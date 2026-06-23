東洋医学を「知っている」から「使える」へ。成竹鍼灸整骨院グループ、公式YouTubeチャンネルを開設

LSD company株式会社

「東洋医学を“知っている”から“使える”へ。」をコンセプトに、成竹鍼灸整骨院グループを運営する、LSD company 株式会社(本社：東京都江東区、代表：竹中浩)は、未来の鍼灸業界を担う学生や若手鍼灸師の技術向上とキャリア支援を目的として、公式YouTubeチャンネル「使える鍼灸 成竹(URL：https://www.youtube.com/@seichiku-shinkyu(https://www.youtube.com/@seichiku-shinkyu))」を開設いたしました。本チャンネルでは、現在オフラインで開催している「成竹・鍼灸学生勉強会」で行われている講義や実技をアーカイブ配信し、現場で培われた実践的な知識や技術を、地域や時間の制約を超えて全国の鍼灸学生・若手鍼灸師へ届けてまいります。

■YouTubeチャンネル開設の背景

未来の鍼灸師が抱える課題を解決し、「臨床で使える力」を育む

鍼灸学校の教科書だけでは体系化しにくい「現場で本当に活きる選穴(ツボ選び)の根拠」や、患者様への「伝わる説明力」の習得は、未来の鍼灸師にとって大きな課題となっています。成竹鍼灸整骨院グループでは、古典を守りながらも現代医学の視点を取り入れた独自の臨床スタイルを実践してきました。本勉強会は、これからの鍼灸界を担う学生たちに、現場のリアルな視点と確かなお灸の技術を直接還元することを目的としています。

当グループが培ってきた「知っている(知識)」を「使える(臨床技術)」へと変えるノウハウを、より多くの人へ届けたいという想いから、このたび公式YouTubeチャンネルを開設いたしました。教科書だけでは学びきれない実践力を、映像を通じて視覚的かつ分かりやすく発信してまいります。

▶最新動画(6/23時点)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6Lm-7_YjhZA ]

■今後の展望

毎月開催の勉強会と動画配信を通じて、業界全体の技術向上へ

成竹鍼灸整骨院グループでは、今後も鍼灸学生向け無料勉強会を毎月継続的に開催するとともに、その内容をYouTubeで発信してまいります。

オンラインとオフラインを組み合わせた学びの場を提供することで、全国の鍼灸学生や若手鍼灸師の「知りたい」「成長したい」という意欲に応え、鍼灸業界全体の技術向上と活性化に貢献してまいります。

■チャンネル概要

・チャンネル名：使える鍼灸 成竹

・URL：https://www.youtube.com/@seichiku-shinkyu

・出演者：植田祐司（成竹鍼灸整骨院グループ 東砂院）

・更新頻度：毎週月曜 20:00 に最新動画を公開教科書では学べない、現場で本当に使える鍼灸を発信。

■採用に関するお問い合わせ・勉強会のご案内はこちら

- 公式LINE：https://lin.ee/9v0N0e7- 採用ページ：https://www.seichiku.com/recruit/

【店舗情報】

成竹鍼灸整骨院(本院)

住所：東京都江東区南砂3-8-3

TEL：03-3699-6213

成竹東砂鍼灸整骨院

住所：東京都江東区東砂6-13-6

TEL：03-3644-6789

成竹塩浜鍼灸整骨院

住所：東京都江東区塩浜2-11-19

TEL：03-5857-4123

＜成竹鍼灸整骨院グループ公式サイト＞

https://www.seichiku.com/

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/seichikuseikotuin/?hl=ja

【会社概要】

社名：LSD company 株式会社

設立：2009年1月

本社：東京都江東区東雲1丁目9番50-4209号

代表者：竹中浩

事業内容：鍼灸整骨院の運営

URL： https://www.seichiku.com/