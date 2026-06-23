【SwitchBot】一部製品価格改定のお知らせ

SWITCHBOT株式会社

IoT・スマートホーム事業を手掛けるSWITCHBOT株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：コネリー・リー）は、2026年8月1日（土）より、一部製品の希望小売価格を改定いたします。

当社では、より便利で快適な暮らしを実現するべく、スマートホームデバイスの企画・製造・販売を行ってまいりました。しかしながら、為替変動に加え、原材料価格の高止まり、製造・物流コストの上昇など、製品の企画・製造・供給に関わる各種コストの上昇が続いております。

当社におきましても、コスト削減や生産性の向上に取り組んでまいりましたが、製品の品質を維持しながら安定した供給を継続するため、誠に不本意ではございますが、やむを得ず一部製品の価格改定を実施させていただく運びとなりました。

今後もより一層お客様にご満足いただけるよう、製品・サービスの品質向上に努めてまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

【価格改定実施日】

2026年8月1日（土）

※販売チャネルや販売店により、価格改定の反映時期が異なる場合がございます。

【価格改定内容の詳細】

なお、今回の価格改定は一部製品を対象としたものであり、すべてのSwitchBot製品が対象となるものではございません。

※本価格は公式サイトの希望小売価格（税込）です。

※実際の販売価格、販売条件および価格改定の反映時期は、販売チャネル・販売店により異なる場合がございます。

SwitchBotについて

SwitchBotは、日本国内のユーザー数200万世帯・累計販売台数500万台を突破し、世界100以上の国と地域で展開するスマートホームブランド「SwitchBot」および、ロボティクスブランド群「OneRobotics」を展開するグローバル・ロボティクス・メーカーです。

「技術革新を通じて、家庭における人々の生活を、より豊かに、より快適にすること」をミッションに掲げ、ロボットが日々の身体的・精神的な負担を肩代わりする社会の実現を目指しています。

人の時間と心に「ゆとり」を創出し、本来大切にすべき人間らしい活動や、日々の楽しみ・感動に没頭できる毎日をテクノロジーで支えるべく、現在は以下の3つのブランドを展開しています。

【会社概要】

- SwitchBot：家庭向けエンボディドAI・スマートホームロボット- Acemate：スポーツ領域特化型ロボティクス- ONERO：ヒューマノイドロボットおよびAIコア技術の開発

会社名：SWITCHBOT株式会社

所在地：東京都渋谷区惠比寿1-21-17 Sreed EBISU+C 5F

代表取締役：コネリー・リー

公式サイト：https://www.switchbot.jp

X：https://twitter.com/SwitchBotJapan

Instagram：https://www.instagram.com/switchbotjapan

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YouTube：https://www.youtube.com/c/SwitchBotJapan