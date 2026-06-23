身長の高い方も前かがみにならない自然な姿勢で歩ける歩行車「スマートウォーカーNeo(ネオ) α (アルファ)Tall(トール)」展開

フランスベッドホールディングス株式会社スマートウォーカーNeo α Tall

フランスベッド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：池田茂）は、身長の高い方でも自然な姿勢で快適に歩行できる歩行車「スマートウォーカーNeo α Tall」の介護・一般レンタルおよび販売を、2026年6月23日（火）より開始いたします。

歩行車を利用する方の体格が多様化する中で、従来製品では「ハンドル位置が低く、前かがみになってしまう」といった声が寄せられていました。本製品はこうしたご利用者のご要望にお応えするため、同社の「スマートウォーカーNeo」シリーズをベースに開発した高身長者向けモデルです。

本製品は、従来モデル（身長約175cmまでを想定）よりハンドル高さを約19cm高く設定（8段階調整）でき、約170cm～200cmまでの身長を想定。高身長の方向けの歩行車は選択肢が限られている中、前かがみになりにくく、自然な姿勢で歩行できる設計です。これにより、腰や背中への負担軽減にも配慮しています。

また、前輪には直径25cm（一般的な歩行車は15～18cm）の大径タイヤを採用し、段差や凹凸のある路面でも安定した走行を実現。さらに、急加速時に速度を抑える自動ブレーキ機能を搭載し、坂道などでも安心して歩行できます。座面や収納バッグも備え、外出や買い物時の利便性向上にも寄与します。

歩行車や歩行器は、歩行に不安を感じる方の外出機会を広げる重要な製品です。「スマートウォーカーNeo」シリーズは、「歩行の安定」と「外出の楽しさ」の両立を通じて、利用者のQOL（生活の質）向上と自立した日常生活の支援を目指します。

歩行車「スマートウォーカーNeo α Tall」商品概要

スマートウォーカーNeo α Tall

【仕様・価格】

【参考動画】 https://youtu.be/ozGyOKo1CuM?si=M1WO_o4hvdBFvmTM

【販売・レンタル開始時期】 2026年6月23日（火）

【製造/販売】 フランスベッド株式会社

【販売・レンタルに関するお問い合わせ先】 0120-083-413

参考）自動ブレーキ機能が付いていない「スマートウォーカーNeo Tall」も展開しております。

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