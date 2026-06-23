顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」に出展

株式会社 Channel Corporation

グローバルで23万社超に導入されている顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」を展開する株式会社Channel Corporation（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：崔 在鎔、以下「チャネルトーク」）は、日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」（会期：2026年7月1日～3日、会場：京都市勧業館「みやこめっせ」ほか）にブースを出展することをお知らせいたします。

会期中は、チャネルトークを活用して顧客との向き合いを大切にしているブランドの景品が当たる抽選会と、AIエージェント「ALF」を活用した“IVS完全攻略AIガイド”を体験いただけるデモを実施いたします。

株式会社Channel Corporationブース場所：京都みやこめっせ 3F Hall-3 S-1

■ 出展の背景・目的

チャネルトークは「企業と顧客の間のコミュニケーションの問題を解決する」をミッションに掲げ、AIチャットやAI電話、顧客理解のためのCRM機能など、コミュニケーションに必要な機能を搭載した顧客理解のためのAIエージェントを提供しています。EC（小売）・BtoB SaaS、行政などの顧客対応の領域で活用され、現在グローバルで23万社超に導入されています。

2024年11月に正式リリースしたAIエージェント「ALF」は、よくある質問対応から注文キャンセル・配送先変更といった業務の自動化までを担い、導入企業では顧客からの問い合わせの多くをオペレーターの接続なしに解決する成果を生み出しています。2025年1月には、既存投資家であるボンエンジェルスベンチャーパートナーズをリード投資家とする総額11億円の資金調達を実施し、累計調達額は51億円となりました。同年11月にはALFを大幅にアップデートした「ALF v2」の提供を開始するなど、AIによる顧客対応・業務自動化の領域で開発を加速させています。

IVSは、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが一堂に会する日本最大規模のスタートアップカンファレンスです。2026年のテーマは「Japan is Back」。日本のスタートアップが再び世界の舞台で存在感を示すというこの理念は、AIを軸とした時代にふさわしい顧客コミュニケーションを国内外に広げ、企業の持続的な成長を支えるというチャネルトークのビジョンと深く重なります。

少子高齢化による働き手の減少が進むなか、限られたリソースで顧客一人ひとりと向き合い、ファンを増やしていくことは、業種・規模を問わずあらゆる事業者にとって重要なテーマです。AIを活用しながらも「人にしかできない顧客向き合い」に時間を注げる環境づくりに挑むスタートアップが数多く集うIVSは、チャネルトークが目指す顧客中心の文化を発信する絶好の機会と考え、本年の出展を決定いたしました。

■ 顧客向き合いを大切にするブランドの景品が当たる抽選会

ブースでは、チャネルトークを活用して日々顧客と向き合っているブランドの景品が当選する抽選会を実施します。

「問い合わせ対応」を超えて、顧客を感動させ熱狂的なファンを育てる、そんな顧客向き合いを実践するブランドの商品・サービスを景品としてご用意。来場者の皆さまには、楽しみながら“顧客中心の文化”を体現する各ブランドの魅力に触れていただけます。優れた顧客体験が、いかにブランドへの愛着とビジネスの成長につながるのかを、景品を通じて体感いただける企画です。

■ AIエージェント「ALF」活用した “IVS完全攻略AIガイド”デモのご案内

チャネルトークのAIエージェント「ALF」を活用し、来場者がIVS2026を最大限に楽しむためのナビゲーター“IVS2026 完全攻略AIエージェント”を体験いただけるデモをご案内します。

セッションのタイムテーブル、ブースやサイドイベントの情報、京都のおすすめスポットまで、会場で生まれる「これ、どこで聞けばいい？」という疑問に、ALFが自然な言葉でその場で回答します。事前に登録したドキュメントをもとに正確な回答を生成するALFの仕組みを、IVSという身近なテーマを通じて体験いただくことで、自社のカスタマーサポートにAIエージェントを導入した際のイメージを具体的に掴んでいただけます。

「AIに顧客対応を任せて大丈夫だろうか」という不安に応えるべく、チャネルトーク自身がCXチームでALFを活用し、問い合わせ対応の効率化を実現してきた知見もあわせてご紹介します。

■ 株式会社Channel Corporation 代表取締役CEO 崔 在鎔 コメント

日常のコミュニケーションがチャットへと置き換わり、AIが顧客対応の一翼を担う時代になりました。だからこそ、企業が顧客一人ひとりと真摯に向き合い、感動を届けることの価値はますます高まっていると感じています。

IVSには、テクノロジーで世の中をより良くしようと挑戦する仲間が全国から集まります。私たちはブースを通じて、AIを賢く活用しながらも「人にしかできない顧客向き合い」に時間を注ぐ、そんな顧客中心の文化の魅力をお伝えしたいと考えています。抽選会やAIガイドのデモを入り口に、多くの皆さまとお話しできることを楽しみにしています。

■ IVS2026 の概要について

IVSは、2007年に始まった日本最大級のスタートアップカンファレンスです。起業家、投資家、事業会社、行政、学生など立場の異なる人々が、新規事業創出を軸に集まります。2023年からは京都を拠点に規模を1万人超へと拡大し、スタートアップエコシステム全体のプラットフォームへと成長してきました。セッションステージや約300社が集うスタートアップマーケット、登竜門「IVS LAUNCHPAD」などを通じて、計画された出会いと予期せぬ出会いの両方を生み出します。2026年は「Japan is Back」を掲げ、日本の次なる姿を世界とともに描きます。

正式名称：IVS2026

テーマ：Japan is Back

日程：2026年7月1日（水）～7月3日（金）

場所：京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 ほか（完全招待制「IVS CORE」エリア：ホテルオークラ京都）

主催：IVS KYOTO実行委員会（Headline Japan / 京都府 / 京都市）

公式サイト：https://www.ivs.events/

顧客理解のためのAIエージェント「チャネルトーク」とは

「チャネルトーク」は、AIチャットやAI電話、顧客理解のためのCRM機能など、コミュニケーションに必要な機能を搭載したAI顧客コミュニケーションツールです。EC（小売）・BtoB SaaS、行政などの顧客対応の領域で活用されており、グローバルで23万社超に導入されています。

サービスURL：https://channel.io/ja

Channel Corporation採用情報

株式会社Channel CorporationはAIを使って生産性を高め、限られた時間を人らしい仕事、本質的な顧客課題を解決することに注力する組織にしたいと思っています。そんな状況下にてチャレンジしたい方を積極的に募集しています！

https://channel.io/ja/careers

株式会社 Channel Corporation

「企業と顧客の間のコミュニケーションの問題を解決する」をミッションに掲げ、AIコミュニケーションツール「チャネルトーク」を提供しています。現在は、日本（東京）、韓国（ソウル）、アメリカ（シカゴ）にオフィスを構え、グローバルに事業を展開しています。

会社名：株式会社 Channel Corporation

住所：東京都千代田区麹町2-3-2 半蔵門PREX North 13F

代表取締役CEO：崔 在鎔

設立：2014年1月10日

URL：https://channel.io/ja/team