用負担…などなど、挙げれば切りがありません。私達はそんな海外企業との取引におけるリスクを排除し、より滑らかにすることで、世界に挑戦する日本の企業を支えていきます。

社名 ：株式会社RemitAid

設立 ：2022年8月8日

本社住所 ：東京都渋谷区初台1-51-1 初台センタービル

代表者 ：代表取締役CEO 小川 裕大

企業サイト：https://remitaid.co.jp/

LEAN PATH株式会社について

「人々の生活を変えるようなイノベーションを提供する」をパーパスに掲げ、自動車産業などの二次産業が抱えるサプライチェーンの“納期調整”や“不良在庫”といった非効率な業務課題を、クラウドデータ連携で解決するテクノロジー企業です。日本発のソリューションで世界中の商社・製造業が抱える共通課題を解決し、誰もがストレスなく働ける環境をつくることを目指しています。

社名 ：LEAN PATH株式会社

設立 ：2021年7月

本社住所 ：東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206

代表者 ：CEO 吉田 武史

企業サイト：https://lean-path.com/