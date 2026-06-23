北米最大級の日本ポップカルチャーのイベント『Anime Expo(R)2026』 タカラトミーアーツのカプセルトイブランド『ガチャ』が出展！【West Hall WH-900】

株式会社タカラトミーアーツ

タカラトミーグループの株式会社タカラトミーアーツ（代表取締役社長：近藤 歳久／所在地：東京都葛飾区）は、2026年7月2日(木)から7月5日(日)まで米国ロサンゼルスで開催される北米最大級のアニメコンベンション「Anime Expo(R)(アニメエキスポ)2026」（以下、AX2026）に、カプセルトイ『ガチャ』の世界をお楽しみいただけるブースを出展します。なお、『ガチャ』は2025年に続き2回目の出展となります。

近年、日本国内で市場が急拡大しているカプセルトイ分野において、タカラトミーアーツの『ガチャ』は業界を牽引するブランドです。カプセルトイは訪日観光客からも高い人気を集め、“新たな日本文化”のひとつとして広く親しまれています。豊富でユニークな商品展開と、手軽に楽しめる体験価値により、世代や国籍を問わず多くのファンを魅了しています。今後『ガチャ』ブランドは、日本カルチャーのひとつとして米国展開をさらに加速することを目的に、AX2026に出展いたします。本イベントを通じて、米国の皆様にも『ガチャ』ならではの”ドキドキ・ワクワク”をお届けしてまいります。

株式会社タカラトミーアーツ代表取締役社長 近藤歳久 コメント

『ガチャ』（カプセルトイ）は、61年前の1965年にアメリカから日本にもたらされました。その後、日本の商品開発力や、きめ細やかな工夫によって進化を遂げ、いまや独自のカルチャーとして国内外で親しまれる存在へと成長しています。

タカラトミーアーツでは、さまざまなIPを商品化するとともに、当社の企画開発メンバーの"想い"や"商品編集力"を活かし、キャラクター商品からオリジナル商品まで幅広く展開しております。『ガチャ』の魅力は、高いクオリティと手に取りやすい価格帯、そして世代や国籍を問わず楽しんでいただける間口の広さにあると考えています。

北米最大級の日本ポップカルチャーのイベントである「Anime Expo 2026」では、こうして成長を遂げた日本発のガチャ文化の魅力を、米国の皆様に直接お届けできることを大変うれしく思っております。

当社は、日本のみならず世界中の方々に受け入れられる商品づくりを目指しております。本出展を契機として、『ガチャ』ならではのドキドキ・ワクワクする体験をお届けし、その魅力をさらに広げていくことで、『ガチャ』を真に米国、さらにグローバルな文化へと育てていきたいと考えております。

ブース内容

ブースコンセプト "Gacha Galaxy"

T-ARTS presents the "Gacha Galaxy" - an immersive cosmic experience bringing Gacha to life.

Capsule machines with diverse characters and Gacha originals deliver a surprise every spin, plus the hands-on Reactor activation with exclusive giveaways.

T-ARTS がお届けする「Gacha Galaxy」 ― ガチャの世界を体感いただける、没入型コズミック・エクスペリエンス。多彩なキャラクターやガチャオリジナル商品が並ぶカプセルマシンで、回すたびに驚きをお届け。さらに、限定ノベルティが当たる体験型Reactorアクティベーションもお楽しみいただけます。

今回の出展では、ガチャの持つ無限の可能性とサプライズ性を「宇宙」に見立て、ブースデザインに反映しました。サプライズが随所にちりばめられた没入型の宇宙空間「Gacha Galaxy」（ガチャ・ギャラクシー）で、ガチャの魅力をご体験いただけます。

■「Gacha Reactor」

巨大なガチャハンドルを回してオリジナルの「ガチャポーチ」をゲット！

＜ブース見どころ＞

・巨大なガチャハンドルを回して、「Gacha Galaxy」を体験！音と映像効果で、『ガチャ』を回す瞬間のドキドキを全身で体感いただけます。

・参加者全員に、お気に入りの『ガチャ』アイテムを詰め込んで持ち運べる「ガチャポーチ」をプレゼント。

※参加条件：ガチャ公式インスタグラムのフォローと、指定投稿に「いいね」

※数量限定。おひとり様1回までご参加いただけます。

■「Katazun Fig. Gacha Machine Photo spot」

ガチャマシンのフィギュアに並んで「肩ズン」して写真撮影しよう！

（Katazun Fig./肩ズンFig.とは：肩に頭を“ズン”ともたれてうとうとする姿をフィギュア化した、タカラトミーアーツオリジナルのフィギュアシリーズ）

＜ブース見どころ＞

・ガチャマシンの巨大フィギュアと一緒に記念撮影できるスポットです。

来場の記念に、フィギュアと一緒に「肩ズン」ポーズをして撮影をお楽しみください。

・撮影した写真はプリントとデータをその場でプレゼント。

※参加条件：アンケートへのご回答

※おひとり様1回までご参加いただけます。

販売情報

会期中、タカラトミーアーツのブースでは以下の商品の販売を予定しております。ガチャを中心に、日本のトレンドである“ぬい撮り”（ぬいぐるみ撮影）を楽しめるキャラクターぬいぐるみやフィギュア、ガチャファン必見のグッズをご用意しております。（ぬい撮りとは？：ぬいぐるみを日常のシーンに置いて、一緒に写真を楽しむこと）

