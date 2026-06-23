CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”がインドをテーマに音楽業界関係者向けセミナーをJETROと共催

一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会

一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）と TOYOTA GROUP が、本質的な日本音楽産業のグローバル化と持続的な成長を支援・推進する共創プロジェクトとして立ち上げた「MUSIC WAY PROJECT」。その一環として、音楽業界関係者向けの公開セミナー「Professional Seminar Flagship Series 1st Edition（インド編）」がMUSIC AWARDS JAPAN WEEKの一環として東京で開催された。

【イベント開催概要】

今回は「東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）」のプログラムに含まれる形で実施され、4名の識者がインド音楽市場の現状や、日本アーティストが進出する際の留意点について語った。

・名称：CEIPA × TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT” Professional Seminar

Flagship Series 1st Edition（インド編） Supported by JETRO

・開催日時：2026年6月11日

・会場：東京国際ミュージック・マーケット（TIMM）

・出演者：川崎宏希 氏（JETRO）

ジェニカ・カルラ 氏（JETRO）

ラムプラサード・スンダ 氏(YouTube India）

ドリスティ・バティジャ 氏（Universal Music India）

・主催：CEIPA x TOYOTA GROUP “MUSIC WAY PROJECT”

・共催：日本貿易振興機構（JETRO）

【事後レポート】

■ 平均年齢28歳・圧倒的な若さを誇るインド市場へ。識者4名が語る日本の音楽が「愛される」ための実践的アプローチ

川崎宏希氏（日本貿易振興機構（JETRO）ニューデリー事務所 シニア‧ディレクター）、ジェニカ‧カルラ氏（日本貿易振興機構（JETRO）ニューデリー事務所 アシスタント‧ディレクター）

第1部では、JETRO、YouTube India、Universal Music Indiaの各代表者が登壇した。JETROの川崎宏希氏は、平均年齢約28歳というインドを「圧倒的な若さを誇る収益性の高い市場」と定義し、今後は現地企業との“共創”が不可欠だと提言。同機構のジェニカ・カルラ氏は、安価な通信環境によるモバイルファーストの浸透と、昨今の日本アニメ人気を背景に、日本の音楽がインドで「愛される」段階へと進化していると解説した。

ラムプラサード・スンダー氏（YouTube 音楽パートナーシップ アーティスト＆レーベル リレーション責任者）

ドリスティ・バティジャ氏（Lead - Merchandise & Fan Engagement at Universal Music India）

YouTube Indiaのラムプラサード・スンダー氏は、伝統文化と現代の消費スタイルが融合する市場特性を説明。藤井風の成功をモデルケースに挙げ、現地の精神文化との共鳴や長期的なプレゼンス確立の重要性を指摘した。また、Universal Music Indiaのドリスティ・バティジャ氏も、当初から計画されたローカライズの必須性を強調。現地の文化に自然体で参加し、信頼を築く姿勢が求められると総括した。

第2部パネルディスカッションの様子、モデレーターは大木貴之氏（日本コロムビア グローバルビジネス部 部長）

第2部のパネルディスカッションでは、多様で複雑なインド市場に対する実践的なアプローチが議論された。スンダー氏とバティジャ氏は、最初から大きな成功を狙うのではなく、小規模なコラボレーションやクラブ公演を通じて着実に足跡を残し、「少数の熱狂的なファン」から育てていく重要性を説いた。

また、TikTokが使用できないなどの独自環境に対応するため、特定プラットフォームに依存しない柔軟な姿勢が求められる。同時に、急速に成長する地方都市に注目しつつも、宗教や政治といった極めて繊細な領域への配慮と、現代の多様なインドをリスペクトする姿勢が不可欠であるとカルラ氏は強調した。

J-POPがインド市場の壁を打ち破るヒントとして挙げられたのが、楽曲への「普遍的な物語」の組み込みと、インド人クリエイターとの「協力」である。最後に登壇者たちは、「インドは膨大なクリエイターと熱量あふれるファンが共存する拠点である」と見解を一致させ、日本のアーティストが実際に現地へ足を運び、そのエネルギーを直接体感することこそが市場攻略の最短ルートであると締めくくった。

All Photo credit: (c) TIMM2026