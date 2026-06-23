スキル管理・アサイン管理支援ツール「fapi」、Excelで即使える『IT・ソフトウェア開発向け スキルツリー』を無料配布開始！～「細かすぎて入力されない」「ゼロからの作成が大変」な悩みを解決～

株式会社エフ・ディー・シースキル管理・アサイン管理支援ツール 「fapi（ファピー）」

システム・ソフトウェア開発会社、株式会社エフ・ディー・シー（本社：東京都千代田区、代表取締役：和田崇紀）が提供する、スキル管理・アサイン管理支援ツール「fapi（ファピー）」は、IT・ソフトウェア開発企業向けに、Excelから手軽に始められて現場で即活用できる『IT・ソフトウェア開発向けスキルツリー』テンプレート集の無料配布を開始いたしました。

■背景：なぜ、せっかく作ったスキル定義は「使われなくなってしまう」のか？

ダウンロードはこちら :https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/296

多くのIT・ソフトウェア開発の現場において、適切な案件アサインや人材育成のために「スキル管理」の重要性が高まっています。しかし、いざスキル定義を作ろうとすると、以下のような大きな壁にぶつかるケースが後を絶ちません。

- 「ゼロからスキル項目を洗い出すのが、とにかく骨が折れる」- 「細かすぎるスキル項目を作ってしまい、エンジニアが面倒くさがって入力してくれない」- 「スキル情報は集まったが、項目がバラバラでアサイン検討時に役に立たない」

こうした「作成の負担」と「運用の形骸化」という現場のリアルな課題を解決するため、数多くのIT企業のスキル管理を支援してきた「fapi」のノウハウを凝縮し、実践的なテンプレート集として公開する運びとなりました。

■ fapiが提供するスキルツリーテンプレート集の3つの特徴

1. ゼロからの作成工数を大幅に削減

IT・ソフトウェア開発に必要な基本スキルがあらかじめ網羅されているため、一から項目を考える時間を大幅に短縮。すぐに自社運用のベースとして活用できます。

2. エンジニアが「入力しやすい」絶妙な粒度

細かすぎて挫折しない、かつアサイン検討時に不足しない「現場で本当にワークする」項目の粒度を提示しています。

3. アサイン検討・人材育成に直結する項目整理

単なるスキルの羅列ではなく、「このスキルがあれば、どの案件にアサインできるか」が直感的に判断しやすくなる情報整理のコツを反映しています。

■ スキル管理・アサイン管理に課題を感じている、このような方々へ

■ スキルツリーのダウンロード方法

- IT・ソフトウェア開発企業の経営者、PMO、人事担当者- 自社のスキル定義をゼロから作る工数を削減したい方- 過去にスキル管理を導入したものの、現場に定着せず形骸化してしまった方- アサイン検討時に必要なスキル情報をきれいに整理したい方

以下のURLより無料でダウンロードいただけます。

IT・ソフトウェア開発向け スキルツリー：

https://fdc-inc.smktg.jp/public/application/add/296

■「fapi」スキルツリーテンプレート集の、今後の展望

「fapi」では、IT・ソフトウェア開発に留まらず、多様な業界・職種のスキル管理を支援するため、今後も様々な業界・職種の専門性に特化した「スキル定義テンプレート」を順次リリースしてまいります。

単なるツールの提供や情報発信に留まらず、スキル管理の仕組み化を通じて、スキル管理を必要とするすべての現場における「最適なアサイン」と「人の成長が組織の成長につながる仕組みづくり」を推進してまいります。

■『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』とは

社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理などの業務効率化に貢献します。

『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』の効果

『スキル管理・アサイン管理支援ツール fapi』は、社員のスキル管理やプロジェクトのアサイン検討・管理に必要な諸機能を搭載しており、業務の効率化に貢献できるサービスです。

fapi（ファピー）の最大の特徴は管理項目の柔軟性です。導入企業様が管理したいデータに合わせて、全項目を自由に設定できます。

また、社員のスキル、プロジェクトのアサイン状況をデータベース化することで、スキル管理業務やアサイン業務など様々な場面で効率的に利活用できます。

お問い合わせ :https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/inquiry/

■Excel管理でお悩みの企業様にオススメです

エンジニアのスキルシートはExcelで管理、運用している

エンジニアのスキル、業務経歴情報が属人化されてしまっている

得意分野やプロジェクトの動向分析が大変でなかなかできない

『スキル管理・アサイン管理支援ツールfapi』：https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/(https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/)

▼fapi資料請求はこちらから

https://www.fdc-inc.co.jp/fapi/docs-download/

■株式会社エフ・ディー・シー 会社概要

社名：株式会社エフ・ディー・シー

代表取締役：和田 崇紀

本社所在地：東京都千代田区神田須田町2-17-18 クリスタルビル 5階

設立 ： 1997年2月7日

事業内容 ： システム開発・コンサルティング業務・情報処理サービス

ネットワークサービス、システム製品の販売・導入

会社HP：https://www.fdc-inc.co.jp