東京・中延で“洋野町の旬と幻の酒”を発信。洋野町出身オーナーが営む「北三陸酒場 ひろの」、7月1日より「北三陸・洋野町応援フェア」開催

北三陸酒場 ひろの

北三陸酒場 ひろの（所在地：東京都品川区中延、代表：松橋 喜幸）は、2026年7月1日(水)より約1か月間、岩手県洋野町の魅力を首都圏に向けて発信する企画「北三陸・洋野町応援フェア」を開催します。

7月1日（水）より「北三陸・洋野町応援フェア」を開催する「北三陸酒場 ひろの」

当店は、2026年4月6日に中延駅徒歩4分の場所にオープンした、岩手県の食材と地酒を中心に提供する居酒屋です。店主の松橋は岩手県洋野町出身で、独立にあたり「岩手の食材を使った店をやりたい」「地元に貢献したい」という思いから、故郷・洋野町をはじめとする岩手県産食材を積極的に取り入れてきました。

今回開催する「北三陸・洋野町応援フェア」は、そうした日頃の取り組みをより明確に打ち出す、洋野町出身オーナーによる故郷応援企画です。フェア期間中は、洋野町の特産として知られる旬の生ウニや天然アワビ、北三陸を代表する郷土料理「いちご煮」を期間限定で提供するほか、江戸時代の製法をもとに復刻された希少な澄酒「國光正宗」も目玉として展開します。東京にいながら、洋野町の食文化や地域の魅力に触れていただける機会を創出します。

また当店では、オープン当初から店内に洋野町のパンフレットやポスターを設置しているほか、ユニホームとして洋野町役場で制作されたポロシャツを着用するなど、日常的に洋野町のPRを行っています。さらに、洋野町町長にも上京時にご来店いただいており、今回の企画にあわせて応援コメントもいただきました。

■開催背景

「北三陸酒場 ひろの」代表の松橋喜幸は、岩手県洋野町で育ち、高校卒業後から飲食の世界に入りました。会席料理、寿司、郷土料理居酒屋、鶏料理店、イタリアン、野菜巻き居酒屋など幅広い業態で経験を重ね、現在飲食歴26年目。20歳で東京都河豚調理師免許も取得し、長年にわたって技術と経験を積み重ねたのち、2026年4月に独立開業しました。

独立まで時間をかけた理由は、資金を貯めながら、より多くの現場で学びを深めたかったからです。そして独立にあたり一貫してあったのが、「いつか岩手の食材を使った居酒屋をやりたい」「回り回って地元に貢献したい」という思いでした。

店名に「ひろの」と冠したのも、故郷・洋野町への思いからです。現在店では、洋野町をはじめとする岩手県産の食材や酒を中心に扱い、塩うに、うにのポテトサラダ、天然ホヤの刺身、純和鶏の唐揚げ、八幡平ポークあいのしゃぶしゃぶなどを提供しています。日本酒は岩手県の銘柄を揃え、梅酒や焼酎、ソフトドリンクにも岩手由来の商品を取り入れています。

特に、純和鶏と八幡平ポークあいは洋野町で養鶏・養豚されているブランド食材であり、店の看板食材のひとつです。また、野菜以外の主要食材は岩手からの直送が中心で、都内ではまだ出会う機会の少ない食材を楽しめるのも店の特徴です。

今回のフェアは、洋野町の特産である生ウニが解禁されたこの時期だからこそ打ち出せる企画として実施するものです。地元出身オーナーが「いま一番おいしい時期に味わってほしい」と考える洋野町の旬を、東京から広く発信します。

■「北三陸・洋野町応援フェア」概要

フェア名：北三陸・洋野町応援フェア

開催期間：2026年7月1日(水)～2026年7月31日(金)

開催店舗：北三陸酒場 ひろの

内容：

洋野町の特産品や食文化の魅力を、東京・中延から発信する期間限定フェアです。

フェア期間中は、洋野町の旬の海産物や北三陸の郷土料理を期間限定価格・限定メニューで提供します。加えて、江戸時代の製法をもとに復刻された希少な古酒「國光正宗」を提供し、食材だけでなく洋野町に息づく酒の物語まで体験できる企画として展開します。

期間限定メニュー

旬の生ウニ 半額 3,000円(税込)＊旬の生ウニ 半額 3,000円(税込) 内容量80g

洋野町の特産として知られる生ウニを、フェアの目玉として提供します。現地から直送される塩水パックの生ウニは、濃厚な甘みとみずみずしさが魅力です。旬の始まりならではの味わいを、期間限定の半額価格で提供します。

天然アワビ刺身 半額 1,500円(税込)＊天然アワビ刺身 半額 1,500円(税込)

