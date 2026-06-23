【国富町町制70周年記念】宮崎牛を特別価格で販売する「国富町肉祭り」が7月4日(土)に開催決定！事前予約受付中！当日は宮崎県国富町出身″川越達也シェフ″来場＆宮崎牛ふるまいも実施！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）は、国富町が主催する「国富町町制70周年記念事業 第1弾 国富町肉祭り」において、物価高騰等の影響により和牛肉の需要が伸び悩むなか、宮崎牛の消費拡大および畜産農家支援を目的とした特別販売を実施いたします。
本イベントは、「令和8年度牛肉販売促進等支援緊急対策事業」を活用し、宮崎牛の需要喚起を図るとともに、生産者を応援する取り組みです。
当日は国富町産宮崎牛を使用した限定セットの販売に加え、宮崎県国富町出身の川越達也シェフによる宮崎牛のふるまい企画なども開催いたします。
【数量限定・事前予約受付中】
予約受付期間：2026年6月30日（火）まで
▶ ご予約ページ(https://miyachiku.net/orderthanks/)
●宮崎牛の消費拡大を通じて畜産農家を応援
近年の物価高騰等による消費者の生活防衛意識の高まりから、和牛肉の需要は依然として厳しい状況が続いています。
ミヤチクでは、生産者が丹精込めて育てた宮崎牛の魅力をより多くの方へ届けるため、行政や関係団体と連携し、消費拡大に向けた取り組みを推進しています。
今回の「国富町肉祭り」では、国富町産宮崎牛をお得に楽しんでいただける商品をご用意し、宮崎牛の美味しさを体感いただく機会を創出します。
国富町肉祭り 開催概要
■開催日時：2026年7月4日（土）11:00～15:00
■会場：国富町役場（宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800）
■主催：国富町
■共催：みやざき中央畜産物消費拡大推進協議会
JAみやざき宮崎中央地区本部
国富町肥育牛部会
イベント限定販売商品
A:宮崎牛満喫BOX 1.8kg
販売価格：10,000円（税込）／通常価格12,570円相当 ※約20％お得！
〈商品内容〉肩ロース焼肉300g/バラ焼肉300g/ウデorモモ焼肉300g/ウデorモモ焼きしゃぶ300g/小間切れ300g×2
＊予約特典：国富町商工会商品券500円券×2枚
B:宮崎牛味わいBOX 1.2kg
販売価格：7,000円（税込）／通常価格8,280円相当 ※約15％お得！
〈商品内容〉バラ焼肉300g/ウデorモモ焼肉300g/ウデorモモ焼きしゃぶ300g/小間切れ300g
C:宮崎牛お手軽BOX 900g 販売価格：５,000円（税込）
販売価格：5,000円（税込）／通常価格5,970円相当 ※約16％お得！
〈商品内容〉バラ焼肉300g/ウデorモモ焼きしゃぶ300g/小間切れ300g
●事前予約締切
予約締切：2026年6月30日（火）
※数量限定のため、予定数量に達し次第受付終了となります。
▶ご予約ページ(https://miyachiku.net/orderthanks/)
宮崎県国富町出身 川越達也シェフ来場！
イベント当日は、国富町出身の川越達也シェフが来場。
11時30分からは宮崎牛のふるまい企画を実施し、来場者へ宮崎牛の魅力を直接お届けします。
また、当日の様子はYouTube撮影も予定しております。
※ふるまいはなくなり次第終了となります。
イベント当日限定 全国送料無料
イベント当日に会場内特設ブースで発送手続きをされたお客様を対象に、全国送料無料でお届けいたします。
遠方にお住まいのご家族やご友人への贈り物としてもご利用いただけます。
⚠注意事項
・本商品のご購入には事前予約が必要です。
・お支払いは、現金/宮崎牛・宮崎県産黒牛消費券/ミヤチク商品券/みやざき応援券がご利用いただけます。
・本イベントはドライブスルー形式ではありません。
・イベント当日受付のみ送料無料となります。
・本商品は冷凍商品となります。
・予定数量に達し次第、申込期間内であっても、予約受付を締め切らせていただきます。
・ドメイン指定受信をされている方は「@miyachiku.jp」を受信できるよう設定してください。
ミヤチクはこれからも宮崎牛の魅力発信と消費拡大を通じて、生産者と消費者をつなぐ取り組みを推進してまいります。
◆お問い合わせ
(株)ミヤチク加工販売課
TEL：0120-3819-86（月～土 9:00～17:00）※日・祝日は除く
Mail：contact@miyachiku.jp
お問い合わせフォーム：https://miyachiku.net/contact/
※メールは24時間受け付けておりますが、営業時間内に順次対応いたします。
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
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