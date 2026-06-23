【エステー】6月開業のパソナグループ滞在型未病リトリート施設『THE PASONA natureverse retreat』にオリジナルフレグランスを提供

エステー株式会社

エステー株式会社（以下、エステー）は、株式会社パソナグループ（本社：東京都千代田区／代表取締役会長 CEO：若本博隆 以下、パソナグループ）が兵庫県淡路島にて2026年6月23日にグランドオープンする滞在型未病リトリート施設『THE PASONA natureverse retreat』（運営：株式会社Pasona Resort）の空間ブランディングの一環として、施設の世界観を香りで表現した「THE PASONA シグネチャーフレグランス」を創香しました。

THE PASONA natureverse retreat

このオリジナルフレグランスを活用し、同施設内の3エリアにディフューザーを設置。香りによる空間演出を通じて、施設の世界観を表現するとともに、より上質で心地よいウェルネス空間を提供します。

創香においては、エステー100%子会社の株式会社コードミーの技術を活用しています。

この『THE PASONA natureverse retreat』での香りの取り組みは、2025年8月にエステーとパソナグループが締結した、新たなウェルネス事業の創出を目指す「ウェルネス事業共創プロジェクト」の推進および包括業務提携に関する基本合意書に基づくものです。

■THE PASONA natureverse retreat

パソナグループが提唱する「未病リトリート」とは、食・運動・睡眠を通じて心身のバランスを整え、健康寿命の延伸を目指す考え方です。『THE PASONA natureverse retreat』では、淡路島の豊かな自然環境の中で、こころ・からだ・きずなを育むウェルビーイング体験を提供。

ハウスキーピングや専用エスコートに加え、医療サポート体制も整備し、長期滞在でも安心して過ごせる環境を備えた “新しい別荘のかたち”を提案する滞在型未病リトリート施設です。

■THE PASONA シグネチャーフレグランス

「THE PASONA シグネチャーフレグランス」は、関西万博におけるパソナグループパビリオン「PASONA NATUREVERSE」のコンセプトである、人間が自然の恵みによって生かされていることへの感謝（＝いのち、ありがとう）を香りで表現したオリジナルフレグランスです。

香りのコンセプト設計にあたっては、“いのちへの畏敬”や“つながりと感謝”など、「PASONA NATUREVERSE」実施に際してパソナグループ社員から募集した言葉や、施設に込められた想いをもとに、AI解析を活用して香りのコンセプトを設計・調香しました。

香りは「命の螺旋」と「瀬戸内の凪」の2種類で、100％天然精油のみを使用したオリジナルアロマです。また、これらの香りには、北海道トドマツの間伐材から抽出したエステー独自の機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト」を配合しています。森林整備の過程で発生する未利用の枝葉を有効活用したサステナブルな成分です。

「命の螺旋」Citrus-Woodyの香り

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「命の螺旋」は、“いのちありがとう”という言葉に込められた生命への感謝と温もりをイメージしたCitrus-Woody(シトラス-ウッディ)の香りです。

国産柚子と国産ヒノキをベースに、スイートオレンジやトドマツなどをブレンドし、瑞々しさと温かみを兼ね備えた香りに仕上げました。人と人とのつながりや生命への感謝を感じさせる、やさしく包み込むような印象を表現しています。

この「命の螺旋」の香りは、2階にあるレセプションスペースとセレクトショップ「135°」の2カ所の空間を演出します。

「瀬戸内の凪」Aquatic-Greenの香り

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「瀬戸内の凪」は、淡路島の穏やかな瀬戸内海とタラソテラピー（海洋療法）がもたらす海の恵みをイメージしたAquatic-Green(アクアティック-グリーン)の香りです。

ベルガモットやペパーミントの爽やかな香りに、国産ヒノキやゼラニウム、トドマツなどを調和させ清涼感と温もりを兼ね備えた香りに仕上げました。

波音に包まれながら心身がほどけていくような、海の安らぎと凪の静謐を表現しています。

この「瀬戸内の凪」の香りは、タラソテラピー（海洋療法）などを提供するタラソスパの待合室にて空間を演出します。

業務用アロマディフューザー

各エリアに合わせて調香したこれらの香りを、業務用アロマディフューザーで空間に噴霧し、『THE PASONA natureverse retreat』の世界観を香りで表現します。香りによる空間ブランディングを通じて、施設の魅力やコンセプトを五感で感じられる、上質で心地よい滞在空間を演出します。

ウェルネス分野における共創を推進

エステーでは、成長テーマの一つとして“かおり×ウェルネス”を掲げており、このテーマの下に「かおり」による健康経営支援を推進し、ウェルネス領域における、社会課題の解決や企業や地域との共創を目指しています。

こうした方針に基づき、新たな事業領域として注力するウェルネス分野において、パソナグループとの高い親和性を活かし、「かおり」を軸としたウェルネス事業の創出を目指す包括業務提携に向けた基本合意書を締結いたしました。

今後も両社の強みを活かしながら、心身の健康とウェルネスの実現に向けた取り組みを推進してまいります。

「THE PASONA natureverse retreat」概要

開業：2026年6月23日(火)

所在地：兵庫県淡路市岩屋2942-39

ホームページ：https://thepasona.com/

株式会社パソナグループ 会社概要

代表者：代表取締役会長CEO若本博隆

資本金：50億円

所在地：東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング14階

事業内容：BPOソリューション（委託・請負）、エキスパートソリューション（人材派遣）、

キャリアソリューション（人材紹介、再就職支援）、グローバルソリューション（海外人材サービス）、ライフソリューション（子育て支援事業・教育事業、介護事業、ライフサポート事業）、地方創生・観光ソリューション