応募・面接をためらうネガティブワードランキング 5位「やばい」4位「激務」──1位は？

株式会社フリースクエア

株式会社フリースクエア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：徳島正浩）は、全国の21～39歳の男女600名を対象に、「検索サジェスト・関連検索ワードが応募判断に与える影響」に関するアンケート調査を実施しました。

近年、求職者が応募前に企業名を検索し、企業の評判や口コミを確認することは一般的になっています。その際、検索サジェストや関連検索ワードに「ブラック」「パワハラ」「評判悪い」などのネガティブなワードが表示されると、企業への印象や応募判断に影響を与える可能性があります。

今回の調査では、応募を検討している企業について検索した際に、ネガティブワードが表示された場合の応募・面接への影響を調査しました。その結果、71.8％が何らかのネガティブワードで応募や面接をためらう可能性があると明らかになりました。

■ 応募・面接をためらう可能性があるネガティブワードランキング

【設問1】

あなたが応募を検討している企業について検索した際、以下のワードが検索サジェストや関連検索ワードに表示されていた場合、その企業への応募や面接をためらう可能性があるものをすべてお選びください。（複数選択）

「ブラック」「パワハラ」が同率1位 ─ 職場環境への不安を連想させるワードが上位に

応募を検討している企業について検索した際、検索サジェストや関連検索ワードに表示されていたら応募や面接をためらう可能性があるワードについて質問したところ、「ブラック」（49.5％）と「パワハラ」（49.5％）が同率1位となりました。

続いて「評判悪い」（35.3％）、「激務」（34.8％）、「やばい」（33.2％）が続く結果となりました。

上位には、「ブラック」「パワハラ」「激務」など、職場環境や人間関係への不安を連想させるワードが並びました。求職者が応募先を選ぶ際、給与や仕事内容だけでなく、安心して働ける環境かどうかを重視していることがうかがえます。

一方で、「評判悪い」「やばい」といった抽象的な表現も上位に入りました。これらは具体的な事実を示すワードではありませんが、検索時に表示されるだけで求職者に不安や違和感を与え、応募判断に影響を及ぼす可能性があります。

企業側にとっては、実際の労働環境や採用条件に問題がなかったとしても、検索結果上の見え方によって応募前の段階で候補者が離脱している可能性がある点に注意が必要です。

71.8％が何らかのネガティブワードで応募・面接をためらう可能性

設問1では、「どのワードでも影響しない」と回答した人は28.2％にとどまりました。つまり、71.8％が何らかのネガティブワードによって応募や面接をためらう可能性があることになります。

約7割という結果は、検索サジェストや関連検索ワードに表示されるネガティブな情報が、多くの求職者の応募判断に関わる要素になっていることを示しています。

採用活動では、求人広告や採用サイトの改善、スカウト配信、面接対応などに注力する企業が多く見られます。しかし、求職者が応募前に企業名を検索した際、検索結果上にネガティブなワードが表示されている場合、企業が発信する採用情報に接触する前の段階で応募意欲が低下している可能性があります。

特にこうした離脱は企業側から把握しにくく、応募しなかった理由や面接を辞退した理由として表面化しないケースも少なくありません。そのため、検索結果上のネガティブな見え方は、企業が気付かないまま発生している「見えない採用機会の損失」につながっている可能性があります。

採用コストをかけて集客した候補者を取りこぼさないためにも、企業名検索時にどのような情報が表示されているかを把握し、定期的に確認することが重要といえるでしょう。

■ネガティブワードは「追加調査」の入口になっている

【設問2】

応募を検討している企業について、検索サジェストや関連検索ワードに気になるネガティブワードが表示されていた際、そのネガティブワードをクリックしてさらに調べたことはありますか？

52.8％がネガティブワードをクリックして追加調査した経験あり

気になるネガティブワードをクリックしてさらに調べたことがあるかを質問したところ、「よくある」（12.5％）、「たまにある」（29.3％）、「1～2回ある」（11.0％）を合わせて52.8％となりました。

半数以上がネガティブワードをきっかけに追加調査を行っていることから、検索サジェストや関連検索ワードは、単に表示されるだけでなく、その後の情報収集行動にも影響を与えていることが分かります。

求職者は、検索結果に表示されたネガティブワードをきっかけに、口コミサイトやSNS、掲示板、転職系メディアなどでさらに情報を確認する可能性があります。企業名だけを検索したつもりでも、検索サジェストや関連検索ワードによって新たな検索行動が生まれていると考えられます。

