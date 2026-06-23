「自社はいくら？」を、専門家に相談する前に。株式価値評価レポートを数分で出せる「M&Aバリュークラウド」提供開始

株式会社ベルシャンス

株式会社ベルシャンス（本社：東京都町田市、代表取締役：小林 彩芽）は、非上場企業の株式価値評価レポートを自動生成するクラウドサービス「M&Aバリュークラウド」（https://mavaluecloud.com ）を提供開始しました。

会計士やM&A仲介に依頼すると数週間・数十万円規模になりがちな企業価値の初期検討を、財務データの入力だけで、最短数分・2,200円（税込）からセルフサービスで行えます。算定結果は単一の数値ではなく、複数手法による「目安レンジ」として提示します。

あわせて、M&A仲介・アドバイザー向けには、企業価値評価から提案資料（ノンネームシート・企業概要書IM）の作成、買い手への打診・NDA・案件管理、自社ブランドでの納品までを一つのツールで行える月額プランを提供します。とくに少人数・個人で運営するM&A仲介・アドバイザーが、外注や手作業を抑えながらM&Aプロセスを効率化できることを目指しています。

■ 背景・課題

事業承継やM&A、増資を検討する際、多くの経営者・財務担当者がまず直面するのが「自社（または対象会社）はおよそいくらなのか」という問いです。しかし、

- 専門家への依頼は費用・期間ともにハードルが高く、「まず目安だけ知りたい」段階では使いにくい- 一方で、企業価値評価は前提や手法によって結果が変わるため、ネット上の概算だけでは判断材料になりにくい

という状況があります。M&Aバリュークラウドは、この「専門家に相談する前の初期検討」を、手軽かつ複数手法で行えるようにすることを目指しています。

また、M&A仲介・アドバイザーの現場では、企業価値評価・提案資料（ノンネームシート／企業概要書IM）の作成・買い手への打診管理・成果物の体裁づくりといった作業が案件ごとに発生し、とくに少人数・個人の事業者にとっては大きな手間・コストになりがちです。M&Aバリュークラウドは、こうした一連の作業をひとつのツールにまとめ、案件を進める負担を軽くすることも狙いとしています。

■ サービス概要

M&Aバリュークラウドは、決算書の主要数値をテンプレートに入力するだけで、株式価値評価レポートを自動生成するクラウドサービスです。

- 3手法を併用してレンジで評価：DCF法（収益力）・類似会社比較法（市場相場）・時価純資産法（資産ベース）を組み合わせ、1つの値ではなく目安レンジで示します。- Webブラウザで完結：アカウント登録 → 財務データ入力 → 数分でレポート生成 → 決済して取得。登録とシミュレーションは無料で、単発購入は購入時のみ課金されます（多数の案件を評価する方向けに、月額の作り放題プランもあります）。- 公的・市場データと連携：上場類似企業の株価や財務情報、業種別の各種指標など、出典の明確なデータを基礎としています。

■ 商品ラインナップ（税込）

- 簡易版レポート／2,200円：収益還元法・時価純資産法・類似会社比較法（業種平均倍率）の3手法で評価レンジを算出（PDF・5ページ）- 詳細版レポート／5,500円：DCF法（事業計画ベース）＋個社選定の類似会社比較法＋時価純資産法＋感応度分析（PDF・6ページ）。M&A・増資の検討向け。買い手候補への打診に使えるノンネームシート（Word）を自動作成

あわせて、企業価値評価に使う基礎データ（業種別β・リスクプレミアム・海外データ・国内無リスク利子率）を加工可能なExcelでお届けする「評価用データパック（2,200円・税込）」も提供しています。社内で評価モデルを組む方や、データのみ必要な方向けの商品です。

■ M&A仲介・アドバイザー向け：受託から提案・打診までを「一つのツール」で

M&Aバリュークラウドは、企業価値評価にとどまらず、M&A仲介・アドバイザーが案件を進めるうえで必要となる一連の作業を一つのツールで効率化できます。とくに、少人数・個人で運営するM&A仲介・アドバイザーが、提案資料の作成や案件管理にかかる手間・外注コストを抑えながら案件を進められることを目指した設計です。

月額29,800円（税込）の「サブスクプラン」で、以下を追加課金なしでご利用いただけます（チームメンバーの招待・共同利用に対応、いつでも解約可能）。

- レポート・データパックが作り放題：案件ごとの都度課金なしで、株式価値評価レポート（簡易・詳細）と評価用データパックを必要なだけ作成できます。- 売却前の準備度を自動診断：財務データから「売れる状態への準備度」をスコアとギャップ指摘で自動診断し、Wordで出力します（目安・参考）。- 提案資料を自動作成：打診用の匿名資料「ノンネームシート（Word）」に加え、NDA締結後に開示する実名・詳細の企業概要書（IM・PowerPoint）を、評価データと入力情報から自動生成します（編集を前提としたたたき台）。- 買い手候補・打診の管理：買い手候補のロングリスト管理、打診 → NDA締結 →企業概要書IM開示までの進捗記録、開示管理シート（Excel）の出力に対応。秘密保持契約書（NDA）の雛形（Word）も作成できます（一般的な雛形・参考）。- 案件パイプラインで横断管理：複数案件をステージ（検討中→打診中→交渉中→成約）とメモで横断管理し、各案件の成果物もここから一元的にダウンロードできます。- 自社ブランドで納品（ホワイトラベル）：レポート・ノンネームシート・企業概要書IM・各種シートに、自社のロゴ・社名・連絡先・メインカラーを反映し、そのまま顧客へ提出できます。

■ 利用の流れ

- テンプレートに入力 ― 決算書の主要数値をExcelテンプレートへ。専門知識は不要です。- アップロードして即計算 ― 数秒～数分でシミュレーション結果を確認できます。- 購入してレポート受領 ― 内容に納得したら決済。改変防止PDFを購入後すぐマイページからダウンロードできます（完成通知メールもお送りします）。

■ 本サービスについての注記

- 本サービスが提供するのは、ご自身の検討材料としての目安・参考値（レンジ）です。確定的な企業価値や、特定の取引価格を保証するものではありません。- 売却準備度診断は財務データに基づく目安・参考であり、有資格者によるデューデリジェンス・監査ではありません。- ノンネームシート・企業概要書IMや秘密保持契約書（NDA）の雛形は、編集を前提とした一般的なたたき台・参考例です。NDA等の契約書は、ご利用前に弁護士等の専門家にご確認のうえご利用ください。- 投資助言・M&A仲介・法律事務等の有資格業務を行うものではありません。実際のご判断にあたっては、必要に応じて専門家にご相談ください。

■ お問い合わせ

株式会社ベルシャンス「M&Aバリュークラウド」運営事務局

メール：bellechance.tokyo@gmail.com

サービスURL：https://mavaluecloud.com(https://mavaluecloud.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=launch)