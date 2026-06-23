国内警察機関向けドローン映像伝送システム「DiCaster Police」の導入を完了

Casley Deep Innovations株式会社

Casley Deep Innovations株式会社（キャスレーディープイノベーションズ、本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイスタワーB1F／研究所：東京都文京区本郷、代表取締役：砂川 和雅、以下「当社」）は、国内警察機関向けに、独自開発技術を実装したドローン映像伝送システム「DiCaster Police（ディキャスター・ポリス）」の導入を完了したことをお知らせします。

■ 本導入の背景と目的

近年、警察・消防・防衛をはじめとする公共安全機関において、無人航空機・ドローン等を活用した空撮・現場状況把握のニーズが急速に拡大しています。空撮データは、オルソ画像と呼ばれる現場俯瞰図や、三次元解析用の点群データを迅速に作成でき、現場の状況把握や警察活動の精度を高め、業務の大幅な効率化を実現します。

一方で、資機材の輸送・設営・準備の問題や、現場映像の取り扱い方式に課題があり、導入・活用の障壁になっていました。



こうした背景のもと、当社が独自開発した技術を小型中継装置に集約し、可搬性や映像の取り扱いに関する問題を一気に解決する、低コスト・高セキュリティ・マルチキャリア対応のドローン映像伝送システム「DiCaster Police」を開発し、 このたび警視庁への導入を完了いたしました。

■ 期待される効果・特長

現場見分の迅速化・効率化

空撮データを現場で即時に三次元解析し、解析データを複数の関係先へ迅速に共有することが可能となりました。このことにより、正確な現場指揮と迅速な意思決定につながることが期待されます。



政策的整合

警察力向上指針における「ドローン等先端技術関連業務の効率的運用」の施策に適合し、首都東京の治安確保、都民・国民の安全・安心の確保に大きく寄与することが期待されます。また、当該導入ケースは、全国の警察機関が抱える共通の課題解決において、活用展開の端緒を開くモデルケースになりうる点も挙げられます。

■ DiCaster Police（ディキャスター・ポリス）について

「DiCaster Police」は、Casley Deep Innovations株式会社が開発・提供するドローン映像伝送システムです。独自技術を活用し、現場からの映像をリアルタイムかつ高セキュリティな状態で複数拠点へ同時配信することが可能です。柔軟な共有形態に対応するほか、キャリア閉域網・一般回線・衛星通信等のマルチキャリア構成にも対応しています。

製品サイト：https://www.dicaster-police.com/



これまでは、主に災害発生時の行方不明者の捜索や土砂災害対応等の防災領域での活用が進んでいましたが、今後は事件捜査など様々な警察活動への応用展開を推進する予定です。

■ 今後の展開

本事例を起点として、警察・消防・自治体・防衛関連機関など、高いセキュリティ要件が求められる公共安全分野への展開をさらに加速してまいります。

また、ドローン映像伝送に限らず、IoTデバイス・監視カメラ・移動体通信など、セキュアなリアルタイム映像伝送が求められる領域において社会実装を推進し、安全・安心な社会インフラの構築に貢献してまいります。



■ Casley Deep Innovations（キャスレーディープイノベーションズ）株式会社について

代表者 ：代表取締役 砂川 和雅

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイスタワーB1F

事業内容 ：ディープテック領域のシステム開発 / プロダクト開発事業

web3.0、XR、AI、画像解析等、先端技術領域に関する研究開発・コンサルティング等

プロジェクトイネーブルメント(R)事業

URL：https://www.casleydi.co.jp/

お問い合わせ先：https://www.casleydi.co.jp/contact/