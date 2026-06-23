手づくりごはんブランド「ココグルメ」が7周年。感謝を込めて「ココグルメ7周年記念BOX」を数量限定で発売

株式会社バイオフィリア

株式会社バイオフィリア（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩橋洸太）が展開する、フレッシュペットフード（※1）4年連続売上No.1（※2）の愛犬用手作りごはんブランド「CoCo Gourmet（以下：ココグルメ）」が、2019年6月22日の販売開始から7周年を迎えました。

ここまで歩んでこられたのは、大切な家族の毎日の食事にココグルメを選んでくださった飼い主の皆さま、そしてココグルメを楽しんでくれているたくさんのワンちゃんのおかげです。感謝の気持ちを込め、「ココグルメ7周年記念BOX」を数量限定で発売します。

※1 ドライ加工、レトルト加工をしていない主食タイプのフード

※2 TPCマーケティングリサーチ株式会社による、ネット通販を主とする企業を対象とした、2022年度～2025年度の売上高調査

特設サイト :https://coco-gourmet.com/cart/forms/202606_7thaniv

7周年の感謝のことば

ココグルメは2019年6月の販売開始から7年間、日本全国のたくさんのワンちゃんと飼い主さまの大切な毎日に食を通じて寄り添ってまいりました。改めて、大切な家族である愛犬の毎日の食事にココグルメを選んでくださった飼い主の皆さま、そしてココグルメを楽しんでくれるワンちゃんたちへ、心より感謝をいたします。

そんなココグルメを支えてくださる飼い主の皆さまとワンちゃんたちへ、日頃の感謝の気持ちをかたちにしたいという想いから、愛犬が喜ぶおやつや、今回しか手に入らない限定グッズ、お楽しみのシークレットアイテムを集めた特別な記念BOXをご用意しました。

愛犬との毎日を、もっと笑顔あふれるものに--そんな願いを込めた記念ボックスをお楽しみいただけますと幸いです。

「ココグルメ7周年記念BOX」について

●7周年記念オリジナル米粉クッキー

人が食べられる品質の食材だけを使用した、ワンちゃん用オリジナルの米粉クッキー。

デザインは、いつも私たちにたくさんの笑顔としあわせを運んでくれる愛犬たちを連想する肉球型と骨型、そしてココグルメから皆さまへ 日頃の感謝の気持ちを込めたハート型です。

※ひとつひとつ手づくりのため大きさや焼き色にバラつきが生じることがあります。

※予約商品はお届けまでお時間をいただくこと、また自然の食材を使用していることから、お届け時の原材料がページ掲載の内容から一部変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※丁寧に梱包して発送しておりますが、割れやすい商品のため、どうしても割れや欠けが生じてしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

●ココグルメ・ピューレ

ココグルメの哲学でつくられたピューレタイプのおやつ。健康維持に配慮した（※3）オールインワンケアピューレです。チキン味とまぐろ味を各2本ずつセットにしてお届けします。

※3 口腔・関節・腸内環境・免疫の健康維持に配慮

●ココグルメ・レトルト

ココグルメの美味しさはそのままに、お出かけにも便利な常温タイプ。新しく仲間入りしたメニュー「ビーフ＆スイートポテト」、レシピがリニューアルしてより美味しくなった「フィッシュ＆パンプキン」からお選びいただけます。

