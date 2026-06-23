アンチエイジングに興味・関心のある男女308名に調査!「実年齢より若く見える40歳以上の女性芸能人ランキング」第1位は綾瀬はるかさん

医療法人 七豊会

NMN点滴などのアンチエイジング・予防医療を行う新宿駅三丁目クリニック （所在地：新宿区、院長：入澤祐士、https://s3b.tokyo/(https://s3b.tokyo/)）は、アンチエイジングに興味・関心のある40代以上の男女308名を対象に、アンチエイジングに関する調査を実施しました。

アンチエイジングは、年齢を重ねても健康的で若々しい状態を維持するための取り組みとして注目されています。近年では、肌のハリやツヤなどの見た目に関する悩みだけでなく、疲労感や睡眠の質、身体の変化など、年齢に伴うさまざまな悩みに対して意識を向ける人も増えています。

そこで今回は、アンチエイジングに興味・関心のある40代以上の男女308名に対して、アンチエイジングに関する調査を実施しましたので、その結果をご紹介いたします。

※回答者の男女比は男性29.2％、女性70.8％でした。年齢層は40代が64.9%、50代が28.9%、60代以上が6.2%となっております。

【調査サマリー】

・実年齢より若く見える40歳以上の女性芸能人ランキング第1位は「綾瀬はるかさん」156人、第2位「石田ゆり子さん」145人、第3位「安達祐実さん」134人

・自身の身体について、現在気になっているお悩みランキング第1位は「慢性的な疲労感・なかなか疲れが取れない」が204人で最多。第2位「シミ・くすみ・肌のトーンのくもり」183人、第3位「肌のハリ・ツヤ・弾力の低下」179人

・アンチエイジングのために受けてみたい治療・ケアは「疲労回復や体力維持のためのケア」が199人で最多。次いで、「肌のツヤ・ハリを維持するエイジングケア」が159人、「シミやくすみの改善を目指す美肌ケア」が155人

※アンケート結果を引用する場合は「引用：新宿駅三丁目クリニック(https://s3b.tokyo/)」と記載し、該当ページのURLをリンクしてください。

実年齢より若く見える40歳以上の女性芸能人、第1位は「綾瀬はるかさん」

「実年齢より若く見える40歳以上の女性芸能人を教えてください。（複数回答可）」と質問したところ、第1位「綾瀬はるかさん」(156人)、第2位「石田ゆり子さん」(145人)、第3位「安達祐実さん」(134人)という結果になりました。

回答理由を聞いてみました。

「綾瀬はるかさん」と回答した方

”透明感のある肌といつも生き生きとした笑顔をしているため(40代女性)”

”肌がツヤツヤしていて潤いがあり、また元気で輝いていて、とても40代には見えない(40代男性)”

”20年前とほとんど見た目が変わっていないから(40代女性)”

”透明感のある肌や自然な笑顔に加え、明るく親しみやすい雰囲気を長年維持しているため(40代男性)”

”健康的で、ボディラインもキレイなので(40代女性)”

”肌がきめ細かく年齢を感じさせないから(40代女性)”

”20代から見た目が変わらず、年々キレイさが増しており、ハツラツとした感じが若々しく感じるため(40代女性)”

「石田ゆり子さん」と回答した方

”年齢を感じさせない透明感や肌の美しさがあり、自然体で健康的な若々しさを維持している印象があるから(40代男性)”

”無理に若作りのメイクをしている感じが全くないのに、内側から溢れるような自然な透明感とツヤがあって憧れるから(40代女性)”

”自分が若い頃に見てた印象と今も変わらないので(40代男性)”

”昔から大きく印象が変わらず、テレビで見ていても年齢を感じにくいから(50代女性)”

”髪のツヤ感が自然で、年齢を重ねても無理に若作りしている印象がなく、全体の雰囲気がとても若々しく見えるから(40代女性)”

”疲れや加齢を感じさせない、いきいきとはつらつとした輝きを感じるから(40代女性)”

「安達祐実さん」と回答した方

”肌が明るく綺麗でツヤがあり、それに加えて童顔なのもあってより若く見えるから(40代男性)”

”清潔感や透明感が強く、年齢を聞くと毎回驚くことがあるから(40代女性)”

”年齢を重ねても健康的な可愛らしさがあるから(40代女性)”

”40代と言われてもピンとこないくらいお若く見えるから(40代女性)”

”子供の頃と変わりなく見える童顔だから(50代女性)”

”ナチュラルで実年齢より生き生きとしていて、肌も若々しくみえるから(60代以上女性)”

”年齢に応じた上品な美しさと内面からのハツラツとした健康的なオーラを感じるから(40代男性)”

「上戸彩さん」と回答した方

”肌もすごくキレイでシミやシワもなく、スタイルも良くてイキイキとしたイメージがあるから(40代女性)”

”肌がつやつやでシミ・シワがないから(40代女性)”

”ファッションやメイクが本人に合っていて、落ち着きと若々しさのバランスが上手だと感じるから(50代女性)”

”肌がキレイで、くすみがないと思うから(40代女性)”

”いつまでも若々しいので(50代男性)”

「吉永小百合さん」と回答した方

”ルックスだけでなく、内面的な品の良さ、美しさも感じるから(40代男性)”

”80歳を超えているとは思えないくらいの透明感や凛とした美しさがあるから(60代以上女性)”

”若い人のような白い肌を維持しているから(40代男性)”

”お肌にハリツヤがあって、とても輝いて見えるから(40代女性)”

「天海祐希さん」と回答した方

”肌にハリやツヤがあり、以前と比べても見た目の変化が少ない印象があるから(50代男性)”