企業側から見ると、採用サイトや求人媒体で魅力を発信していても、その前後で候補者が第三者の口コミや評判に接触している可能性があります。つまり、検索サジェストや関連検索ワードは、応募判断そのものだけでなく、その後の情報収集の方向性にも影響を与える入口になっているといえるでしょう。

■ ネガティブワードは実際の応募行動にも影響している

【設問3】

検索サジェストや関連検索ワードにネガティブな表示があったことを理由に、応募や面接を見送ったり、応募をためらった経験はありますか？

約4割がネガティブワードを理由に応募・面接をためらった経験あり

検索サジェストや関連検索ワードにネガティブな表示があったことを理由に、応募や面接を見送ったり、応募をためらった経験があるかを質問したところ、「何度もある」（12.3％）、「ある」（27.0％）を合わせて39.3％となりました。

約4割が、検索時に表示されたネガティブワードを理由に、実際に応募や面接をためらった経験がある結果となりました。

設問1では71.8％が何らかのネガティブワードによって応募や面接をためらう可能性があると回答し、設問2では52.8％がネガティブワードをクリックして追加調査した経験があると回答しています。今回の結果は、その一部が実際の応募見送りや辞退につながっている可能性を示しています。

求職者は応募先を検討する際、企業が発信する採用情報だけでなく、検索結果に表示される関連情報も含めて判断しています。検索時に抱いた不安や疑問が解消されない場合、応募や面接を見送るという選択につながるケースもあると考えられます。

今回の調査からは、検索結果上に表示されるネガティブな情報が、企業イメージだけでなく求職者の実際の行動にも影響を与えている可能性があると判明しました。

■ まとめ

今回の調査では、検索サジェストや関連検索ワードに表示されるネガティブワードが、求職者の応募判断に影響を与える可能性があると明らかになりました。

主な調査結果は以下の通りです。

・71.8％が何らかのネガティブワードで応募・面接をためらう可能性がある

・応募・面接をためらう可能性があるワードは「ブラック」「パワハラ」が同率1位

・52.8％がネガティブワードをクリックして追加調査した経験がある

・39.3％がネガティブワードを理由に応募・面接を見送ったり、ためらった経験がある

今回の結果から、検索サジェストや関連検索ワードは、求職者が企業を評価する際の情報源の一つとして機能していることがうかがえました。

企業名検索時に表示される情報は、応募前の比較検討や情報収集の過程に影響を与える可能性があります。求職者が企業を知る入口の一つとして、検索結果の見え方にもより目を向けていく必要があります。

■ 調査分析コメント（株式会社フリースクエア）

採用活動において、企業は求人媒体や採用サイト、スカウト文面、面接対応など、自社が直接コントロールできる接点の改善に注力する傾向があります。

一方で、求職者は応募前に企業名を検索し、口コミサイトやSNS、検索サジェスト・関連検索ワードなど、自社発信ではない情報にも接触しています。今回の調査結果は、こうした検索上の情報接点が採用活動に影響を与える可能性を示すものです。

特に企業側が認識しにくいのは、応募前の離脱です。検索結果を見て応募を見送ったとしても、その理由が企業へ共有されることはほとんどありません。

採用活動では応募数や面接数などの結果は把握できますが、その背景にある検索体験までは見えにくいのが実情です。

今回の調査では、71.8％が何らかのネガティブワードによって応募や面接をためらう可能性があると回答し、39.3％が実際に応募や面接を見送ったり、ためらった経験があると回答しました。検索結果上の情報は、企業が想定する以上に求職者の意思決定に影響している可能性があります。

今後は採用広報や求人施策だけでなく、企業名検索時にどのような情報が表示されているかを定期的に確認し、応募前の検索体験まで含めた採用ブランディングを考えることがより重要になってきています。

■ 調査概要

調査対象：全国21～39歳の男女

調査人数：600名

調査時期：2026年6月

調査方法：インターネットアンケート調査

調査主体：株式会社フリースクエア

■ 株式会社フリースクエアについて

株式会社フリースクエアは、「ブランドを護り、集客で事業の限界を突破する」をミッションに掲げる、店舗ビジネスに特化した攻守統合型マーケティング会社です。

検索窓（サジェスト）対策、関連ワード対策、ブランディングSEO、SNS対策などを通じて、Web上の風評監視や口コミ対策を中心としたブランド保護・風評被害対策を提供しています。

独自の技術と実績に基づき、企業の信用回復とブランド価値向上を支援しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社フリースクエア

所在地：東京都渋谷区

設立：2011年9月7日

代表取締役：徳島正浩

HP：https://freesquare.co.jp/

メディア：https://digitalrisk.college/