AIが採用プロセス全体を支援する『HERP AI Recruiter』の正式提供を開始

株式会社HERP

株式会社HERP（本社：東京都品川区、代表取締役：庄田一郎）は、AIにより一連の採用プロセスを支援するツール『HERP AI Recruiter（ハープAIリクルーター）』の導入企業が200社を超え、このたび正式版として提供を開始したことをお知らせします。

正式提供を記念し、3ヶ月無料キャンペーンを実施します。また、2026年7月7日（火）、21日（火）にオンラインセミナー「200社超の実例から学ぶ、採用におけるAI活用の最前線」を開催します。

サービス資料ダウンロード :https://lp.herp.cloud/contact/hire_request_dl_ai-recruiter?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=260623release

採用業務は、日程調整や情報共有などの定常業務の負担が大きく、採用担当者は候補者と向き合う時間を十分に確保できていない現状があります。また、選考情報は属人化しやすく、組織の知見として蓄積しにくい課題もあります。

近年、多くの業務でAI活用が進む一方、採用業務では高いセキュリティ要件などから、活用が限定的な業務に留まっている企業も少なくありません。

こうした課題に対し、『HERP AI Recruiter』は、採用に特化したセキュリティ設計により、AIが一連の採用プロセスを支援します。定常業務の工数削減によって候補者と向き合う時間を創出するとともに、選考データを知見として蓄積し、採用活動の品質向上につなげます。

2025年10月のβ版提供開始以来、継続的な機能拡充を進めてきました。このたび導入企業が200社を突破し、安定した開発・支援体制が整ったことから、正式版として提供を開始しました。

今後も『HERP AI Recruiter』は、候補者一人ひとりに寄り添う「候補者体験の向上」と選考データを知見として活用する「採用力向上」を両立する採用パートナーとして、企業の採用成果向上に貢献してまいります。

※ 『HERP AI Recruiter』は、採用管理システム『HERP Hire』のオプションサービスです。

■『HERP AI Recruiter』の特長

・一連の採用業務をAIがサポートし、定常業務を効率化

応募書類の一次レビューや、面接の自動書き起こしと要約の作成、評価やメール文面の作成などをAIがサポートすることで、手間のかかる定型作業を大幅に削減します。

・採用データを知見として蓄積し、組織全体の採用力を向上

AIが過去の選考データを横断的に分析し、採用要件のブラッシュアップ提案や、採用課題の特定、採用要件に合致した候補者のレコメンドなどが可能です。また、面接官に向けたフィードバックを自動生成することで、面接の品質の標準化や、組織全体の傾向分析が可能になり、組織全体の面接力向上を目指すことができます。

・採用に特化したセキュリティ設定により、個人情報保護を徹底

採用管理システム『HERP Hire』内で一元管理でき、個人情報や機密情報の取り扱いに配慮した設計になっています。入力したデータはAIプロバイダの学習に利用されることなく、候補者の情報保護を徹底します。また、社内の権限管理を柔軟かつ厳重に設定できるため、社内の選考フローにおけるガバナンス強化に貢献します。

■キャンペーンのお知らせ

『HERP AI Recruiter』の正式提供を記念し、ご契約時の月額利用料が3ヶ月無料になるキャンペーンを実施します。

＜概要＞

特典：『HERP AI Recruiter』の初年度の基本利用料金（ご契約いただいてから1年間の料金）のうち3ヶ月分を割引します。

対象：2026年7月30日（金）までに『HERP Hire』および『HERP AI Recruiter』定額プランを新規にご契約いただいた企業

※すでに『HERP Hire』をご契約中の企業、また従量課金プランは適用対象外となります

ご興味をお持ちの方は、お気軽に『HERP AI Recruiter』のサービス資料をダウンロードください。

■セミナー開催のお知らせ

サービス資料ダウンロード :https://lp.herp.cloud/contact/hire_request_dl_ai-recruiter?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=260623release

「200社超の実例から学ぶ、採用におけるAI活用の最前線」を、2026年7月7日（火）、21日（火）にオンラインにて開催します。本セミナーでは、200社以上が活用する『HERP AI Recruiter』の最新事例と活用方法をご紹介します。AIによる業務効率化だけでなく、採用力の向上や候補者体験の改善に繋がる、実践的な活用法をお伝えします。

タイトル：200社超の実例から学ぶ、採用におけるAI活用の最前線

開催日時：１.2026年7月7日（火）12:00-13:00 ２.2026年7月21日（火）12:00-13:00

開催形式：ウェビナー（Zoom）

参加費用：無料

事前申込URL：https://lp.herp.cloud/seminars/request_seminar20260707-21?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=260623release(https://lp.herp.cloud/seminars/request_seminar20260707-21?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=260623release)

申込締切：１.2026年7月7日（火）11:00 ２.2026年7月21日（火）11:00

登壇者：株式会社HERP 事業開発 竹本健太

■『HERP AI Recruiter』について

『HERP AI Recruiter』は、採用管理システム『HERP Hire』と連携し、AIが一連の採用プロセスを支援するサービスです。書類選考の補助や、面接内容の書き起こし・議事録作成、評価・申し送り案作成などを自動化します。また、データに基づいた選考プロセスの振り返りや改善提案も可能です。採用活動の業務効率化やプロセス改善を実現し、企業が候補者一人ひとりに向き合うことに集中できる環境をつくります。

※「AIリクルーター」は株式会社HERPの登録商標です。

URL：https://lp.herp.cloud/ai-recruiter

■株式会社HERPについて

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目2番10号 CIRCLES五反田3階

代表者：代表取締役 庄田一郎

設立日：2017年3月24日

事業内容：採用管理システム『HERP Hire』の開発・提供、タレントプールシステム『HERP Nurture』の開発・提供、オンライン完結型リファレンスチェックツール『HERP Trust』の開発・提供、人材紹介のマッチングサービス『HERP Agent Network』の開発・提供、求人メディア『HERP Career』の開発・提供、採用コンサルティング事業の提供、人材紹介会社向け求人提案プラットフォーム『ジョブミル』の開発・提供

URL：https://herp.co.jp/



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