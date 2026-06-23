車の異音・振動・違和感、約半数が「すぐに点検・相談しない」　放置しがちな不調1位は「ワイパーの劣化」

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）が提供するオンライン車買取サービス「カーネクスト」では、全国の自家用車を所有し、月1回以上運転する20～69歳男女300名を対象に、車の異音・振動・違和感などの不調サインを感じた際の対応や、つい放置しがちなメンテナンス項目、点検・整備に行くきっかけに関するアンケート調査を実施しました。

■調査背景

車を安全に長く乗り続けるためには、車検や定期点検だけでなく、日常的に感じる異音・振動・違和感などの小さな不調サインに早めに気づき、適切に対応することが重要です。

一方で、日常的に車を使用している人の中には、「しばらく様子を見よう」「次の点検まで待とう」と自己判断し、不調をすぐに点検・相談しないケースも少なくありません。特に、ワイパーやタイヤ、ブレーキ、バッテリー、ライト類などのメンテナンス項目は、走行環境や使用頻度によって劣化の進み方が異なるため、ドライバー自身の意識や判断が安全性に関わることもあります。

また、車の年式や走行距離が増えるにつれて、修理やメンテナンスにかかる負担が大きくなり、乗り続けるか、整備するか、手放すかを考えるきっかけになる場合もあります。

そこでカーネクストでは、自家用車を所有し、月1回以上運転する20～69歳男女300名を対象に、車の不調サインを感じた際の対応や、つい放置しがちなメンテナンス項目、点検・整備に行くきっかけについて調査を実施しました。

■調査サマリー

・車の異音・振動・違和感などを感じた場合、「すぐに点検・相談する」と回答した人は48.33％。一方で、51.67％はすぐには点検・相談していないことがわかりました。

・「しばらく様子を見る」と回答した人は35.00％、「自分で調べて判断する」は9.33％となり、不調サインを感じても、まずは自己判断や様子見をする人が一定数いることが明らかになりました。

・つい放置しがちな車の不調やメンテナンス項目は、「ワイパーの劣化」が35.00％で最多となりました。次いで「車体のキズ・へこみ」が26.00％、「特に放置しがちなものはない」が24.67％と続きました。

・「オイル交換」は22.00％、「タイヤの減り・空気圧の低下」は21.67％となり、日常的な確認や定期的なメンテナンスが必要な項目も、後回しにされやすい傾向が見られました。

・点検・整備に行くきっかけとして最も多かったのは、「異音や違和感が続いたとき」で28.00％でした。次いで「警告灯がついたとき」が23.33％、「定期点検の案内が来たとき」が18.33％となりました。

・点検・整備のきっかけは、車検や定期点検のタイミングよりも、日常的に感じる異音や違和感、警告灯などの不調サインが上位となり、実際に異変を感じてから行動する人が多い傾向がうかがえます。

■車の異音・振動・違和感、約半数が「すぐに点検・相談しない」

今回の調査でまず明らかになったのは、車の異音・振動・違和感などの不調サインを感じても、すぐに点検・相談する人は約半数にとどまるという実態です。「すぐに点検・相談する」と回答した人は48.33％だった一方で、「しばらく様子を見る」は35.00％、「自分で調べて判断する」は9.33％となりました。

さらに、「家族・知人に相談する」は4.33％、「次の定期点検・車検まで待つ」は1.33％、「何もしないことが多い」は1.67％となり、合計すると51.67％が異音や違和感を感じてもすぐには点検・相談していないことがわかります。車の不調サインを感じた段階で専門家に相談する人がいる一方、まずは様子見や自己判断を選ぶ人も少なくないようです。

異音や振動、違和感は、部品の劣化や車両トラブルの初期サインである場合もあります。すぐに大きな故障につながるとは限らないものの、放置することで修理費用が増えたり、安全面への不安につながったりする可能性もあります。今回の結果からは、車を日常的に利用している人ほど、小さな違和感をどのタイミングで点検・相談につなげるかが重要であることがうかがえます。

■放置しがちな車の不調、最多は「ワイパーの劣化」35％

つい放置しがちな車の不調やメンテナンス項目について聞いたところ、最も多かったのは「ワイパーの劣化」で35.00％でした。次いで「車体のキズ・へこみ」が26.00％、「特に放置しがちなものはない」が24.67％、「オイル交換」が22.00％、「タイヤの減り・空気圧の低下」が21.67％と続きました。

ワイパーは雨天時の視界確保に欠かせない部品でありながら、エンジンやブレーキのように走行時の異音や大きな違和感として現れにくいため、交換や点検が後回しにされやすい項目だと考えられます。また、「車体のキズ・へこみ」も2位となっており、走行に直接支障がないと感じやすい不調や外観上のダメージは、すぐに対応されにくい傾向がうかがえます。

一方で、「オイル交換」や「タイヤの減り・空気圧の低下」など、車の性能や安全性に関わる項目も2割以上が放置しがちと回答しています。今回の結果からは、ドライバーが不調を認識していても、「まだ使える」「すぐには困らない」と判断し、対応を先延ばしにしているメンテナンス項目があることが見えてきました。

■点検・整備に行くきっかけ「異音や違和感が続いたとき」が最多

点検・整備に行くきっかけについて聞いたところ、最も多かったのは「異音や違和感が続いたとき」で28.00％でした。次いで「警告灯がついたとき」が23.33％、「定期点検の案内が来たとき」が18.33％、「車検のタイミング」が14.33％と続きました。

警告灯や車検、定期点検といった明確なタイミングよりも、日常的に運転する中で感じる異音や違和感の継続が、点検・整備に行く大きなきっかけになっていることがわかります。一方で、異音や違和感を感じた時点ですぐに点検・相談する人は約半数にとどまっており、実際には「違和感が続く」段階まで様子を見る人も一定数いると考えられます。

また、「車検のタイミング」や「定期点検の案内が来たとき」といった定期的な機会をきっかけにする人もいる一方で、「特に決めていない」と回答した人も10.67％いました。今回の結果からは、車の点検・整備が習慣化されている人がいる一方で、不調サインがはっきり表れるまで対応を先延ばしにする人もいることがうかがえます。

■調査概要

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

調査実施期間：2026年6月22日

調査対象：全国の自家用車を所有し、月1回以上運転する20～69歳男女

回答数：300名

■カーネクスト担当者コメント

今回の調査では、車の異音・振動・違和感などを感じても、約半数がすぐには点検・相談していないことがわかりました。また、放置しがちな不調としては「ワイパーの劣化」が最多となり、日常的に使う部品であっても、交換や点検のタイミングが後回しにされやすい傾向が見られます。

車の不調は、早めに点検・整備することで安心して乗り続けられる一方、年式や走行距離によっては修理費用が大きな負担になる場合もあります。異音や違和感、メンテナンス費用の増加をきっかけに、「このまま乗り続けるべきか」「手放すべきか」と迷われる方も少なくありません。

カーネクストでは、古い車や走行距離の長い車、故障している車なども含めて、さまざまな状態のお車の買取に対応しています。点検や修理だけでなく、車を手放すという選択肢も含めて、お客様が納得のいく判断をできるようサポートしてまいります。

■カーネクストについて

カーネクストは、インターネットで完結できる中古車のオンライン買取サービスです。実店舗を保有せず、アセットライトな運営を行うことで、店舗運営にかかるコストなどを抑え、利用者へ買取価格として還元するなど、独自性の高いサービスを展開しています。

URL：https://carnext.jp/

■ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

〈会社概要〉

会社名：ラグザス株式会社

代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

関連URL：https://carnext.jp/