●折りたためるオリジナルフードボウル

お出かけ先でも大活躍する折りたたみフードボウルを、ご好評につき再販します。

※電子レンジ、冷凍庫、食洗機には使用しないでください。

●BENNYS アニマルベベラテックストイ(doggy）

韓国発のペット用品ブランド「BENNYS」の大人気アニマルシリーズ、音の鳴るかわいいおもちゃです。

●シークレットステッカー

7周年描き下ろしイラスト限定デザインのココちゃんステッカー。どんなデザインかは開けてのお楽しみです。

商品概要

商品名：ココグルメ 7周年記念BOX

価格：\4,990（税込・送料無料）

セット内容全6種

・オリジナル米粉クッキー／5枚入り

・ココグルメ・ピューレ／4本セット（1本10g、チキン味・まぐろ味各2本入り）

・ココグルメ・レトルト／50g 1袋（ビーフまたはフィッシュから1種類を選択可）

・オリジナルフードボウル／1個

・ワンちゃん用おもちゃ／1個

・シークレットステッカー／1枚

予約期間：2026年6月22日（月）～ ※なくなり次第終了

配送開始：2026年8月下旬～9月上旬ごろより順次発送予定

販売サイト：https://coco-gourmet.com/cart/forms/202606_7thaniv

手づくりごはん（フレッシュペットフード）とは

ワンちゃん向け手作りごはんブランド「ココグルメ」、ネコちゃん向け手作りごはんブランド「ミャオグルメ」は、従来のペットフードの概念に捉われず、ヒューマングレードの新鮮な肉・魚・野菜のみを使用し、無添加（※4）で食材本来の美味しさや栄養価がそのまま摂れる調理方法で嗜好性を高めた、新ジャンルの冷凍タイプのごはんです。調理・配送・保管など、お客様にお届けするまで全ての工程が人の食品同等基準で管理され、定期配送で愛犬と過ごすご自宅へ大切にお届けしています。

フレッシュペットフード（※1）4年連続売上No.1（※2）、会員愛犬数40万頭超（※5）のココグルメシリーズでは、冷凍タイプ、トッピングに便利な小分けタイプ、常温で保管ができるレトルトタイプ、特定の持病のあるワンちゃんも獣医師の指導のもと食べていただける療法食タイプ、おやつとして使えるピューレタイプなど、多様なラインナップを展開しています。また、ネコちゃん向けのミャオグルメシリーズでは、冷凍タイプやレトルトタイプのごはんをはじめ、おやつも素材・製法からこだわる飼い主さまのため、天然由来の食材を使用し、食塩不使用で毛玉ケアや腸内細菌環境に配慮したピューレ「にゃっち」も発売しています。

※4 酸化防止剤・発色剤・pH調整剤・保存料・着色料・香料・調味料不使用

※5 2025年10月時点

社会課題への貢献

どうぶつ愛護に関するCSRプロジェクト「わににゃる」を立ち上げ、飼い主さま参加型の取り組みを行っています。

「食べられなくなった」などの理由で会員さまの手元に残った当社商品を回収し保護犬猫へ届ける取り組みや、利益の一部を保護犬猫のごはんとして寄付することで、会員さまにとっても購入するだけで保護どうぶつ支援につながります。

これまで約7万袋（約3000万円相当）のココグルメ・ミャオグルメの寄付や、活動資金の支援を行っています。これからも40万頭のワンちゃん、ネコちゃんの飼い主さまとともにサステナブルな社会を目指し貢献活動を推進してまいります。

▼ココグルメブランドサイト https://coco-gourmet.com/

▼ミャオグルメブランドサイト https://miao-gourmet.com/

▼CSR「わににゃる」サイト https://biophilia.co.jp/sustainability

株式会社バイオフィリアについて

「ともに、しあわせになろう。」をビジョンに掲げ、「すべてのどうぶつのいのちの尊厳が守られる新しい歴史をつくる」ことをミッションとする、ペットウェルビーイング企業です。

私たちのものづくりは、愛犬愛猫に『食べる喜びと健やかな日々』を届けることが家族みんなの幸せにつながると信じ、その『幸せの循環』をすべてのご家庭にお届けすることを目指しています。そのために、日々の愛犬愛猫の食の選択肢を広げ、共に育んでいく、あなたと家族の食のパートナーであり続けます。

愛犬愛猫をオフィスに同伴できる福利厚生制度「わんダフル・ワーキング」や、保護どうぶつへの寄付活動などを行うアニマルウェルフェア（どうぶつ福祉）プロジェクト「わににゃる」などの企業活動を通じて、どうぶつが、けっしていのちをないがしろにされることなく、一生愛され、しあわせになれる世界を目指しています。

会社概要

・会社名：株式会社バイオフィリア

・所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7-30フロンティアグラン西新宿201

・代表者：岩橋洸太

・資本金：70,000,000円