また、2026年3月から北米での展開をスタートした着せ替え人形「リカちゃん」（発売元：株式会社タカラトミー）からも、日本のキャラクターとコラボレーションしたドールや、日本らしい洋服や着物、学生服のドールなどを展示・販売いたします。

■回すたびに、新しい出会いが待っている！「ガチャ」

合計170ボックス（170面）以上のガチャマシンによるガチャアイテムの販売を行います。アニメ系をはじめとする人気商品80種類以上が登場するほか、日本国内の最新トレンド商品など、豊富なラインアップをお届けします。

＜商品の一例＞

肩ズンFig. ガチャマシン／全5種ふんばり～ぬ3／全6種（うちシークレット1種）

まぶしいにゃん2／全6種パンダの穴フルーツゾンビメタル／全6種

(C)T-ARTS

(C)Panda's ana

■ガチャから生まれたBOX入りフィギュアブランド 「PERIHAPI!」

「ペリッ」とミシン目をめくると、「ハッピー」に出会える、ミステリーボックス仕様のフィギュアです。箱から出てくるのはこだわりが“ぎゅっ”とつまったフィギュアたち。カプセルに入らない大きいサイズのフィギュアを、クリアパーツやマット彩色など細部までこだわって造り上げ、ミシン目の付いたBOXに入れて販売いたします。魅力的なキャラクターや精巧な作りのフィギュアにご注目ください。

(C)CFM

商品名：

PERIHAPI! ポッピンスプリンクル

ピアプロキャラクターズ

全8種 （うちシークレット4種）

ミステリーボックス仕様

■“ちょこん“とお座りする姿がキュートなぬいぐるみ「CHOKKORI-SAN」

「CHOKKORI-SAN」（ちょっこりさん）は、デスクや棚、カップなど日常のさまざまな場所の“ふち”にちょこんと座らせることができるユニークなぬいぐるみシリーズです。お気に入りのキャラクターを飾ったりコレクションしたり、写真を撮ったりして楽しまれ、日本で人気の“ぬい撮り”文化の広がりにも貢献しています。AX2026ではグローバル限定商品として、人気のサンリオキャラクター6種をミステリーボックス仕様にて販売します。どれが出てくるかわからないガチャのようなワクワク体験を、ぬいぐるみでもお楽しみください。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670578

商品名：

CHOKKORI-SAN

HELLO KITTY AND FRIENDS

【グローバル限定商品】

全6種 ミステリーボックス仕様

■ガチャマシン型バックパック「Showy Gacha 2 Light」

「Showy Gacha 2 Light」は『ガチャ』で“自分らしさ”を楽しめるようにと願いを込めたコンセプトの、ガチャマシン型のバックパックです。透明窓部分にはイラストや写真を飾ったりお気に入りのアイテムを入れたりして自由にディスプレイを楽しむことができ、本物のガチャマシンのようにハンドルを回すこともできます。

■着せ替え人形「リカちゃん」

初音ミク リカちゃん

「リカちゃん」は1967年に誕生した、累計販売約6,900万体（2026年3月見込）を誇る日本発の着せ替え人形です。近年は、SNSを中心に"リカ活"が広がり、Instagramで約28万件の投稿がされるなど、大人からも支持を集めています。"日本らしさ"をラインアップに取り入れ、Kidults（アソビ心を持つ大人）に向け、日本発ブランドとしての独自性・KAWAIIカルチャーを発信しています。 ※ラインアップは変更になる可能性がございます。

ラブリーなマイメロディ リカちゃんクールなクロミ リカちゃんポムポムプリンだいすき リカちゃんぷちリカちゃん サンリオキャラクターズコレクション/各６種（6種類のうち、どれか1種類が入っています）

(C)CFM

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670577

<タカラトミーアーツ AX2026ホームページ>

https://www.takaratomy-arts.co.jp/global/us/anime-expo/2026/

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9185/table/351_1_eecf9b27ee6b260cf911ef2bdd659269.jpg?v=202606231151 ]

■ガチャについて

カプセルトイは1965年にアメリカから日本に上陸しました。タカラトミーアーツは『ガチャ』というブランドで駅構内や空港、大型ショッピングモールなど日本全国各地のあらゆる場所に展開しています。世代を超えて身近な存在となった『ガチャ』は、日本のカルチャーとして国内のみならず海外からも注目されています。

『ガチャ』の北米展開は、大手グローサリーストアや映画館チェーンをはじめ、株式会社GENDA が持つ多様なプラットフォームを通じて販売を拡大しています。

■タカラトミーアーツについて

“アソビ”を世界に提供する総合アソビメーカーである株式会社タカラトミーのグループ会社で、主にガチャ（カプセル玩具）やアミューズメントゲーム、ぬいぐるみ、雑貨系商品などを企画・製造・販売している玩具会社です。

年齢・世代を問わず、幅広い消費者に驚きやワクワク感を届けられるような商品作りを目指しています。

※「ガチャ」「GACHA」は株式会社タカラトミーアーツの日本国登録商標です。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※イベント内容等は予告なく変更される場合がございます。