珊瑚プラットフォームズ、中小企業向け確定給付企業年金(DB)導入支援サービスを開始

株式会社珊瑚プラットフォームズ

株式会社珊瑚プラットフォームズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小熊 賢）は、2026年7月1日より「中小企業向け確定給付企業年金(DB)導入支援サービス」の提供を開始いたします。

本サービスは、企業年金制度の導入を検討する中小企業に対し、制度導入に関するコンサルティング、総合型DB基金※の紹介、基金との調整、導入支援、就業規則改定支援までをワンストップで提供するものです。

※人的・資本的関係のない複数の企業によって設立・運営される企業年金基金を総合型企業年金基金といいます。

■ サービス開始の背景

中小企業向け確定給付企業年金(DB)導入支援サービスの概要

近年、中小企業を取り巻く人材確保の環境は厳しさを増しており、賃金だけでなく福利厚生の充実が企業の競争力を左右する時代となっています。

その一方で、厚生労働省の調査※からは、中小企業の約7割～8割が企業年金制度を導入していない実態が明らかになっています。

（※厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」より）

従業員規模別の企業年金導入状況

企業年金制度は、従業員の老後資産形成を支援する重要な福利厚生制度ですが、

・自社で導入できるのか分からない

・どのような制度にすればよいのか分からない

・制度設計や制度導入の負担が大きい

といった理由から導入に踏み切れない企業も少なくありません。

一方、中小企業の企業年金制度の受け皿の一つである総合型DB基金においては、加入者数の減少が大きな課題であるものの、運営のリソース不足により、加入事業所拡大に向けた取り組みを十分に実施できないケースがあります。

こうした状況を踏まえ、当社は中小企業と総合型DB基金をつなぐ役割を担い、中小企業における企業年金制度の普及促進を目的として、本サービスの提供を開始いたします。

■ サービス概要

当社は複数の総合型DB基金と連携・協議を進めており、中小企業個社ごとの状況やニーズに応じた導入支援を行います。

【本サービスの提供対象】

原則として全国の中小企業を対象とします（加入可否は各基金の加入要件によります）。

【主なサービス内容】

・企業年金制度の導入に関するコンサルティング

・総合型DB基金の紹介

・総合型DB基金との各種調整支援

・企業年金制度の導入に伴う実務支援

・就業規則等の改定支援

【サービス提供価格】

原則無料（以下を除きます）

・就業規則等の改定支援については、個別見積りの上、対応いたします。

・サービス契約締結後の、サービス提供に伴う交通費等については、実費をご負担いただきます。

■ 珊瑚プラットフォームズの取り組み

当社は「年金から日本を明るくする」をミッションとして掲げ、企業年金分野に特化したコンサルティング、人材支援、情報発信を行っています。

これまで、

・企業年金の専門人材・実務人材サービス

・退職金・企業年金制度の導入・移行支援サービス

・企業年金制度のホームページ提供サービス

・企業年金実務に関する調査研究

などに取り組んでまいりました。

本サービスを通じて、中小企業への企業年金制度の普及促進と、総合型DB基金の持続的な発展に貢献してまいります。

■ 代表コメント

人材確保が重要な経営課題となる中、中小企業においても企業年金制度の活用意義はますます高まっています。

一方で、制度導入に関する情報不足や実務負担の大きさから、導入を断念する企業も少なくありません。

当社は企業年金分野の専門会社として、より多くの中小企業が企業年金制度を有効に活用できる環境づくりに取り組んでまいります。

■ 会社概要

株式会社珊瑚プラットフォームズ

本社：東京都渋谷区

代表取締役：小熊 賢

企業年金領域に特化し、人材紹介・コンサルティング・運営支援・情報提供等のサービスを展開。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社珊瑚プラットフォームズ

URL：https://sangoplatforms.com/service-1

Email：contact@sangoplatforms.com

Tel：03-5050-4795