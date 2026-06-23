FastLabel、「AWS Summit Japan 2026」の「AWS Village Physical AI」に出展

FastLabel株式会社

ロボット基盤モデル及びドメイン特化のVLA（Vision-Language-Action）モデル開発を支援するFastLabel株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木健史、以下 FastLabel）は、2026年6月25日（木）・26日（金）に幕張メッセで開催される、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社（AWSジャパン）が主催する日本最大級の技術カンファレンス「AWS Summit Japan 2026」の「AWS Village Physical AI」エリアに出展することをお知らせします。

今回の出展に際し、当社がオープンソースとして公開している、フィジカルAI領域における信頼性の高いデータ収集を実現するアプリケーション「OpenLUTRA（ルトラ）」が、 Amazon S3との連携に対応しました。これにより、収集現場でロボットごとに収集されたデータをAmazon S3上でシームレスに一元管理できるようになり、クラウドGPUを活用した高度なデータキュレーションや学習パイプラインとの接続が実現されます。

【展示内容のご案内】

当社ブースでは、セミヒューマノイドロボットの実機展示と、Amazon S3と連携可能なロボット学習用データの収集アプリケーション「OpenLUTRA（ルトラ）」のデモンストレーションを実施します。「OpenLUTRA」は、システムモニタリングや自動品質検証によりデータ収集の品質を向上させるとともに、Amazon S3との連携による柔軟なデータ管理を実現します。実機ロボットからクラウドまでをつなぐデータ収集基盤をご紹介しますので、ご来場の際はぜひ当社ブース【A163】までお立ち寄りください。

【AWS Summit Japan 2026 概要】

主催：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

日時：2026年6月25日（木）・26日（金）

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

参加費：無料（事前登録制）

詳細・事前登録： https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

【OpenLUTRA（ルトラ）とは】

「OpenLUTRA（ルトラ）」は、FastLabelが公開した、ロボット制御のためのAIモデル構築に必要なデータのレコーディング及び品質解析を行うオープンソースのアプリケーションです。直感的なUI/UXと自動品質判定によるキュレーション機能を備えることで、エンジニアでない方でもロボットのデータ収集を実施でき、収集したデータの品質担保が可能になります。

GitHub： https://github.com/fastlabel/open-lutra



【FastLabelについて】

FastLabelは、Data-centric AI開発を支えるデータ基盤の構築に取り組み、データ収集・生成からアノテーション、モデル開発、DataOps構築までを一気通貫で支援しております。近年はロボティクスを含むフィジカルAI領域にも注力し、ロボット基盤モデル及びVLAモデル開発を支えるデータパイプラインの構築を推進しています。

社名：FastLabel株式会社

所在地：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル24階

代表：代表取締役社長 鈴木 健史

事業内容：Data-centric AI開発を支援するプロフェッショナルサービスとプロダクトの提供

URL： https://fastlabel.ai/service/robotics

【本プレスリリースに関するメディアの方からのお問い合わせ】

FastLabel株式会社 コーポレート本部

pr@fastlabel.ai