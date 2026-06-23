理経、エクスジェン・ネットワークス社のパートナーアワード「TECHNICAL AWARD」を受賞

株式会社理経

株式会社理経（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：猪坂 哲、以下 理経）は、エクスジェン・ネットワークス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 引間 賢太）が主催する2025年度パートナーアワード「TECHNICAL AWARD」を受賞したことをお知らせいたします。

アワード詳細：https://www.exgen.co.jp/info/info260526.html(https://www.exgen.co.jp/info/info260526.html)

■受賞の背景

本アワードは、エクスジェン・ネットワークス社のソリューション販売・導入支援に貢献したパートナー企業に贈られるものです。

理経は、統合ID管理ソフトウェア「LDAP Manager」 および 統合ID管理サービス「Extic」案件において、特にSI（システムインテグレーション） や技術支援における取り組みを高く評価いただきました。

■「LDAP Manager」と「Extic」について

「LDAP Manager」と「Extic」は、ユーザIDやパスワードを一元管理し、システム管理者の負担を軽減することができるソリューションです。学生や教職員の管理をはじめ、大学特有の複雑な組織・人事構造にも対応でき、入退学・異動に伴うアカウントの一括自動生成から、主要クラウドへのシングルサインオン（※）や多要素認証までをシームレスに実現します。

※シングルサインオン（SSO）:一つのIDとパスワードで、異なるアプリケーションを利用できる機能。

■今後の展開

弊社は、これまで主に大学へのソリューション提案・導入支援や技術的なサポートを行ってきました。今後はこの知見を基に公共機関や民間市場をはじめ、さまざまな業界・分野のお客様の課題解決に努めてまいります。

【エクスジェン・ネットワークス社について】

エクスジェン・ネットワークスは2003年に統合ID管理ツール「LDAP Manager」をリリースして以来、社員全員が統合ID管理システムの開発や構築に携わってきた『ID管理専業ベンダー』です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25721/table/139_1_9586906af6b90863aaac84f942058d06.jpg?v=202606230152 ]

【株式会社理経について】

株式会社理経は、IT及びエレクトロニクス業界のソリューションベンダーとして1957年に設立以来、システムからネットワーク、VR/ARコンテンツ、電子材料・電子機器までさまざまなソリューションを提供しています。国内外の最先端技術や先進的な製品を活用したソリューションを提案し、お客様の業務の効率化、収益の改善などビジネスの発展に寄与します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25721/table/139_2_c66d4baa518eefef29413a6029f584bd.jpg?v=202606230152 ]

※記載されている製品名、社名は、各社の商標または登録商標です。



【本件に関するお問い合わせ先】

担当部署：システムソリューション部 ITシステム第2グループ

TEL：06-6130-8777（ダイヤルイン）

E-mail：sales-osk@rikie.co.jp