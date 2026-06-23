「AIネイティブカンパニー」が、丸善丸の内本店 週間ベストセラー ビジネス（経営）部門 第1位を獲得

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、弊社の自社著書『AIネイティブカンパニー』（ダイヤモンド社刊）が、丸善丸の内本店 週間ベストセラーランキング“ビジネス（経営）”において、第1位を獲得しましたことをお知らせいたします（6月22日発表、集計期間：6月11日～6月17日）。

本書は、社員約100名のソースネクストが、“AIネイティブカンパニー”への全社変革をわずか半年で実行した全記録です。単なる成功のストーリーではなく、試行錯誤や想定外の壁も含めた“リアルな実践知”として、AI導入の推進担当者をはじめ、自社の変革を加速させたいすべての経営者・ビジネスパーソンに向けた組織変革の実践書です。

■本書の特色

書籍制作プロセス自体で、“AIネイティブ”を実証。わずか3日間で執筆

1.膨大な社内一次資料を読み込み、3日間で原稿を完成

本書は、変革の当事者である“息吹プロジェクト”とCHROが推進し、AIとの協働によって書き上げられました。戦略文書、議事録、AIガイドライン、そして全社員へのヒアリング記録など、半年間で蓄積された膨大な社内の一次資料をAIに読み込ませました。結果、構成案の設計から全章の執筆まで、従来の書籍制作では考えられない“わずか3日間”という驚異的なスピードで原稿を完成させています。

2.“思考8割・作業2割”を体現――文章はAIが書き、物語は人間が紡ぐ

重要なのは、AIにすべてを任せたわけではない点です。“どの資料を使い、どの順番で語り、どのようなメッセージを届けるか”という物語の設計や判断は、すべて人間が行ないました。これは、AIを“文章を書く道具”として使いこなし、人間は“人間にしかできない判断や意思決定”に集中するという、本書で提唱している“思考8割・作業2割”というAI時代の新しい働き方を、書籍の制作プロセス自体で実証した形となります。

購入者特典：AI活用事例サイトへの限定アクセスコードを封入

書籍には盛り込みきれなかった実践事例を、特設の“AI活用事例サイト”で公開。社員72名へのヒアリングから発掘された100にもおよぶ事例を、以下の4つのカテゴリで紹介しています。書籍内のQRコードからアクセスいただけます。

・定番のAI活用

・AIと付き合う7つの教訓

・AIツール別ユースケース

・職種別ユースケース

書籍概要

書籍名：「AIネイティブカンパニー」

価格：1,980円（税込）

発行日：2026年6月17日

著者：ソースネクスト 息吹プロジェクト

発行元：ダイヤモンド社

判型：四六判並製

ページ数：320ページ

ISBN：978-4-478-12474-1

詳細ページ：

ダイヤモンド社：https://www.diamond.co.jp/book/9784478124741.html

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4478124744/

ソースネクスト・サイト 発売記念特設ページ：https://www.sourcenext.com/contents/ai-native/

「AIネイティブカンパニー」発売に関するプレスリリース

https://sourcenext.co.jp/pressrelease_html/JS/2026/2026052801