Microsoft Marketplace で「PHONE APPLI PEOPLE」の提供を開始

株式会社PHONE APPLI

すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、2026年6月22日から、「PHONE APPLI PEOPLE（以下、PA PEOPLE）」を、Microsoft Marketplace（以下、Marketplace）にて提供開始したことをお知らせします。

これにより、Microsoft 365 を利用する企業は、PA PEOPLEの製品評価から契約・請求までを既存の Microsoft 利用環境の中で一体的に進められ、導入検討から利用開始までの一連のプロセスを効率化できます。

※Microsoft Marketplace は、Microsoft および様々な企業が提供する業務ソリューションを検索・評価し、購入・導入を進められるオンラインマーケットプレイスです。

背景・狙い：現場は「使いたい」、管理者は「契約ルートを増やしたくない」、

その分断を解消する

近年、Microsoft が提唱する「フロンティア企業」に象徴されるように、AIやコラボレーション基盤を活用しながら、組織内の人や情報につながりやすい環境を整えることが、企業の生産性や柔軟な働き方の実現において重要性を増しています。

PA PEOPLEはこれまで、Microsoft Teams、Microsoft Outlook、Microsoft Entra ID など Microsoft 365 と高い親和性を持ち、Microsoft 環境を日常的に利用する企業にフィットした従業員体験を提供してきました。

一方で、企業におけるITサービス導入では、製品の評価・購入・契約・請求のプロセスが分断されていることが、導入判断や管理面での負担となるケースもありました。

今回、現場からの「使いたい」、管理者側の「契約ルートを増やしたくない」という両者の溝による業務の停滞を解消するとともに、人と組織をつなぐ仕組みとしてPA PEOPLEの認知を拡大し、より多くの企業へ届けるための導線整備をすることを狙いとして、Marketplace での提供を開始しました。

導入メリット（期待される効果）：導入ハードルの低減

今回の Marketplace での提供開始により、企業は導入検討から契約・利用開始までを一貫した流れで進められるようになり、導入ハードルの低減につながります。その結果、導入・契約・請求に関わる負担を軽減できます。

・Marketplace 上での検索・レビューの確認が可能になり、製品選定の手間を軽減

・Marketplace を通じて契約・購入プロセスを進めることで、調達プロセスを効率化

・条件に応じて Microsoft からの請求とあわせて管理できるため、支払・管理業務の効率化が期待できます

・対象条件を満たす場合、Microsoft Azure Consumption Commitment（MACC）の消化対象として購入できる可能性があります

※MACC：Microsoft Azure Consumption Commitment。対象となるお客様契約およびMarketplaceオファーの条件を満たす場合、購入金額がMACCの消化対象となる場合があります。詳細な適用可否は、お客様の契約条件および対象オファーにより異なります。

提供の意義：導入検討から契約・利用開始までを一体化

PA PEOPLEは、Microsoft 365 上のユーザー情報やコミュニケーション導線と連動することで、Microsoft 365 環境の中で活用しやすい設計となっています。

今回の Marketplace 提供により、従来は分断されがちであった製品の評価・購入・契約・請求といったプロセスも、より一体的に捉えられるようになります。

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 パートナー事業本部 エンタープライズパートナー統括本部長 岡 寛美 様 からのエンドースメント

日本マイクロソフト株式会社は、株式会社PHONE APPLI様による「PHONE APPLI PEOPLE」の Microsoft Marketplace での提供開始を歓迎いたします。

Microsoft Marketplace は、フロンティア企業の実現に向けて、企業がモダンな方法でソリューションを評価・導入できる購買プラットフォームです。今回の提供開始により、Microsoft 365 を活用して業務改革を推進するお客様にとって、「PHONE APPLI PEOPLE」の利用開始までのプロセスをより効率的に進められるとともに、ソリューション導入による価値をいち早く実感いただけることが期待されます。

日本マイクロソフト株式会社は、株式会社PHONE APPLI様との協力を通じて、お客様の従業員体験の向上と、より柔軟で生産性の高い働き方の実現を支援してまいります。

特長：使いやすさと導入しやすさを両立

・現場における使いやすさ（人や情報へのアクセス）

・企業における導入しやすさ（契約・請求・システム管理）

製品ページ

Marketplace「PHONE APPLI PEOPLE」公開ページはこちら

詳細を見る :https://marketplace.microsoft.com/ja-jp/product/phone_appli-1315537.pa-people?tab=Overview?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_pp_pt_rel_press_20260623

※Microsoft、Azure、Microsoft Teams、Microsoft 365、Outlook、Microsoft Entraは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

今後の展望

当社は、PA PEOPLEの Marketplace での提供を通じて、より多くの Microsoft 365 ユーザー企業に価値を届けるとともに、Microsoft との協働を強化していきます。

今後も Microsoft 製品との連携をさらに深化させ、AIと人が協働する新しい働き方の実現を支援するとともに、Microsoft が提唱する「フロンティア企業」を目指す企業の変革をサポートしてまいります。また、当社自身も先進的な実践を重ねながら、より価値あるサービスの提供に取り組んでまいります。

「PHONE APPLI PEOPLE」について

PHONE APPLI PEOPLEは、コミュニケーションを変え、風通しの良い組織をつくるコミュニケーションポータルです。名刺・Web電話帳の連絡先管理、人材・スキルの可視化、居場所表示、サンクスカードなど社内に浸透させたい様々なツールと連携し、集約することで利用ユーザーの導線や煩雑化しやすい複数ツールの管理環境をシンプルにします。そして、キーワードやスキルなどで社内の専門家を、名刺データからお客様や取引先を、それぞれ簡単に見つけだし、最適なツール（チャット、メール、電話、Web会議等）でコミュニケーションをとることができ、人と人のコラボレーションを活性化させます。この「シンプルな導線」と「人と人をつなげる情報」の集約により、お互いの強みや個性を知るきっかけを提供します。多様な働き方を実現する企業を支援し、組織を強化するコミュニケーションポータルとして、多くの企業様への支援実績を有しています。

「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら：https://phoneappli.net/papeople/

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社PHONE APPLI

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

広報部

E-mail：pr@phoneappli.net