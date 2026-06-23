【田中マヤ×CADUNE】初のコラボレーションとなる商品の発売が決定！

株式会社アルページュ

株式会社アルページュ(本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：野口麻衣子)が運営するファッションブランド『CADUNE(カデュネ)』と、主にモデルとしてご活躍されている田中マヤさんとのコラボレーションアイテムの発売が決定。

今回制作したアイテムは、着る人のライフスタイルに寄り添いながら、エレガントに、モダンに、ときにリラクシーにと、さまざまな表情を見せてくれる計算された、単品でも使えるとっておきの『シャツ』『キャミソール』『パンツ』全3型。

「接触冷感」「UVカット」「マシンウォッシャブル」の機能付きで、おしゃれを楽しみながら暑い夏の日差しから肌を守ってくれる万能アイテムが完成しました。

＜発売スケジュール＞

7/9(木)19:00～田中マヤさんゲストインスタライブ

＜配信アカウント：@tanakamaya__officia(https://www.instagram.com/tanakamaya__official/)l / @cadune_official(https://www.instagram.com/cadune_official/)＞

7/9(木)20:00～Arpege storyオンラインストアにて先行発売

7/16(木)～店舗発売

<発売店舗＞

CADUNE：青山店/ルミネ新宿店/有楽町マルイ店/アトレ恵比寿店/名古屋タカシマヤ店/アミュプラザ博多店

■テックシャツ \24,200(tax in)

COL:白/カーキ SIZE:S/M

UVカットと接触冷感機能を持つ生地を採用。手の甲まで覆うサムホール付きの袖口や、

スタンドカラーで首筋までケアするデザインにもこだわった、しなやかな落ち感をもつ素材のオーバーサイズシャツ。

―POINT―

<襟を立てて首元の日焼け防止も叶います。><サムホールデザインで、手先まで抜かりなくしっかり守ってくれます。>

■テックキャミソール \18,900(tax in)

COL:白/カーキ SIZE:S/M

配色の肩リボンが全体を引き締めてくれて、ほどよくウエストのラインに沿ってくれる洗練感たっぷりのキャミソール。

肩リボンは取り外しが可能なので、お好みでご調整いただけます。

■テックパンツ \25,300(tax in)

COL:白/カーキ SIZE:S/M

着心地のよさと美しいシルエットにこだわったフルレングスのセミワイドパンツ。

デザインブラウスを合わせても、どこかモダンでスマートな空気感に仕上げてくれる大人のための頼れる一本です。

今回の3型はそれぞれ単品でも活躍してくれますが、セットで着こなせば、より特別感が高まりモードなフェミニンさに。

Profile

田中 マヤ / Maya Tanaka

ビューティーモデル。1999年モデルデビュー。

以来、数々の女性誌、化粧品のCM、広告、SNSなどで活躍。

美容はもちろん、ファッション、食などの情報を発信しているInstagramも人気。

@tanakamaya__official(https://www.instagram.com/tanakamaya__official/)

中学生男子の母の顔も。

□本件に関するお問い合わせ先

<カデュネプレスルーム> 担当：プレス/西山

東京都港区北青山2-5-8 青山OM -SQUARE 5F / TEL:03-6863-0100