洋野町で水揚げされた天然アワビを使用した刺身を、フェア期間中は半額で提供します。ウニと並ぶ“北三陸のごちそう”として、見た目の華やかさと特別感のある一品です。

いちご煮 1,200円(税込)＊いちご煮 1,200円(税込)

ウニとアワビを使った、青森県八戸市から岩手県久慈市周辺に伝わる高級郷土料理です。椀の中に浮かぶウニが野いちごのように見えることから「いちご煮」と呼ばれています。都内で常時提供している店は多くなく、洋野町の食材だけでなく、北三陸の食文化そのものを発信できるメニューとして今回のフェアで提供します。

江戸時代復刻澄酒「國光正宗」＊江戸時代復刻澄酒「國光正宗」【1合 3,500円(税込)／8合限定】

今回のフェアでは、創業247年の元酒蔵・晴山吉三郎商店（西大野商店）から甦った江戸時代復刻澄酒として販売されていた、4年熟成 南部杜氏秘伝復刻酒 生もと純米原酒「國光正宗」も提供します。

この酒は、江戸時代の「南部杜氏酒造秘伝書」をもとに復刻された日本酒で、自然栽培玄米「亀の尾」を使用し、木樽仕込み・袋吊り（雫しぼり）という伝統的な製法で醸造。マスカットを思わせる華やかな香りと、4年熟成ならではの深みのある味わいが特徴です。

販売当日は限定800本が即日完売し、「幻の澄酒」として話題となりました。現在は販売を終了しており、今回当店では流通していた最後の2本を確保。通常価格では1合換算で1万円を超える希少な日本酒を、フェア限定価格の1合3,500円(税込)で提供します。

現在確認できる流通在庫は当店が仕入れた最後の2本のみ（当店調べ）であり、店内で味わえる機会は極めて希少です。

※8合限定、なくなり次第終了。

■食だけでなく、“洋野町の物語”まで届ける企画へ

今回のフェアでは、旬の生ウニや天然アワビ、いちご煮といった食材・郷土料理に加え、洋野町に残る歴史や文化を感じさせる希少な日本酒もあわせて展開することで、単なるフェアメニュー訴求にとどまらない、地域の物語ごと味わう体験を目指します。

海の幸、郷土料理、地酒、そして地域に根差した歴史。

「北三陸酒場 ひろの」は、東京にいながら洋野町を立体的に感じられる場として、首都圏の生活者やメディアに向けてその魅力を発信していきます。

■店内でも“洋野町”を感じられる空間づくり

洋野町のポスター掲出洋野町のパンフレット設置

「北三陸酒場 ひろの」では、料理だけでなく、来店時から洋野町を感じてもらえる店づくりを行っています。

＊洋野町のパンフレット設置

＊洋野町のポスター掲出

＊洋野町役場で制作されたポロシャツをユニホームとして着用

これらはオープン当初から継続して行っている取り組みであり、単なる“岩手食材の居酒屋”にとどまらず、首都圏における洋野町の魅力発信の場を目指しています。

また、洋野町町長も上京時にご来店いただいております。

■洋野町町長：岡本正善コメント

このたび、洋野町出身のオーナー様が東京において洋野町の食材や食文化を広く発信していただけることを大変嬉しく思います。洋野町は北三陸の豊かな海と自然に恵まれ、ウニやアワビをはじめとする魅力ある食材の産地です。今回の企画を通じて、首都圏の皆様に洋野町を知っていただき、実際に現地へ足を運んでいただくきっかけになれば幸いです。今後も地域の魅力発信に取り組む皆様を応援してまいります。

■オーナー：松橋 喜幸コメント

私は洋野町で育ち、高校卒業後からずっと飲食の仕事を続けてきました。独立するなら、いつか岩手の食材を使った店をやりたい、少しでも地元に貢献できる店にしたい、という思いがずっとありました。

洋野町には、ウニ、アワビ、ホヤ、豚、鶏、お酒など、本当においしいものがたくさんあります。今回のフェアでは、旬の生ウニをはじめ、いちご煮のような北三陸の食文化、そして地域の歴史を感じられる希少な日本酒まであわせて楽しんでいただける内容にしました。

まずは“食べておいしい”と感じていただき、その先に洋野町という地域そのものにも興味を持っていただけたらうれしいです。東京から、故郷の魅力をしっかり発信していきたいと思います。

リラックスムード漂う心地よい空間【店舗概要】

店舗名：北三陸酒場 ひろの

所在地：〒142-0053東京都品川区中延6-3-14 GSハイム荏原1F 103

アクセス：都営浅草線 中延駅 徒歩4分

オープン日：2026年4月6日

営業時間：18:00～22:00

定休日：木曜・祝日

電話番号：03-6426-2879

URL：https://kitasanriku-sakaba-hirono.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kitasanrikusakabahirono

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