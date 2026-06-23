オールジェンダーマッチングサイト「Mirisy」サービス提供開始

株式会社Mirisy

株式会社Mirisyは、性別にかかわらず一人ひとりが自分らしく出会いを探せるオールジェンダーマッチングサイト「Mirisy」の提供を開始しました。



Mirisyは「好きになった人が、好きなタイプ」をコンセプトに、性別や恋愛対象の固定的な前提にとらわれず、相手との関係性を丁寧に育てたい方のために生まれたマッチングサービスです。本人確認、通報・ブロック、プロフィール公開範囲設定などを備え、はじめての方でも安心して利用しやすい環境を整えています。

■誕生の背景

出会いの選択肢が広がる一方で、プロフィール登録の段階で「自分に合う性別欄がない」「恋愛対象をうまく表現できない」「安心して話しはじめられる相手か不安」と感じる方がいます。



こうした背景を踏まえ、誰かに合わせて自分を無理に変えるのではなく、自分の言葉でプロフィールを作り、相手の価値観を見ながらつながれる場をつくりたいという思いのもと、Mirisyは誕生しました。

■特徴

1. オールジェンダー対応のプロフィール設計

Mirisyでは、性自認や恋愛対象を複数の選択肢から設定できます。男性、女性だけでなく、MTF、MTX、FTM、FTX、ノンバイナリーなど、多様なあり方を前提にしたプロフィール設計を採用しています。

年齢表示は、実年齢、年代、非公開から選べます。プロフィール画像や自己紹介、居住地、価値観に関わる項目を整えながら、自分らしい出会い方を選択できます。

2. 安心して始めるための安全設計

Mirisyでは、本人確認、通報、ブロック機能を用意しています。ユーザー同士のやりとりに不安が生じた場合にも、サービス内で対応できる仕組みを整えています。

また、プロフィール公開範囲の制限、足あと設定、通知設定など、出会いのペースや見られ方を自分で調整できる機能を備えています。

3. いいねから自然に始まるシンプルな体験

気になる相手には「いいね」を送り、相互に関心を持った場合にチャットが始まります。足あと機能で自分に関心を持った相手を知ることもでき、やりとりはシンプルな画面で直感的に進められます。

Mirisyは、必要な機能をわかりやすく使える体験を重視し、プロフィールを見る、いいねを送る、マッチングする、メッセージで話すという基本の流れを大切にしています。

■料金プラン

Mirisyは、初回登録から1か月間、無料でお試しいただけます。1か月経過後は、契約プランの料金で自動課金が開始されます。初月無料の適用はお一人様につき1回限りです。

【フリープラン】

料金：無料

利用できる機能：プロフィール登録、1日1いいね付与、メッセージ受信など

【スタンダードプラン】

料金：1か月980円、3か月2,640円、6か月4,580円、12か月7,860円

利用できる機能：複数プロフィール画像の登録・閲覧、1日10いいね付与、メッセージ送受信など

【プレミアムプラン】

料金：1か月2,480円、3か月6,690円、6か月11,580円、12か月19,930円

利用できる機能：複数プロフィール画像の登録・閲覧、1日50いいね付与、メッセージ送受信、既読確認、いいねをくれた相手の確認、足あとを残した相手の確認など

■安心してご利用いただくために

Mirisyは、18歳未満および高校生の方はご利用いただけません。サービス利用にあたっては、本人確認や各種規約に基づき、安心して利用できる運営体制づくりに取り組みます。



また、Mirisyはインターネット異性紹介事業届出済み、電気通信事業届出済みのサービスとして、必要な法令対応を行いながら運営します。

■今後の展望

私たちは、出会いの入り口で誰かが自分を説明しづらくなったり、既存の選択肢に当てはめづらかったりする体験を減らしたいと考えています。



Mirisyは、すべての人に同じ出会い方を求めるサービスではありません。性別、恋愛対象、関係性への考え方が一人ひとり異なることを前提に、自分のペースで相手と向き合える場所をつくることを目指しています。

今後も、利用者の声をもとに、安心して使える環境づくりと自分らしく出会える体験の改善を続けていきます。

■サービス概要

サービス名：Mirisy

サービス内容：オールジェンダーマッチングサイト

提供開始日：2026年6月21日（日）

対象：日本国内在住の18歳以上の方、高校生は利用不可

利用料金：フリープランは無料、有料プランは月額980円（税込）から

Webサイト：https://www.mirisy.com

料金ページ：https://www.mirisy.com/price

■会社概要

会社名：株式会社Mirisy

Webサイト：https://mirisy.co.jp

■本件に関するお問い合わせ

株式会社Mirisy カスタマーサポート

お問い合わせフォーム：https://www.mirisy.com/contact