ACUOから「初」の2品が登場！噛むほど、お口に夏の清涼感『ACUO＜アクアマリンミント＞』『ACUO＜ソルティレモン＞』2026年6月30日(火)より全国発売

株式会社ロッテ

株式会社ロッテ(東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：中島英樹)は2026年6月30日(火)に、息、お口、気分に爽やかさを与えるガムブランド「ACUO」から、ACUO初の板タイプの「ACUO＜アクアマリンミント＞」とACUO初の果汁入り粒タイプの「ACUO＜ソルティレモン＞」を発売いたします。ACUO独自の息爽やかEXカプセル配合で、噛むたびにミントの清涼感が続きます。ACUOでみずみずしい気持ちになり自分らしい夏をお楽しみください。

＜板＞ ACUO＜アクアマリンミント＞＜粒＞ ACUO＜ソルティレモン＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/2360/table/2676_1_ed94db1cb82264fe55da1944b0cfc97e.jpg?v=202606231151 ]

ACUO＜アクアマリンミント＞

- 「ACUO」！初の板タイプのガムが新登場。- 息爽やかＥＸカプセルに加えて、ウォータリングチップを配合した、すっきりみずみずしい香りが特徴。- レモンフレーバーチップ（レモン香料使用）と少量の食塩の配合で、食べやすさと甘味の後切れが絶妙な味わい

ACUO＜ソルティレモン＞

- 「ACUO」！初の果汁入りガムが新登場。- 息爽やかＥＸカプセル配合、ウォータリングミント技法で、すっきりしたうるおい感が口の中に広がる- レモンの爽やかな酸味とほんのり塩の旨味が広がり、後味はスッキリ。なぜACUOが板ガムに！？

ACUOには、噛むことで息を爽やかにし、自分に自信を持って前向きになってほしいという想いが込められています。

新しく登場した板ガムタイプは、定番の粒タイプとは異なる「味わいの広がり方」と「心地よい噛み応え」を楽しんでいただきたいという想いで開発しました。

清潔感のある爽やかな息へと整えるだけでなく、噛むほどに「OK、これでいける」と心まで前を向けるようなリフレッシュをお届けします。

いつもとは違う新しい噛み心地のACUOを、あなたの日常のスマートなお供に、ぜひお選びください。

株式会社ロッテ

https://www.lotte.co.jp/