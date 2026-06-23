【鹿児島発信力100事業者プロジェクト始動】年間500人が学ぶ「えむこんセミナー」が県内ツアーを本格化！6月は鹿児島市で、7月は指宿市へ地域の魅力を自ら届ける力を育成

えむこん

SNSコンサルティング（SNSブランディング）事業を展開する「えむこん」（所在地：鹿児島県鹿児島市、代表：牧野田宏）は、鹿児島県内の個人事業主や中小企業の発信力向上を目的とした「えむこんセミナー」の県内ツアーを本格化いたします。これまでに年間約500人が参加してきた本セミナーは、2026年より県内各地を巡るツアー形式へと拡大。鹿屋市や霧島市での満席・大盛況を受け、今週の鹿児島市開催に続き、7月には指宿市での開催を予定しています。さらに今回、新たなマイルストーンとして、県内全域で独自の魅力を持った事業者を育成する『鹿児島発信力100事業者プロジェクト』を始動することをお知らせいたします。

■ プロジェクト発足の背景：「良いものがあるのに伝わらない」地域課題の解決へ

2026年2月鹿児島市での開催の様子

鹿児島県内には、独自の素晴らしい商品、こだわり抜かれたサービス、豊かな文化や実直な人々が多数存在しています。しかし、その多くの魅力がターゲットへ十分に届いていないという現実があります。人口減少や地域間競争が急速に進む現代において、事業者自身が主体となってSNS等のデジタルツールで直接情報発信を行うことは、生き残りのためだけでなく、地域活性化のためにも必要不可欠となっています。

代表の牧野田は、これまで数多くの中小企業や個人事業主のSNS運用に伴走する中で、以下のような共通の深い悩みに直面してきました。

「何から投稿していいのか、自社の強みがわからない」

「SNSに対して漠然とした苦手意識や、炎上への恐怖がある」

「毎日発信しているが、実際の集客や売上につながらない」

「日々の業務に追われ、発信する時間を捻出できない」

えむこんでは、「単にSNSが得意な一部の人を増やす」「フォロワーを増やす」のではなく、「誰でも当たり前に、自社の魅力を正しく発信できる人を増やす」ことを目指し、これまで活動を続けてまいりました。

■ 新たな挑戦：『鹿児島発信力100事業者プロジェクト』とは

これまで鹿児島市を中心に展開し、多くの支持をいただいてきた「えむこんセミナー」ですが、情報や学びの「地域格差」をなくすため、2026年からは県内全域を巡るツアー形式へと舵を切りました。すでに開催した鹿屋市と霧島市では満席となり、各地で地域を担う多くの事業者が集うなど、地方における発信への熱量は非常に高いものがあります。

この流れをさらに加速させるため、このたび『鹿児島発信力100事業者プロジェクト』を正式に掲げます。本プロジェクトは、県内各地でのセミナーや継続的な勉強会を通じて、観光地、飲食店、個人サロン、建設業、製造業、介護事業者など、業種を問わず「自らの力で地域の魅力を発信し、ファンを作ることができる100の事業者」を重点的に育成・伴走支援する取り組みです。一社一社の発信力が自立し、掛け合わさることで、鹿児島全体の魅力をボトムアップで引き上げるエコシステムの構築を目指します。

■ 直近の開催スケジュール：今週は鹿児島市、さらに7月は指宿市へ

2026年3月 鹿屋市での開催の様子

今週、鹿児島市にて開催される「えむこんセミナー」では、ただ単にフォロワー数を増やすテクニックではなく、「選ばれる投稿」「伸びる投稿とリール」をテーマに据えています。以下の3つのコア要素を中心に、発信の揺るぎない土台づくりを学びます。

ターゲットの明確化： 自社の商品・サービスは「誰に」届けるべきなのか

コンテンツの言語化： 自社ならではの価値を「何を」使って伝えるのか

価値の提供： ユーザーに「どんな未来（体験）」を届けられるのか

講義に留まらず、参加者同士のワークや交流を通じて、地域で共に切磋琢磨する事業者ネットワークの構築も後押しします。また、7月29日（水）には指宿市 市民会館での開催が決定しており、今後も県内各地を順次巡回してまいります。

■ えむこん 代表：牧野田 宏（まきのだ ひろし）のコメント

「SNSは決して若い世代だけのものでも、大企業だけのものでもありません。本来は、地域に眠る素晴らしい魅力を、コストをかけずに全国、そして世界へ届けることができる最高の『道具』であり、地域を元気にするための新しいインフラです。鹿児島には誇るべきものがたくさんあります。『良いサービスが正しく届く地域へ』。その実現に向けて、私たちは県内どこにいても高いクオリティのSNSスキルを学べる環境を提供し、事業者のみなさまと二人三脚で伴走してまいります」

【今週開催：鹿児島市セミナー 概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175930/table/4_1_69266c5f4e679b80af0aa2c7cdb3355e.jpg?v=202606231151 ]

【今後の開催スケジュール】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/175930/table/4_2_26ac528ccf22ca1bc3b39f590ba130cd.jpg?v=202606231151 ]

以降の予定： 県内各エリア（薩摩川内市、出水市、南さつま市、曽於市 など）にて順次開催を計画中

■ 事業概要

事業名： えむこん

代表者： 牧野田 宏（上級SNSマネージャー）

事業内容： SNS導入支援・運用コンサルティング、広報・PR支援、ブランディング支援、セミナー・スクール事業

公式URL： https://mcon.work/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者： えむこん 代表 牧野田 宏（まきのだ ひろし）

電話番号： 080-4693-5293

メールアドレス： macky@mcon.work