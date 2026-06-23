プロモツール、アロマスプレー累計5万本突破！

プロモツール株式会社

あらゆる香りを科学し、デザインするセントテクノロジーカンパニー、プロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役社長CEO：緒方健介、以下：当社）は、当社が開発するOEMアロマスプレーの累計販売本数が5万本を突破したことをお知らせします。空間演出で使用した香りを、そのまま来訪者や顧客が持ち帰れる「香りの体験グッズ」として展開できる点が評価され、幅広い企業で採用が進んでいます。

展示会で流す香りも“持ち帰る”という新たなマーケティング手法

プロモツールのOEMサービスを見る :https://www.promotool.jp/aroma_business/oem/

近年、ブランディングやマーケティング戦略においては、機能価値だけでなく、体験を通じて生まれる感情や記憶といった「体験価値（CX）」が重視されるようになっています。 当社が空間演出を担当する高級ホテルや企業では、この体験価値の一環として、アロマスプレーを活用したブランド体験の拡張が進んでいます。特に展示会やイベントでは、会場で体験した香りを自宅やオフィスでそのまま再現できることから、「記憶に残るノベルティ」としての採用が拡大。さらに、グッズとしても取り扱いやすい点が評価され、空間芳香とアロマスプレーを同時に発注いただくケースが増加しました。 こうした需要の高まりが、今回の累計5万本突破につながっています。

香りの専門企業だからこそ実現できる一貫体制

当社は、香りの開発からアロマスプレーをはじめとしたOEM香りグッズ製造までを一貫して行う、国内でも数少ない企業です。調香師による香り設計、香料の安全性管理、製造、品質管理までをワンストップで提供できる体制により、ブランドの世界観を忠実に再現した香りづくりを可能にしています。

展示会配布品やホテル物販など、数千～数万本規模の案件にも対応できるOEM体制を構築してきました。国内グループ会社による安定した製造ライン、大量生産でも品質を均一に保つ体制、希望納期に対応できるスケジュール設計により、多様な用途に応じた生産を可能にしています。さらに、限定生産や特別企画など柔軟なオーダーにも対応しており、以下のようなケースでもご相談いただけます。

- 初めて香りを導入する- 季節限定・イベント限定の香りを展開したい- テストマーケティングとして香りを試したい

香りの企画・調香・試作・デザイン・製造までを一貫して提供する当社のOEMサービスは、企業独自のブランドストーリーを香りで表現する手段として注目が高まっています。空間芳香で使用している香りをそのままスプレー化することはもちろん、目的やターゲットに合わせたオリジナル香りの開発にも対応し、企業のブランド体験をより豊かなものにします。

※当社が開発する香りはIFRA（国際香粧品香料協会）/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の厳格な基準と規制に基づく、安全性の高い香料を使用しています。

導入実績（代表例）

Air / Travel：JAL（日本航空）

Luxury Hotel：グランドニッコー東京 台場、グランドニッコー東京ベイ 舞浜、ラフォーレ箱根強羅

Public / Local：さいたま市

Exhibition: アートアクアリウム展

その他の導入実績を見る :https://www.promotool.jp/case_study/

テクノロジー×サイエンス×アート―香りの企画から製造までワンストップで提供

当社は、香りによる空間演出から関連グッズ開発までワンストップで提案できる体制を強みとしています。

テクノロジー

日本有数の香り技術研究所を保有し、理系出身者を中心とした高度な調香師チームが在籍

サイエンス

ガスクロマトグラフィーなど先端分析設備により、香料の安全性・再現性・持続性を徹底管理

アート

理系女性調香師がチームの半数を占め、多摩美術大学出身デザイナーとともにグッズ・パッケージまで一貫デザイン

これにより、ブランドの世界観を香りとデザインで立体的に表現し、企業・施設のブランディングをトータルで支援しています。

豊富な香料と確かな安全性

OEMグッズお問い合わせ :https://www.promotool.jp/contact/- 約4,000種類の香料（天然・合成）を独自技術で活用- 市場トレンドや施設の世界観に応じたオリジナルの香り・フレグランスの開発が可能- IFRA/RIFMの厳格な基準に沿った安全性の高い香料を使用

当社の『香り技術研究所』の調香チームが、香りの選定から製品化まで一貫して担当することで、高品質・安全・再現性に優れたOEM製品を提供しています。

プロモツールグループの製品開発実績

香水、ハンドクリーム、リードディフューザー、アロマスプレー、アロマ除菌スプレー、ファブリックミスト、キャンドル、石鹸、シャンプー、トリートメント、ヘアオイル、ボディオイル、ハンドソープ、ヘアフレグランスなどなど、幅広い香料・香りグッズを提供。

香水からヘアケア、ライフスタイル雑貨まで。セントテクノロジーを応用し、多種多様なカテゴリーでの製品化を実現。

今後の展望

香りグッズのニーズ拡大を受け、今後はホテル・展示会・商業施設を中心に、空間芳香と香りグッズを組み合わせた「香りによるブランド体験ソリューション」を拡大し、企業と生活者をつなぐ新たな顧客体験の創出を目指します。企業のブランド価値向上に寄与する“香りのトータルパートナー”としての役割を強化してまいります。そして、香り文化の発展とマーケティング領域へ貢献しながら企業と生活者をつなぐ新しい価値体験を創出していきます。

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3 ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水‧化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/