”凛とした知性と清潔感があり、大人の余裕を感じさせる笑顔が、老け見えの原因となる疲れや生活感を感じさせないから(40代女性)”

”肌にツヤがあり年齢を感じさせないから(40代女性)”

「後藤真希さん」と回答した方

”何年経っても歳をとった気がしないくらい変化がないから(40代女性)”

”テレビで観ていても、顔にシワがなく、キレイだったから(40代女性)”

自身の身体について、現在気になっているお悩みランキング第1位「慢性的な疲労感・なかなか疲れが取れない」

「ご自身の身体について、現在気になっている悩みは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、「慢性的な疲労感・なかなか疲れが取れない」(204人)、「シミ・くすみ・肌のトーンのくもり」(183人)、「肌のハリ・ツヤ・弾力の低下」(179人)という結果になりました。

アンチエイジングのために受けてみたい治療・ケア 「疲労回復や体力維持のためのケア」が最多

「アンチエイジングのために受けてみたい治療・ケアは何ですか？（複数回答可）」と質問したところ、「疲労回復や体力維持のためのケア」(199人)、「肌のツヤ・ハリを維持するエイジングケア」(159人)、「シミやくすみの改善を目指す美肌ケア」(155人)という結果になりました。

まとめ

今回は、アンチエイジングに興味・関心のある40代以上の男女308名を対象に「実年齢より若く見える40歳以上の女性芸能人ランキング調査」を実施しました。

第1位は「綾瀬はるかさん」でした。

透明感のある肌や自然な笑顔、健康的で生き生きとした印象から票を集めたようです。回答理由からは、年齢を感じさせない肌の美しさや、長年変わらない若々しい雰囲気に触れた声が多く見られました。また、外見だけでなく、元気で明るい印象や自然体の美しさが支持につながっているようです。

第2位には「石田ゆり子さん」が選ばれました。

年齢を重ねても変わらない透明感や自然な若々しさに触れた回答が多く見られました。回答理由からは、無理に若く見せるのではなく、自然体で健康的な印象を維持している点が評価されているようです。また、肌や髪のツヤ、いきいきとした雰囲気など、内側から感じられる美しさも支持を集めた理由の一つとなっているようです。

現在の身体の悩みとして最も多かった回答は「慢性的な疲労感・なかなか疲れが取れない」（204人）となりました。アンチエイジングというと肌や見た目の変化に注目されがちですが、40代以上では日々の疲れや身体の回復力の低下を実感している人が多いことがうかがえます。

また、「シミ・くすみ・肌のトーンのくもり」（183人）、「肌のハリ・ツヤ・弾力の低下」（179人）という回答も多く見られました。年齢を重ねる中で、肌の状態や見た目の変化を意識している人も多く、外見的な若々しさを維持したいというニーズが高いようです。

さらに、「髪のボリュームの減少・白髪の増加」（170人）、「加齢に伴う『見た目年齢』の変化」（156人）という回答も多く、アンチエイジングでは肌だけでなく、髪や全体的な印象を含めた見た目の変化への関心も高いことがわかりました。

アンチエイジングのために受けてみたい治療・ケアとして最も多かった回答は「疲労回復や体力維持のためのケア」（199人）となりました。年齢を重ねるにつれて、見た目の変化だけでなく、疲れやすさや体力の低下など身体の内側に関する悩みを抱える人も多く、日々のコンディションを整えるケアへの関心が高まっていることがうかがえます。

また、「肌のツヤ・ハリを維持するエイジングケア」（159人）、「シミやくすみの改善を目指す美肌ケア」（155人）という回答も多く見られました。アンチエイジングでは、若々しい印象を保つための肌ケアへの関心も高く、外見の変化に対するケアを取り入れたいと考える人が多いようです。

さらに、「身体機能や免疫力の維持・向上」（150人）、「病気を予防するための健康管理」（139人）という回答も一定数ありました。単に見た目を若く保つだけではなく、将来的な健康維持を意識した予防的なアンチエイジングへの関心も高まっていることがわかります。

新宿駅三丁目クリニックは、アンチエイジングや予防医療を中心に、点滴・注射などによる内側からの健康サポートを行うクリニックです。

同院では、「いつまでも患者様に若々しく、健康的な人生を送ってほしい」という想いのもと、年齢に伴う身体の変化に寄り添った治療を提供しています。

日本人の平均寿命が延びる一方で、健康寿命を延ばすことの重要性にも着目し、病気になってから治療するのではなく、将来の健康維持を考えた予防医療にも力を入れています。

また、アンチエイジング領域では、身体の内側から健康や美しさをサポートする治療を重視しており、NMN点滴をはじめ、美肌・美白、疲労回復、肌のハリやツヤの維持を目的とした豊富なメニューを取り揃えています。

美容外科のように外見を変えることを目的とするのではなく、身体本来の機能を整え、内側から若々しさを保つことを大切にしている点も特徴です。

アンチエイジングや健康維持に関心がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

■調査概要：アンチエイジングに関する調査

【調査期間】2026年6月12日～2026年6月13日

【調査方法】インターネット調査

【調査対象】アンチエイジングに興味・関心のある40代以上の男女

【調査人数】308人



■医院概要

法人名：医療法人 七豊会

医院名：新宿駅三丁目クリニック

https://s3b.tokyo/

所在地：東京都新宿区新宿 3-31-5 新宿ペガサス館 8Ｆ

院長：入澤 祐士

事業内容:内科・美容皮膚科



■本件に関するお問合せ先

医療法人 七豊会 新宿駅三丁目クリニック

院長：入澤 祐士

TEL：03-5366-6490