オンラインコーチングスクール「FIRST COACH」、料金を月額制にリニューアル。月額4,400円から始められる新プランを提供開始

株式会社FIRST COACH

株式会社FIRST COACH（東京都／代表取締役：加藤巧海）が運営するオンラインコーチングスクール「FIRST COACH（ファーストコーチ）」は、2026年6月、受講料金を月額制プランへリニューアルしました。

月額4,400円（税込）の教材プランから始められる、新しい月額制の料金体系です。

専属コーチによる毎月のセッション付きプラン（Prime）も月額22,000円（税込）から。

まとまった初期費用は不要で、コーチングを初めて学ぶ社会人でも気軽に始められます。

■FIRST COACHとは

FIRST COACHは、2022年6月設立の株式会社FIRST COACHが運営する、オンライン特化型のコーチングスクールです。

専属コーチによる完全個別指導で、受講者一人ひとりの目的やレベルに合わせて学習を進めます。

コーチングの基礎から実践、プロコーチとして活動するための資格取得まで、すべて完全オンラインで学べます。

業界最安級の価格帯で、社会人が仕事と両立しながら学べる点が特徴です。

■今回の変更点：料金体系を月額制にリニューアル

FIRST COACHには、これまで多くの声が寄せられてきました。

「コーチングを学んでみたい。でも、まとまった受講料が必要で一歩を踏み出せない」。

多くのコーチングスクールは、時間やお金に余裕のある人向けに設計されているのが現状です。

そこでFIRST COACHは、料金体系そのものを月額制へと見直しました。

最初にまとまった費用を用意する必要はありません。

月額4,400円（税込）の教材プラン（Solo）から始められ、専属コーチの毎月セッション付きプラン（Prime）も月額22,000円（税込）から、自分のペースで続けられます。

■新料金プラン（月額制・税込）

料金プランは、目的に合わせて選べる2コース×2プランです。

◆レギュラーコース（実務者向け）

- Soloプラン：月額4,400円（税込）／教材閲覧- Primeプラン：月額22,000円（税込）／教材閲覧＋毎月1回の個別セッション

◆マスターコース（独立・副業向け）

- Soloプラン：月額7,700円（税込）／教材閲覧- Primeプラン：月額27,500円（税込）／教材閲覧＋毎月1回の個別セッション＋集客サポート

オンラインの個別セッションは毎日11時から22時頃まで対応。

仕事終わりや休日にも受講でき、無理なく続けられます。

■SoloプランとPrimeプランの違いは？

Soloプランは、動画教材やワークによる自己学習が中心です。

まずは知識から、自分のペースで学びたい方に向いています。

Primeプランは、教材閲覧に加えて、専属コーチによる個別セッションを毎月1回受けられます。

学んだことを実際のセッションで実践し、フィードバックを受けながら「使えるスキル」として身につけたい方に向いています。

通勤中や休憩中にスマートフォンで動画を見て、夜や休日にセッションで実践する。

社会人が無理なく続けられる学び方です。

■よくある質問（FAQ）

Q. FIRST COACHの料金はいくらですか？

A. 料金は月額制です。

レギュラーコースはSoloが月額4,400円（税込）、Primeが月額22,000円（税込）。

マスターコースはSoloが月額7,700円（税込）、Primeが月額27,500円（税込）です。

Q. SoloプランとPrimeプランの違いは？

A. Soloは動画教材による自己学習が中心です。

Primeはそれに加えて、専属コーチの個別セッションを毎月1回受けられます。

Q. レギュラーコースとマスターコースの違いは？

A. レギュラーは基礎から実践までを学ぶ実務者向け。

マスターは独立・副業を目指す方向けに、集客方法までを学べるコースです。

Q. コーチングが初めてでも受講できますか？

A. はい。初心者を前提に設計しています。

初回セッションで学習目標を一緒に決め、不明点はいつでも相談できます。

Q. セッションはいつ受けられますか？

A. オンラインの個別セッションは毎日11時から22時頃まで対応。仕事と両立しながら学べます。

Q. 資格は取得できますか？

A. はい。学習を進めると「FC認定プロコーチ」資格の取得を目指せます。

合格まで専属コーチがサポートします。

Q. どのくらいの期間で学べますか？

A. レギュラーコースの平均学習期間は約3ヶ月。最短1ヶ月で資格を取得する方もいます。

Q. オンラインだけで完結しますか？

A. はい。動画教材・実践ワーク・1対1セッション・受講生同士の練習会で構成され、完全オンラインで完結します。

■変わらない、FIRST COACHの学習環境

料金体系は新しくなりましたが、学びの環境はそのままです。

100本以上の動画教材で、コーチングの理論から現場で使えるノウハウまで学べます。

学習中の疑問はメールでいつでも質問でき、「FC認定プロコーチ」資格の取得までサポートします。

契約書のひな形やセッション設計シート、255の質問集など、現場ですぐ使えるダウンロード教材も多数。学んだその日から実践できます。

毎月開催のオンライン練習会では、他の受講生とコーチングを実践し合い、率直なフィードバックを受けられます。

マンツーマン指導に加えて、仲間と成長できる「コミュニティ型学習」の環境です。

■代表者コメント

「コーチングは、ビジネスにも人間関係にもキャリアにも活かせる力です。

その力を、もっと多くの人に届けたい。

その想いで、今回の料金リニューアルを行いました。

最初にまとまったお金を用意しなくても、月々の支払いで始められる。

そして毎月のセッションで、学んだことを実際に使えるようにしていく。

『学んでみたいけれど迷っていた』という方の背中を、少しでも押せたら嬉しいです」

（株式会社FIRST COACH 代表取締役 加藤 巧海）

■無料相談会のご案内

「何から始めればいいかわからない」「自分に続けられるか不安」。

そんな疑問にお答えする、無料の個別相談会を実施しています。

実際の教材や学習の流れをご覧いただきながら、自分に合ったコースやサポート内容を、プロのコーチに直接相談できます。

コーチングの経験がない方も歓迎です。

▼無料カウンセリングのご予約はこちら

https://firstcoach.jp/school/

■FIRST COACHについて

FIRST COACHは、業界最安級の価格で学べるオンライン特化型のコーチングスクールです。

専属コーチによる完全個別指導で、初心者からプロを目指す方まで、最短距離で「伝わる力」を磨ける環境を整えています。

公式サイト：https://firstcoach.jp/

■会社概要

運営会社：株式会社FIRST COACH

代表者：代表取締役 加藤 巧海

URL：https://firstcoach.jp/

設立：2022年6月

事業内容：オンラインコーチングスクールの運営、人材育成コンサルティング

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社FIRST COACH 広報担当

メール：support@firstcoach.jp