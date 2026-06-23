文書業務支援Wordアドイン「スグラク」を提供するFRAIMが、 第一法規・GVA TECHと、弁護士向け裁判書類作成の領域で業務提携を開始

FRAIM株式会社

文書業務支援Wordアドイン「スグラク」を提供するFRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂 豪、以下「FRAIM」）は、法律関連出版物・各種データベースを提供する第一法規株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中 英弥、以下「第一法規」）、および、弁護士向けサービス「ベンパル」を提供するGVA TECH株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山本 俊、以下「GVA TECH」）と、弁護士向けの裁判書類作成の領域において業務提携を開始したことをお知らせいたします。

本提携は、法情報総合データベース「D1-Law.com 判例体系(https://www.daiichihoki.co.jp/d1-law/)」（第一法規）、AIが裁判書類を作成する「ベンパル 書面作成(https://benpal-legal.com/services/document-creation/)」（GVA TECH）、文書業務支援Wordアドイン「スグラク(https://suguraku.tech/)」（FRAIM）をつなぎ、リサーチから書類作成まで複数のツールを往復することなく、一気通貫で裁判書類の作成が完結することを目指すためのものです。

左から、第一法規株式会社 代表取締役社長 田中英弥、FRAIM株式会社 代表取締役社長 宮坂豪、GVA TECH株式会社 代表取締役 山本 俊■弁護士業界の現状と業務提携の背景

国内では、企業や個人を問わず、社会課題の複雑化・高度化が進む中で、弁護士への相談や依頼の需要は年々高まっています。一方で、弁護士数は増加しているものの、弁護士のリソースは慢性的に逼迫しており、案件を受けきれず、社会全体として十分な法的支援が行き届きにくい状況が課題となっています。

FRAIMは、AIなどの最新技術を用いて文書作成を「しくみ」ごと変えることを目指し、さまざまな企業、法律事務所、官公庁・自治体の現場における文書業務課題を解決してまいりました。「スグラク」は、「文書のあれこれ、スグラクに。」をコンセプトとした、Microsoft Word上で動作する文書業務支援アドインで、パートナー企業とともに「文書業務のオープンプラットフォーム」の構築を推進しています。

第一法規は、明治36年の創業以来、法律系出版社として、企業の法務・総務担当者、弁護士、自治体職員など、幅広いお客様に確かな情報を提供してまいりました。近年では加除式書籍のデータベース化を進め、オンラインでの利用、検索性、利便性を高めた商品展開に取り組んでいます。「D1-Law.com 判例体系」には業界最高水準の36万件を超える判例データが収録されており、法律家のリサーチ業務を支援しています。

GVA TECHは、2025年5月に「弁護士のための生成AI実践コミュニティ(https://benpal-legal.com/community/)」を創設し、弁護士向けに生成AI活用に関する情報発信・学び合い・交流の場を提供してきました。また、弁護士業務の中でも特に多くの時間を占める訴訟対応と契約審査業務を効率化するため、2026年3月に「ベンパル 書面作成」と「ベンパル 契約書レビュー」を正式リリースしています。

弁護士業務は、膨大な情報収集と高度な専門知識が求められるとともに、生成AIを活用したデジタル化の推進が急務となっています。リーガルテックや法律情報の各専門領域で強みを持つ3社が協力し、これまでにない新たなプロダクト体験の創造とユーザー利便性の向上を目指すため、本提携に至りました。

■業務提携の概要

本提携では、第一法規が提供する「D1-Law.com 判例体系」、GVA TECHが提供する「ベンパル 書面作成」、そしてFRAIMが提供する「スグラク」をシームレスに連携させます。

各社の専門領域を掛け合わせることにより、判例リサーチから訴状・答弁書・準備書面の作成、そして最終的な仕上げに至るまで、複数のツールを往復することなく、一気通貫での裁判書類作成の実現を目指します。連携機能は、本年秋の提供を予定しています。

また、営業・販売連携の強化と相互送客、定期的なオンラインセミナーや対面イベントの開催も予定しています。

■各社コメントFRAIM株式会社 代表取締役社長 宮坂 豪

私たちFRAIMは、文書作成の「しくみ」を変えることに挑んできました。今回の提携で大切にしたのは、優れたプロダクトを「つなぐ」という発想です。第一法規様の確かな判例データ、GVA TECH様のAIによる書面作成、そしてスグラクを、ひとつの技術基盤で結び、リサーチから作成・仕上げまでを一気通貫の体験に変えます。理想を語るだけでなく、つなぐ仕組みを自分たちの手で実装する。それが、「文書業務のオープンプラットフォーム」を掲げるFRAIMが担う役割です。弁護士の皆様の業務を3社で支えてまいります。

第一法規株式会社 代表取締役社長 田中 英弥

第一法規は明治36年の創業以来、確かな法情報の整備と提供に努めてまいりました。長年にわたり蓄積してきた「D1-Law.com 判例体系」の36万件を超える判例データが、FRAIM・GVA TECHの技術によって確かな根拠として連携されることで、判例リサーチから書面作成、仕上げまでを一気通貫で支える体験へと進化することを、大変うれしく思います。当社が培ってきた確かな法情報に、リーガルテックの力を掛け合わせ、弁護士の皆様の日々の業務を支え、より多くの方に法的支援が行き届く社会の実現に貢献してまいります。

GVA TECH株式会社 代表取締役 山本 俊

GVA TECHは「ベンパル 書面作成」を通じ、弁護士の皆さまの業務効率化を支援してきました。今回の提携により、第一法規様が持つ最高水準の判例データ、FRAIM様の高度な文書編集技術と当社のAI技術が融合します。これにより、判例リサーチから書面作成、仕上げまでをシームレスに行える一気通貫の環境が実現します。慢性的なリソース不足に悩む弁護士の皆さまの負担を劇的に軽減し、より迅速で質の高いリーガルサービスの提供と、社会全体へ十分な法的支援が行き届く未来を実現いたします。

■各社概要

FRAIM株式会社

代表取締役：宮坂 豪

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-17-14 MSD20ビル5階

設立日 ：2018年4月27日

資本金 ：1億円

事業内容 ：文書業務支援に関するAIサービスの研究・開発・提供

URL ：https://fraim.co.jp/

第一法規株式会社

代表取締役：田中 英弥

本社所在地：東京都港区南青山2-11-17

設立日 ：1943年2月3日

資本金 ：4億8000万円

URL ：https://www.daiichihoki.co.jp/

GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

URL ：https://gvatech.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ

FRAIM株式会社 広報担当

E-mail: pr_sr@fraim.co.jp